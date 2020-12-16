|14:22 Пьяный ошский прокурор Союзбек Сарыков спасаясь от позора выбросился в окно
12:44 Тимур Бекмамбетов снял и презентует римейк "Ромео и Джульетты"
12:10 Власти Афганистана: сотни иностранных боевиков переместились к таджикской границе
12:09 ТаджВласти предупредили о "возможном" введении ограничений на подачу электроэнергии
11:50 Установлена цена патента для мигрантов в Москве и МО в 2021 году
11:22 Камо грядеши, Украина? Горячая зима и главное разочарование года, - В.Пойманов
11:16 Трест, который лопнул. Жена, муж и детишки олигарха Ахмедова не могут поделить капиталы в английском суде, - ВВС
10:02 Мирзиеев, вслед за Путиным, приказал "стабилизировать цены на продукты питания"
10:00 Почему народ любит Сталина? - Вардан Багдасарян
09:54 Скуку очередного пресс-шоу Путина не пробил даже клоун-матершинник Шнуров, - "МК"
08:16 Пекин готовит войска к уличным боям на Тайване, - В.Скосырев
08:13 Макрон захворал КОВИдом
00:55 Дейтонское соглашение 25 лет спустя – обстановка требует новых решений, - А.Мезяев
00:39 Расовые теории и мировое господство, - С.Печуров
00:37 Россия не помешает Турции зачистить Карабах от мин и партизан, - В.Мухин
|20:50 Трамп никуда не уйдет. Теоретически для него еще не все потеряно и "большой день" впереди
20:47 "Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы…": методы исправления по-туркменски
20:27 "Революция дронов": как беспилотники изменят ведение войн
20:22 Извращенное понимание демократии в 2020 году (полемика с Фукуямой), - В.Овчинский
20:08 Солженицын был прав: мужество покидает французов, - Филипп Бильже
20:06 Вашингтон ищет в Киргизии прозападного лидера, - В.Панфилова
20:02 Казахстан вроде как договорился с "Карачаганакским консорциумом" и получит $1,3 лярда допприбыли
19:57 России сократили срок спортивной дисквалификации с 4-х до 2-х лет. Постыдное паскудство
17:41 Темур Давлетов назначен хокимом Хивы, Ойбек Холбоев - Ургенча
17:39 Умер многострадальный мэр Харькова Геннадий Кернес
16:19 Новая книга Т.Тутновой. "Ракетно-космическая деятельность КНР: возрастающая роль в международных отношениях"
16:18 Эрдоган укажет американцам на дверь?
16:15 Эмомали Рахмон смягчил наказание за возбуждение национальной и религиозной вражды
16:14 Навального технично слили все: любопытные факты и мнения
16:10 Доноры никогда не действуют бескорыстно... Обратная сторона гумпомощи странам-попрошайкам, - "Къ"
16:08 США. Черным по белому. Расовые конфликты или бунт против собственной истории? - А.Сабов
16:03 Ташкент. Кровавый декабрь 1917. Гибель генерала Коровиченко (история), - А.Волосевич
11:32 Убийства иранских и российских ученых – результат тайных операций спецслужб? - В.Малышев
11:31 Рос-шоу-мена Пельша наняли снимать "документально-фантастический фильм" про будущее Узбекистана
10:03 Брата экс-КырПреза Асылбека Жээнбекова готовят "на посадку"
09:25 Выборы Кырпрезидента. ЦИК проверит нарушение Садыром Жапаровым правил агитации
09:18 Почему победа Байдена – пиррова! - Д.Минин
09:17 На что способен и к чему не способен цифровой юань, - В.Катасонов
09:09 Новые американские условия могут рассорить участников ядерного соглашения с Ираном, - "Къ"
07:06 Русскому языку в Молдове вернули статус "языка межнацобщения"
06:58 Питерские депутаты восстали против обвиненного в коррупции губера Беглова
05:20 Выборщики присудили победу Байдену, но политическое напряжение в Америке не спадает, - В.Прохватилов
02:47 Каким должно быть территориальное деление Казахстана?
02:42 Хантер Байден попал под новое расследование. Мочит репутацию папе
01:45 Казахский бай: кто он – благодетель или эксплуататор?
00:35 "Пятерка" уговаривает Иран и США сесть за стол переговоров, - "НГ"
|Тимур Бекмамбетов снял и презентует римейк "Ромео и Джульетты"
12:44 18.12.2020
Новую картину Тимура Бекмамбетова представят на престижном кинофестивале / Евгений Биятов
Современную историю "Ромео и Джульетта" Бекмамбетова покажут на престижном американском кинофестивале Sundance
Новая экранизация "Ромео и Джульетты" известных продюсеров Тимура Бекмамбетова и Игоря Цая будет представлена на престижном американском кинофестивале независимого кино Sundance.
О том, что новая кинокартина "Ромео и Джульетта" будет участницей престижного кинофестиваля Тимур Бекмамбетов написал на своей странице в Instagram.
Тимур Бекмамбетов снимает фильм с Евой Лонгорией и рэпером Ice Cube в главных ролях
"В конкурсе фестиваля Sundance в январе – наша с Игорем Цаем и Кэри Уильямсом новая работа в формате screenlife "Ромео и Джульетта". Это современная версия "Ромео и Джульетты", события которой разворачиваются на экранах смартфонов главных героев", - написал известный кинорежиссер под скриншотом кадра с главными героями картины Тимур Бекмамбетов.
Он также сообщил, что на героев картины можно подписаться в социальных сетях.
Бекмамбетов снимет фильм про шоумена, решившего "хайпануть" на собственных похоронах"
"Вы даже можете подписаться на них в Instagram: Ромео @romeroam.rj, Джульетта @artchicaj.rj, Меркуцио @merctheanarchist.rj и Тибальт @kingtybalt.rj", - отметил Бекмамбетов.
Кинофестиваль Sundance – национальный американский кинофестиваль независимого кино. Проводится с 1985 года в конце января каждого года. За все время на кинофестивале состоялись премьеры фильмов, впоследствии ставших культовыми и знаменитыми.