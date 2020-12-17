Казахстанская фигуриста Лиза Турсынбаева поступила в МГИМО и станет журналистом-международником

15:54 18.12.2020

Фигуристка из группы Тутберидзе прыгала четверные еще до Трусовой и Щербаковой, а потом пропала. Где она сейчас?



Казахская фигуристка Элизабет Турсынбаева первой проложила маршрут от Тутберидзе к Орсеру и обратно – задолго до Евгении Медведевой.



И если Медведева после воссоединения с Этери еще не выходила на большой лед и пока сражается с травмами и болезнями, то возвращение Турсынбаевой получилось фееричным: серебро на ЧМ-2019 и четверной сальхов – первый для девушек на взрослых соревнованиях.



Но больше года Элизабет вообще не выступает. Что с ней происходит и вернется ли она?



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Турсынбаева родилась в Москве, но вскоре переехала к бабушке в Казахстан – заставили проблемы со здоровьем. После возвращения в Россию ее отдали в секцию фигурного катания – сначала это было хобби, но прогресс быстро превратил ее в перспективную фигуристку.



В 2012-м произошла знаковая встреча – Турсынбаеву взяли в группу Этери Тутберидзе. 12-летняя Элизабет уже побеждала в первенстве Москвы среди юниоров, входила в сборную города. Несмотря на успехи, первое сотрудничество длилось недолго – спустя полтора года родители отправили Турсынбаеву к Брайану Орсеру и настояли, чтобы дочь представляла Казахстан, а не Россию.



Новый тренер Медведевой – канадец Брайан Орсер. И к нему уже уходили от Тутберидзе



На международные турниры Турсынбаеву вывел именно Орсер. По юниорам ее результаты впечатляли: четыре медали этапов Гран-при, два места в топ-5 на ЧМ. Последний юниорский сезон Элизабет уже совмещала со взрослыми турнирами и сразу заняла 4-е место на Skate America.



Правда, дальше последовал застой – всегда где-то рядом с фаворитами, железное место в десятке сильнейших, но 9-я позиция на ЧМ и 12-я на Олимпиаде... Все это не устроило ни Элизабет, ни ее родителей.



Перемены назрели после Пхенчхана-2018 – Лиза обратилась к Тутберидзе, от которой уехала пять лет назад:



"Когда закончился олимпийский цикл, мы решили что-то поменять. Мне захотелось вернуться домой и к Этери Георгиевне. Сначала ей позвонила моя мама, попросилась обратно. Мы очень хотели вернуться, Этери Георгиевна захотела, чтобы я позвонила сама. Я позвонила, объяснила ситуацию, сказала, что хочу очень вернуться, и что обещаю никуда не уходить. И она меня взяла", – рассказала Турсынбаева в программе "Честная жизнь".



О сотрудничестве с Орсером казахская фигуристка все равно отзывается тепло – именно Брайан поставил ей четверной сальхов.



Первый же полноценный сезон с Тутберидзе выдался сверхуспешным: два серебра на челленджерах, серебро на Универсиаде и чемпионате четырех континентов. И, наконец, историческое серебро чемпионата мира.



Уникальность выступления Турсынбаевой в Сайтаме-2019 – не только в подиуме для девушки из Казахстана: Элизабет стала первой взрослой фигуристкой, чисто исполнившей четверной прыжок на соревнованиях. Прежде были неудачные попытки на чемпионате четырех континентов и Универсиаде, но на главном старте все вышло идеально.



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"Я стала работать над этим прыжком около 3 лет назад, – рассказывала Лиза после проката "Р-Спорту", – это мой любимый прыжок. Я пробовала его на соревнованиях, но недокручивала или падала. Но я пыталась его сделать чисто на турнирах, а Этери помогала мне. В дальнейшем я продолжу работу над этим прыжком".



Через неделю после чемпионата мира Турсынбаева прыгнула тройной аксель на тренировке. По ее словам, на изучение прыжка ушло несколько дней. Казалось, что при таком наборе следующий сезон обещает Элизабет хорошие шансы в борьбе против выходивших на взрослый уровень Трусовой, Щербаковой и Косторной.



