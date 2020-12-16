 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Расизм по требованию. VR-индустрия предлагает встать на место униженных и оскорбленных
14:49 18.12.2020

"Коммерсантъ" от 16.12.2020,
Рынок приложений с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности (AR и VR) растет и продолжит значительно расширяться все ближайшие годы. Прежде всего это произойдет за счет игровой индустрии и сферы образования. Но в последнее время все большую популярность получают приложения, которые позволяют пользователю буквально погрузиться в проблемы расизма и оказаться на месте тех, кого притесняют и унижают.

Технология VR может стать одним из наиболее эффективных помощников в борьбе с расизмом. Так считает основательница американского стартапа Vantage Point Морган Мерсер. Vantage Point использует шлемы виртуальной реальности, чтобы дать пользователю возможность пройти через множество сценариев с проявлениями расизма на рабочем месте. При этом каждый раз пользователя спрашивают: "Как вы поступите в этой ситуации?"

"Я осознала, насколько эффективно по-настоящему поставить себя на место человека,- рассказывает Морган Мерсер CNN.- Это дает вам возможность от первого лица испытать, каково это, когда кто-то вздрагивает каждый раз, когда вы проходите мимо, или каково это, когда кто-то выкрикивает вам что-то вслед на улице, или каково это, когда кто-то стоит слишком близко".

По прогнозу IDC, поставки шлемов виртуальной реальности в этом году сократятся на 6,7%, что связано исключительно с последствиями пандемии COVID-19. Однако уже в следующем году продажи вырастут на 46,2% и в ближайшее пятилетие будут расти в среднем на 48% в год.

Сейчас рынок движет вперед в основном индустрия развлечений, а не образовательные проекты, но пример Vantage Point демонстрирует коммерческий потенциал VR-проектов, рассказывающих о проблеме расизма.
Компания существует с 2017 года, она уже успела привлечь порядка $4 млн инвестиций и работает, например, с компанией Comcast, международной юридической фирмой Latham and Watkins и аналитической компанией Looker, которую Alphabet приобрела в прошлом году за $2,6 млрд.

Успех Vantage Point не случаен. 2020 год запомнится миру не только как год пандемии COVID-19, но и как год возросшей популярности движения Black Lives Matter - прежде протесты против притеснений на расовой почве не были столь масштабными. Впервые за долгие годы они подтолкнули правительства, организации и бизнес по всему миру к принятию различных мер против расизма.

Однако, несмотря на все усилия, с его проявлениями люди продолжают сталкиваться повсюду - на улицах, на работе, во время отдыха. Так, согласно исследованию Glassdoor, в среднем каждый третий житель сталкивался лично или видел проявления расизма на рабочем месте (в США об этом заявили 42% респондентов). Технология VR призвана помочь дальнейшей борьбе с негативными проявлениями общества.

Число проектов, рассказывающих о проблеме расизма при помощи VR, в последнее время активно растет.
Например, независимый разработчик Дерек Хэм, доцент кафедры графического дизайна в колледже дизайна при Государственном университете Северной Каролины, создал проект I Am a Man ("Я - человек"). Его название - отсылка к табличкам, которые держали в руках чернокожие граждане США, выступавшие за свои права в 1968 году. Проект позволяет пользователям пережить события, предшествовавшие убийству Мартина Лютера Кинга в Мемфисе, в том числе забастовку санитаров.

Что смотреть и слушать про расизм
Еще один такой проект - Traveling While Black, который переносит пользователя в культовый ресторан Ben"s Chili Bowl в Вашингтоне, который стал символом свободы для чернокожего населения и обслуживал как протестующих, так и полицейских и пожарных во время массовых беспорядков, охвативших США после убийства Лютера Кинга. Интерактивное кино рассказывает голосами участников тех событий о том, как десятилетиями у чернокожих граждан не было почти никаких прав, а любое перемещение по стране было смертельной авантюрой.

А доктор Кортни Когберн из Школы социальной работы Колумбийского университета создала проект 1000 Cut Journey, который позволяет от первого лица, с самого детства прожить жизнь чернокожего персонажа и столкнуться со всеми возможными проявлениями расизма, которые приходится переживать чернокожим гражданам.

Кирилл Сарханянц

Источник - kommersant.ru
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