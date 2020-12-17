 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пьяный ошский прокурор Союзбек Сарыков спасаясь от позора выбросился в окно
14:22 18.12.2020

Старший прокурор отдела прокуратуры Ошской области Сарыков Союзбек Кадырбекович уволен из органов прокуратуры. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как сообщается, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Курманкул Зулушев. В части действий руководства прокуратуры Ошской области служебная проверка продолжается.

* Сарыкову 38 лет, ранее работал заместителем прокурора Кара-Кульджинского района, Узгенского района, транспортного прокурора Кыргызстана.

Пользователь социальной сети Венера Касымова 12 декабря опубликовала видео, снятое в здании суда. На видео женщина в коридоре высказывает возмущение в адрес прокурора, обвиняя его в том, что он якобы пришел на судебное заседание в состоянии алкогольного опьянения.

Далее прокурор входит в кабинет, предположительно, судьи.

Прокурор Союзбек Сарыков назвал произошедшее провокацией. А покинуть здание через окно кабинета следственного судьи, как утверждает он, был вынужден в целях обеспечения собственной безопасности.

Союзбек Сарыков работает старшим прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ошской области. По его словам, он контролирует деятельность следственного управления ГКНБ по городу Ош и Ошской области. "В рамках противодействия коррупции было начато досудебное производство в отношении сотрудников Таможенной службы – их подозревают в причинении ущерба государственному бюджету на миллионы сомов. Подробнее читайте тут.

В пресс-службе УВД города Ош сообщили, что 12 декабря поступила информация о произошедшем конфликте в здании Ошского областного суда. На место выезжала оперативно-следственная группа, где сотрудникам рассказали, что сотрудник прокуратуры Ошской области С.С. покинул кабинет через окно.

По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРПП и начато досудебное производство по ст. "Мелкое хулиганство".

Источник - turmush.kg
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