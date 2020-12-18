 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Амер-ученый Фред Старр жестко раскритиковал власти Узбекистана за неуважение к культурному наследию
16:02 18.12.2020

АБУ-АЛИ НИЯЗМАТОВ: "ФРЕДЕРИК СТАРР ЖЕСТКО РАСКРИТИКОВАЛ УЗБЕКИСТАН ЗА НЕУВАЖЕНИЕ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ"

Пятница, 18 Декабря 2020

Известный американский историк, основатель и председатель Института Центральной Азии и Кавказа Фредерик Старр жестко раскритиковал Узбекистан за неуважительное отношение к памятникам культуры.

Свою речь он произнес на открытии международного форума "Культурное наследие Узбекистана", проходящего в эти дни в Ташкенте.

По словам американского историка, именно сохранение культурного наследия республики определит, насколько эффективно Узбекистан будет справляться с другими вопросами, в том числе во внутренней и внешний политике.

"Успех или неудача узбекского народа в деле сохранения своего культурного наследия весьма сильно повлияет на его эффективность при решении всех других проблем", подчеркнул Старр.

Историк указал, что в модернизации и развитии страны, сохранение богатого культурного наследия - это ключ к успеху.

"Все развивающиеся страны на своем пути сталкиваются с двумя возможными выборами: они могут либо стремиться просто перенять технологии, методы и навыки, разработанные другими, либо они могут развиваться самостоятельно, адаптируя современные реалии к своей собственной культуре, образу жизни и взглядам на мир. Просто перенимая передовой опыт из-за рубежа, страна может развиваться довольно быстро, при этом заплатив цену превращения себя лишь в еще один винтик той огромной системы, которую французский социолог Леви-Стросс называл глобальной монокультурой.

Однако если страна движется в сторону адаптации, а не копирования чужих достижений, она мобилизует свои самые глубокие технические, художественные, научные и духовные качества, таким образом помогая старому обогащать и расширять новое", подчеркнул Старр.

Он отметил, что страны, которые развиваются, принимая свое культурное наследие -сильнее, гармоничнее, успешнее и счастливее тех, кто отбрасывает свое прошлое, подобно изношенной одежде.

"Культурное наследие определит будущее Узбекистана не как безликой копии других обществ, а как самобытного места, в котором прошлое наполняет будущее, а культура наполняет технологии", сказал Старр.

Говоря об этом Старр подчеркнул, что ни один аспект исторической архитектуры Узбекистана не представляет большего потенциального интереса для современного мира, чем простые дома жителей и обнесенные стенами комплексы, которые можно найти в древних кварталах Бухары, Самарканда, Ташкента и других исторических городов.

"Эти жилища, продукт культурного синтеза персидских и тюркских домов времен Средневековья, в то время как многие последние жилые комплексы, например, в Бухаре, превращаются в коммерческие объекты и, это касается не только отдельных жилищ, но и целых кварталов - махаллей. Как можно спасти это бесценное сокровище и передать его будущим поколениям? Это колоссальный вызов", задается вопросом историк.

Он особо подчеркнул, что городские власти в Ташкенте и в других местах мало или совсем не заинтересованы в сохранении исторического наследия.

"Вместо того, чтобы защищать и сохранять целые кварталы, они безжалостно рушат все. Узбекистан отчаянно нуждается в законах, которые защитят целые исторические районы и в гражданском движении за сохранение исторического наследия, которое будет настаивать на том, чтобы такие законы действительно приводились в действие", подчеркнул Старр.

В этой связи, он предложил перенять и адаптировать "прекрасные модели таких законов и гражданских групп защитников памятников старины в Европе и США".

"Я хочу, чтобы узбекские города не стали среднеазиатскими версиями Дубая, банальными и пустыми окраинами глобального модернизма", указал американский эксперт.

"Позвольте мне присоединиться ко всем вам в молитве о том, чтобы мы вместе преуспели в благородной задаче создания новой, уникальной узбекской версии современности, которая смотрит вперед и одновременно глубоко изучает прошлое, чтобы питать и праздновать замечательное будущее", сказал в заключении Старр.

Абу-Али Ниязматов, журналист, администратор группы в Фейсбуке Уят.уз

Источник - asiaterra.info
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