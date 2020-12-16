 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тимур Бекмамбетов снял и презентует римейк "Ромео и Джульетты"
12:44 18.12.2020

Новую картину Тимура Бекмамбетова представят на престижном кинофестивале / Евгений Биятов

Современную историю "Ромео и Джульетта" Бекмамбетова покажут на престижном американском кинофестивале Sundance

Новая экранизация "Ромео и Джульетты" известных продюсеров Тимура Бекмамбетова и Игоря Цая будет представлена на престижном американском кинофестивале независимого кино Sundance.

О том, что новая кинокартина "Ромео и Джульетта" будет участницей престижного кинофестиваля Тимур Бекмамбетов написал на своей странице в Instagram.

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"В конкурсе фестиваля Sundance в январе – наша с Игорем Цаем и Кэри Уильямсом новая работа в формате screenlife "Ромео и Джульетта". Это современная версия "Ромео и Джульетты", события которой разворачиваются на экранах смартфонов главных героев", - написал известный кинорежиссер под скриншотом кадра с главными героями картины Тимур Бекмамбетов.

Он также сообщил, что на героев картины можно подписаться в социальных сетях.

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"Вы даже можете подписаться на них в Instagram: Ромео @romeroam.rj, Джульетта @artchicaj.rj, Меркуцио @merctheanarchist.rj и Тибальт @kingtybalt.rj", - отметил Бекмамбетов.

Кинофестиваль Sundance – национальный американский кинофестиваль независимого кино. Проводится с 1985 года в конце января каждого года. За все время на кинофестивале состоялись премьеры фильмов, впоследствии ставших культовыми и знаменитыми.

Источник - ru.sputnik.kz
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