Прошлый сезон вылетел из-за травмы, которая беспокоит до сих пор



После ЧМ-2019 отец Турсынбаевой оговорился о ее проблемах со здоровьем – незадолго до турнира Элизабет получила очередную травму. Все это вроде как не мешало готовить новые программы, но потом случилось снятие с первого же турнира осени.



"Один бог и я знаем, сколько тебе пришлось пережить в мире фигурного катания. Самое грустное, это не первая и не последняя травма", – сетовала мама Турсынбаевой в инстаграме.



На следующий день отец фигуристки дополнил: да, проблемы есть, но семья и тренеры ждут Лизу на этапах Гран-при. В конце сентября Элизабет отправилась на Shanghai Trophy, где проиграла Медведевой, но уже через неделю стало известно об ее снятии со Scate America и Cup of China. По признанию Лизы, она отказалась от тренировок, сосредоточившись на лечении спины.



"У меня проблемы с поясницей, и они начались уже довольно давно. Были такие вопросы, почему я выступила на Shanghai Trophy, если у меня были проблемы со спиной?



Дело в том, что именно перед этим стартом я уже думала, что все будет нормально. Уже как-то было легче, по крайней мере, я могла тренироваться полноценно. Я поехала на этот старт, и после именно выступления в Шанхае мое состояние ухудшилось", – объясняла Турсынбаева в интервью Qazsport.



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Весь прошлый сезон у нее вылетел. В январе 2020-го фигуристка рассказала, что упрашивала врачей разрешить тренировки, но получила допуск только для работы над скольжением с категорическим запретом прыжков.



До сих пор нет уточнений, какие конкретно проблемы беспокоят, но Лиза признает: главное лекарство в ее случае – покой. Прошлой весной она планировала выход в шоу Тутберидзе со специальной программой без прыжков, но из-за коронавируса выступления отменили.



Во время паузы поступила в МГИМО, писала стихи и снимала видео для ютуба



Проблемы со здоровьем оставили Турсынбаеву без спорта, но она нашла занятие без тренировок.



У Лизы много хобби: она отлично владеет скрипкой и пианино, неплохо поет, а в последнее время активно выкладывает в инстаграм ролики, где занимается музыкой, сопровождая их ироничными подписями: "Извините, соседи".



Элизабет попробовала себя в поэзии, а еще любит готовить.



В августе выяснилось, что она поступает в МГИМО на факультет международной журналистики. Результаты ЕГЭ солидные: 236 баллов (89 – обществознание, 70 – иностранный язык и 77 – русский).



Только в сентябре полноценные тренировки для Лизы возобновились. Она радовала совместной фотографией с Алиной Загитовой из "Хрустального", а еще реанимировала ютуб-канал, созданный четыре года назад. Там появлялись не только тренировки (благодаря Турсынбаевой мы рассмотрели все площадки главного катка страны), но и будни студентки МГИМО.



"В 6 утра подъем. В 7:15 выезжаю из дома, чтобы успеть к первой паре. Если второй пары нет, еду на тренировку, а после обратно в институт на третью и четвертую пару. Если вторая пара была, то еду на вечернюю тренировку после четвертой пары. Вечером делаю все свои домашние задания".



Вернувшись к активным тренировкам, фигуристка предупредила – московский этап Гран-при точно пропустит. После отмены февральского чемпионата четырех континентов у Лизы есть шанс выступить лишь на чемпионате мира (если он, конечно, состоится) – хотя проблемы со здоровьем еще беспокоят.



"Я около девяти месяцев наблюдалась у специалистов и проходила несколько курсов лечения, – говорила она в интервью Baige News – Однако решить проблему в корне пока не удается. Я понимаю, что состояние здоровья как прежде уже не будет".



Возможно, урезанный сезон пойдет Турсынбаевой на пользу – есть время залечить с травму и набрать форму.



Впереди Игры-2022, которые могут стать вторыми для Элизабет. И серьезным вызовом для Тутберидзе, у которой пока не было фигуристок, выступавших более чем на одной Олимпиаде.



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Мария Селенкова