Тимур Бекмамбетов снял и презентует римейк "Ромео и Джульетты"

12:44 18.12.2020

Новую картину Тимура Бекмамбетова представят на престижном кинофестивале / Евгений Биятов



Современную историю "Ромео и Джульетта" Бекмамбетова покажут на престижном американском кинофестивале Sundance



Новая экранизация "Ромео и Джульетты" известных продюсеров Тимура Бекмамбетова и Игоря Цая будет представлена на престижном американском кинофестивале независимого кино Sundance.



О том, что новая кинокартина "Ромео и Джульетта" будет участницей престижного кинофестиваля Тимур Бекмамбетов написал на своей странице в Instagram.



Тимур Бекмамбетов снимает фильм с Евой Лонгорией и рэпером Ice Cube в главных ролях



"В конкурсе фестиваля Sundance в январе – наша с Игорем Цаем и Кэри Уильямсом новая работа в формате screenlife "Ромео и Джульетта". Это современная версия "Ромео и Джульетты", события которой разворачиваются на экранах смартфонов главных героев", - написал известный кинорежиссер под скриншотом кадра с главными героями картины Тимур Бекмамбетов.



Он также сообщил, что на героев картины можно подписаться в социальных сетях.



Бекмамбетов снимет фильм про шоумена, решившего "хайпануть" на собственных похоронах"



"Вы даже можете подписаться на них в Instagram: Ромео @romeroam.rj, Джульетта @artchicaj.rj, Меркуцио @merctheanarchist.rj и Тибальт @kingtybalt.rj", - отметил Бекмамбетов.



Кинофестиваль Sundance – национальный американский кинофестиваль независимого кино. Проводится с 1985 года в конце января каждого года. За все время на кинофестивале состоялись премьеры фильмов, впоследствии ставших культовыми и знаменитыми.