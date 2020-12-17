 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.12.2020
16:36  Умер Джон Ле Карре - британский разведчик и автор шпионских романов
16:35  Как в СССР таджиков превратили в узбеков
16:32  "Многоликая элита Востока". Том 1. Новая книга Института востоковедения РАН
16:26  Асель Калаганова: "Став моделью я почувствовала себя свободнее" (каково жить казашке-альбиносу)
16:25  Жить стало хуже, но демократия нужна. Что происходит со странами "арабской весны" через 10 лет
16:22  Может ли бедная Узбекская экономика содержать убыточные мега-проекты? - Ю.Юсупов
16:21  Идеология или наука. Загадка величайшего неизвестного Абая, - З.Батаева

16:17  Техас начал процесс выхода из состава США. Неужели опять Путин виноват
16:13  Экономика Кыргызстана продолжает стремительное падение. Итоги ноября
16:08  Нур-Султан. Построенную 20 лет тому по проекту Елбасы Триумфльную арку... размыло талыми водами
16:05  В.Шварцман: Буря в пустынях. Чем закончилась "арабская весна" и почему она может повториться?
16:03  Расизму вопреки. Случаи женитьбы белых монархов на африканских принцессах
16:02  Амер-ученый Фред Старр жестко раскритиковал власти Узбекистана за неуважение к культурному наследию
15:58  Шекпен непромокаемый... Какова была кочевая мода (историческая реконструкция), - "Э-К"
15:54  Казахстанская фигуриста Лиза Турсынбаева поступила в МГИМО и станет журналистом-международником
15:52  Узбекистан. несколько слов о власти, какой она была и есть сегодня, - Б.Мусаев
14:49  Расизм по требованию. VR-индустрия предлагает встать на место униженных и оскорбленных
14:22  Пьяный ошский прокурор Союзбек Сарыков спасаясь от позора выбросился в окно
12:44  Тимур Бекмамбетов снял и презентует римейк "Ромео и Джульетты"
12:10  Власти Афганистана: сотни иностранных боевиков переместились к таджикской границе
12:09  ТаджВласти предупредили о "возможном" введении ограничений на подачу электроэнергии
11:50  Установлена цена патента для мигрантов в Москве и МО в 2021 году
11:22  Камо грядеши, Украина? Горячая зима и главное разочарование года, - В.Пойманов
11:16  Трест, который лопнул. Жена, муж и детишки олигарха Ахмедова не могут поделить капиталы в английском суде, - ВВС
10:02  Мирзиеев, вслед за Путиным, приказал "стабилизировать цены на продукты питания"
10:00  Почему народ любит Сталина? - Вардан Багдасарян
09:54  Скуку очередного пресс-шоу Путина не пробил даже клоун-матершинник Шнуров, - "МК"
08:16  Пекин готовит войска к уличным боям на Тайване, - В.Скосырев
08:13  Макрон захворал КОВИдом
00:55  Дейтонское соглашение 25 лет спустя – обстановка требует новых решений, - А.Мезяев
00:39  Расовые теории и мировое господство, - С.Печуров
00:37  Россия не помешает Турции зачистить Карабах от мин и партизан, - В.Мухин
Четверг, 17.12.2020
20:50  Трамп никуда не уйдет. Теоретически для него еще не все потеряно и "большой день" впереди
20:47  "Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы…": методы исправления по-туркменски
20:27  "Революция дронов": как беспилотники изменят ведение войн
20:22  Извращенное понимание демократии в 2020 году (полемика с Фукуямой), - В.Овчинский
20:08  Солженицын был прав: мужество покидает французов, - Филипп Бильже
20:06  Вашингтон ищет в Киргизии прозападного лидера, - В.Панфилова
20:02  Казахстан вроде как договорился с "Карачаганакским консорциумом" и получит $1,3 лярда допприбыли
19:57  России сократили срок спортивной дисквалификации с 4-х до 2-х лет. Постыдное паскудство
17:41  Темур Давлетов назначен хокимом Хивы, Ойбек Холбоев - Ургенча
17:39  Умер многострадальный мэр Харькова Геннадий Кернес
16:19  Новая книга Т.Тутновой. "Ракетно-космическая деятельность КНР: возрастающая роль в международных отношениях"
16:18  Эрдоган укажет американцам на дверь?
16:15  Эмомали Рахмон смягчил наказание за возбуждение национальной и религиозной вражды
16:14  Навального технично слили все: любопытные факты и мнения
16:10  Доноры никогда не действуют бескорыстно... Обратная сторона гумпомощи странам-попрошайкам, - "Къ"
16:08  США. Черным по белому. Расовые конфликты или бунт против собственной истории? - А.Сабов
16:03  Ташкент. Кровавый декабрь 1917. Гибель генерала Коровиченко (история), - А.Волосевич
11:32  Убийства иранских и российских ученых – результат тайных операций спецслужб? - В.Малышев
11:31  Рос-шоу-мена Пельша наняли снимать "документально-фантастический фильм" про будущее Узбекистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Расизму вопреки. Случаи женитьбы белых монархов на африканских принцессах
16:03 18.12.2020

