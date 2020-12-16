 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шекпен непромокаемый... Какова была кочевая мода (историческая реконструкция), - Э-К Шекпен непромокаемый... Какова была кочевая мода (историческая реконструкция), - "Э-К"
15:58 18.12.2020

У нас была другая – элегантная и практичная – степная мода

Гульнар ТАНКАЕВА | Алматы

Дизайнер Айдархан Калиев / Artur Rocha

Наберите в поисковике слово "шекпен" – и Всемирная паутина сразу подскажет самый популярный запрос: "шекпен деген не" ("что такое шекпен"). Забыли...

Казахстанский дизайнер с международной известностью Айдархан Калиев точно помнит, где он в первый раз увидел шекпен: в Туркестане, в подземной мечети комплекса Ходжи Ахмета Яссави. Музейный экспонат не подсказал сразу никаких идей, но подсознание поставило "галочку": надо запомнить. И когда позже Айдархан увидит другой шекпен – в селе Кызылаут Жамбылской области, и услышит от хозяйки, что тот был соткан и сшит еще в конце XIX века, он решит: надо создать коллекцию шекпена. Пока еще есть те, кто помнит, как его делать.

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В Средней Азии шекпен почитался как традиционная выходная одежда богачей, которую покупали у казахов или иногда ткали сами из покупной (у казахов же) шерсти.
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На дворе были "лихие девяностые", старое разваливалось, новое еще не строилось, но это не остановило дизайнера: он попал под "скромное обаяние искусства "шекпен"" – так он напишет позже в своей научной статье.

Итак, что такое шекпен? Это плащ из верблюжьей шерсти, широкий и достаточно длинный. Отличительная особенность: воротник-стойка, на груди сходящий на нет. Его носили самые стильные степняки: лаконичный дизайн, натуральный материал, четкий фасон – тот, кто его придумал, был человеком с большим вкусом. Когда-то этот материал и фасон высоко оценили и наши соседи по Центральной Азии: например, у каракалпаков Хорезма в конце XIX – начале XX веков верблюжий шекпен "продолжал почитаться как традиционная выходная одежда богачей, но его покупали у соседних казахов или иногда ткали сами из покупной (у казахов же) шерсти" ("Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана", Москва, "Наука", 1989 г.).

Слева – иллюстрация Айши Галимбаевой, справа – шекпен из коллекции музея города Алматы

Вот такую вещь решит восстановить в экспериментальной лаборатории таразского Дома моды "Асыл-дизайн" дизайнер Айдархан Калиев, причем по-настоящему, соблюдая всю древнюю технологию производства. Сначала, как и много лет назад, отобрали шерсть верблюжат, спряли ее на казахской прялке "уршык", и, наконец, соткали ткань на восстановленном станке – помогла та самая хозяйка старинного шекпена из села Кызылаут.

Ткань получилась шириной максимум 30 см, длиной – около 10-12 м. Ее было страшно резать – мы боялись, что она разойдется–рассыплется, – рассказывает Айдархан Калиев. – Поэтому мы сначала определяли длину изделия, разрезали ткань по этой длине, вручную обрабатывали края, потом сшивали вместе два узких куска ткани – потайным швом, и только после этого раскладывали лекала, кроили и обрабатывали. То есть это был сложный процесс. Если честно и без ложной скромности – "от кутюр". Ведь что такое "от кутюр"? Это полностью ручная работа...

Айдархан не просто восстановит старинную ткань – он обогатит ее, скомбинировав нить из верблюжьей шерсти с различной фасонной пряжей (хлопчатобумажной, меланжевой, буклированной и т. д.). За эту коллекцию, а точнее – за это историческое научное исследование он получит звание доцента искусствоведения, а модели из "Великой степи" (так называлась коллекция) пройдут по подиумам России, Узбекистана, Латвии и т. д.

The Great Steppe - Модели из коллекции Айдархана Калиева "Великая степь"

Кстати, среди тех нарядов был один, сшитый из верблюжьей шерсти фабричного производства: когда-то ее выпускал знаменитый Каргалинский суконный комбинат, самая старая фабрика Семиречья. Чабаны сдавали туда верблюжью и овечью шерсть и козий пух уже в начале XIX века. Пережив революцию и войну, "Каргалинка" не выдержит перестройку: Айдархану Калиеву достались лишь несколько метров ткани знаменитой фабрики, и он сшил из нее одну из самых сложных моделей в коллекции – полностью вышитую и отделанную каракульчой.

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В отличие от многих псевдоказахских вещей, которые заполонили наш рынок, шекпен – это наше настоящее искусство и подлинная история. Как кимоно у японцев или сари – в Индии.
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Ткани Каргалинского суконного комбината вообще идеально подходили для пошива одежды в казахском стиле, чем успешно пользовались советские дизайнеры, создавая большие национальные коллекции – до 40 единиц.

Можно ли повторить это сейчас? Весь опыт Айдархана Калиева говорит о том, что в частном порядке шекпен не возродить. Нужна государственная программа и промышленные масштабы. Потому что если делать шекпен по старинной технологии, как рискнули в девяностых годах в Доме моды "Асыл-дизайн", то сегодня он может стоить до полумиллиона тенге. При такой цене даже самый "стильный казахский плащ" вряд ли войдет в моду.

...А очень хочется, чтобы вошел.

"Сбивание шерсти". Фото Самуила Дудина. Из коллекции Кунсткамеры

Потому что, в отличие от многих псевдоказахских вещей, которые заполонили наш рынок, шекпен – это наше настоящее искусство и подлинная история. Как кимоно у японцев или сари – в Индии.

"
Может быть, мы просто помним, что у нас была другая – элегантная и практичная – степная мода?..
"
Потому что одежда – это очень важный инструмент идентификации. Это своеобразный, но при этом понятный всем язык, на котором мы сообщаем: откуда мы, кто мы, что мы хотим и умеем. Но сначала неплохо было бы понять это самим, а для этого нам нужны визуальные образы. И уже много раз говорилось: те визуальные образы, что возникают сегодня при словах "казахская одежда", на самом деле имеют к ней, скажем так, "косвенное" отношение. Родом откуда-то из советского театра, эти непрактичные платья со множеством оборок или чапаны из синтетики с обилием "золотой" вышивки совершенно справедливо не вызывают желания их носить. В отличие от строгих бархатных жилеток наших бабушек или простых чапанов, которые любили надевать зимними вечерами дедушки.

Может быть, мы просто помним, что у нас была другая – элегантная и практичная – степная мода?..

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608296280
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