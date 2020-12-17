Расизму вопреки. Случаи женитьбы белых монархов на африканских принцессах

16:03 18.12.2020

Случаи женитьбы белых монархов на африканских принцессах



Юный Историк



Королевские смешанные браки раньше совершались ради политической дипломатии и национальных интересов. В Европе эта практика была наиболее распространена. Родство по браку укрепляло и гарантировало мир между народами. Некоторые европейские правители женились на представительницах семей своих вассалов. Такая практика была распространена вплоть до XVI века. В других частях света смешанные браки были менее распространены, так как это зависело от культуры и религии той эпохи. Римские императоры, например, часто брали замуж дочерей вассальных государств, расположенных на Ближнем Востоке и Африке, таким образом укрепляя свое положение.



Меган Маркл – не первая темнокожая принцесса в Англии



Следовательно, не понятно почему так всколыхнулась британская общественность, когда принц Гарри объявил о своей помолвке с актрисой Меган Маркл? Многих интересовало, как женщина-афроамериканка сможет занять видное место в королевской семье. Отец Маркл белый, а мать имеет африканские корни. Почему-то люди посчитали, что это будет первая "чернокожая принцесса" Великобритании. Для королевской семьи, которая поощряла рабство по всему миру, это стало, как считают некоторые обыватели, важным поворотом в их истории. Но не все из вас знают, что в Букингемском дворце уже была чернокожая принцесса в XVIII веке. Конечно межрасовые браки часто не признавались в Средневековой Европе, но все же они существовали. Поэтому Маркл не первая темнокожая принцесса британской монархии.



"Истинная мулатка" королева Шарлотта



Историкам хорошо известна Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая, которая в 1761 году стала женой Георга III. Марио Вальдес, историк, говорит, что Шарлотта была потомком Маргариты де Кастро-и-Соуза, чернокожей представительницы португальской королевской семьи. Как доказательство историки приводят описание африканских черт ее лица.



Георг 3



Об этом говорили даже при жизни британской принцессы. Во время правления ее часто осыпали насмешками за необычную внешность. Историки называли Шарлотту "истинной мулаткой". Даже Вальтер Скотт описывал семью принцессы, как заполненную "разноцветными, похожими на орангутанов, фигурами". Говорили, что она произошла из древнего племени вандалов, смешавшимся с африканскими племенем. Поэтому, как считали в те времена, она сохранила эти черты в своем облике.



В Англии XVIII века внешность Шарлотты считалась некрасивой из-за расовых стереотипов. Королева Шарлотта не была уж столь черной, ее кожа имела лишь темный оттенок. Черты лица Шарлотты имели следы африканского происхождения. Это видно на портретах. Но другие историки считают, что связь с африканскими предками у Шарлотты довольно далека, что трудно доказать принадлежность ее португальского предка к африканской расе.



Про далекую родственницу королевы Шарлотты Маргариту де Кастро-и-Саузу говорят, что она ведет свое генеалогическое древо от короля Альфонсо III и его африканской любовницы, которую звали Мадрагана. От нее и могла унаследовать Шарлотта негроидные черты лица, которые казались ее современникам уродливыми.



Современные чернокожие принцессы Европы



Чернокожие королевские семьи существовали всегда, но в Европе со времен Средневековья заключали браки в основном с представителями своей белой расы. Но в любом случае Маркл не единственная участница смешанного брака. Члены и других европейских королевских семей, например, Лихтенштейна и Монако, женились на представительницах другой расы.



В Европе есть аристократические семьи, где брали в жены чернокожих женщин. Например, Франц Фердинанд фон Габсбург, потомок королей Австрии и Венгрии, женился на афроамериканке, которая стала эрцгерцогиней Лей фон Габсбург-Лотринген. Фон Габсбург заявил, что для его семьи не важно, какого происхождения его жена, и он счастлив в браке. А сама эрцгерцогиня говорила в интервью одному телеканалу, что у нее довольно скромная жизнь, которую иногда прерывают официальные большие семейные собрания в различных замках, расположенных в разных местах Европы.



Брат фон Габсбурга тоже выбрал себе в жены женщину африканского происхождения, которая родилась в Южном Судане. Принц Максимилиан Лихтенштейнский женился на Ангеле Гизеле Браун, афроамериканке из Нью-Йорка, хотя их роман шокировал многих в Европе. Ангела родилась в Панаме.



Ее семья переехала в США, кода будущая принцесса была еще совсем маленькой. В Монако тоже есть своя африканская принцесса. Баронесса Сесиль де Масси является четвертой женой кузена правящего князя Альбера II. Она родом из Гваделупы. В браке родилось два мальчика. За самим Альбером II тоже водится грешок.



В самом начале века у него была темнокожая любовница из Того, которую звали Николь Коште. Она жила в парижской квартире монарха, прикидываясь подругой другого человека. Через несколько лет роман стал достоянием общественности, и Николь вынуждена была вернуться на родину. Там она родила от короля Альбера II ребенка, родство которого подтвердил тест ДНК.



У двоюродного племянника королевы Великобритании, Джейми Ласкелза, тоже темнокожая супруга. Джей Элиас-Рилвен, актриса, родом из Нигерии. Ее предки принадлежат древней африканской расе Йоруба. Они были вождями и государственными деятелями. Джей не имеет почти европейскую внешность, как Маркл.



Она чистокровная африканка расы Йоруба, что сразу бросается в глаза. Ласкелз находится не на последнем месте наследования престола, но королеву Елизавету II почему-то не смутила черная кожа его супруги. Она даже благословила этот брак чернокожей актрисы и музыканта-аристократа. Королева открыто приняла нового члена семьи Виндзор. Но тридцать лет назад по причине темной кожи была отвергнута избранница принца Эндрю, герцога Йоркского – актриса Ку Старк.



Темнокожие женщины веками выходили замуж за белокожих принцев. Продолжают они делать это и сейчас. Даже в культуре вымышленные персонажи становились принцессами, например, Тиана или Нелла. Тема межрасовых браков не выходит из умов людей.