Случаи женитьбы белых монархов на африканских принцессах

Юный Историк

Королевские смешанные браки раньше совершались ради политической дипломатии и национальных интересов. В Европе эта практика была наиболее распространена. Родство по браку укрепляло и гарантировало мир между народами. Некоторые европейские правители женились на представительницах семей своих вассалов. Такая практика была распространена вплоть до XVI века. В других частях света смешанные браки были менее распространены, так как это зависело от культуры и религии той эпохи. Римские императоры, например, часто брали замуж дочерей вассальных государств, расположенных на Ближнем Востоке и Африке, таким образом укрепляя свое положение.

Меган Маркл – не первая темнокожая принцесса в Англии

Следовательно, не понятно почему так всколыхнулась британская общественность, когда принц Гарри объявил о своей помолвке с актрисой Меган Маркл? Многих интересовало, как женщина-афроамериканка сможет занять видное место в королевской семье. Отец Маркл белый, а мать имеет африканские корни. Почему-то люди посчитали, что это будет первая "чернокожая принцесса" Великобритании. Для королевской семьи, которая поощряла рабство по всему миру, это стало, как считают некоторые обыватели, важным поворотом в их истории. Но не все из вас знают, что в Букингемском дворце уже была чернокожая принцесса в XVIII веке. Конечно межрасовые браки часто не признавались в Средневековой Европе, но все же они существовали. Поэтому Маркл не первая темнокожая принцесса британской монархии.

"Истинная мулатка" королева Шарлотта

Историкам хорошо известна Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая, которая в 1761 году стала женой Георга III. Марио Вальдес, историк, говорит, что Шарлотта была потомком Маргариты де Кастро-и-Соуза, чернокожей представительницы португальской королевской семьи. Как доказательство историки приводят описание африканских черт ее лица.

Георг 3

Об этом говорили даже при жизни британской принцессы. Во время правления ее часто осыпали насмешками за необычную внешность. Историки называли Шарлотту "истинной мулаткой". Даже Вальтер Скотт описывал семью принцессы, как заполненную "разноцветными, похожими на орангутанов, фигурами". Говорили, что она произошла из древнего племени вандалов, смешавшимся с африканскими племенем. Поэтому, как считали в те времена, она сохранила эти черты в своем облике.

В Англии XVIII века внешность Шарлотты считалась некрасивой из-за расовых стереотипов. Королева Шарлотта не была уж столь черной, ее кожа имела лишь темный оттенок. Черты лица Шарлотты имели следы африканского происхождения. Это видно на портретах. Но другие историки считают, что связь с африканскими предками у Шарлотты довольно далека, что трудно доказать принадлежность ее португальского предка к африканской расе.

Про далекую родственницу королевы Шарлотты Маргариту де Кастро-и-Саузу говорят, что она ведет свое генеалогическое древо от короля Альфонсо III и его африканской любовницы, которую звали Мадрагана. От нее и могла унаследовать Шарлотта негроидные черты лица, которые казались ее современникам уродливыми.

Современные чернокожие принцессы Европы

Чернокожие королевские семьи существовали всегда, но в Европе со времен Средневековья заключали браки в основном с представителями своей белой расы. Но в любом случае Маркл не единственная участница смешанного брака. Члены и других европейских королевских семей, например, Лихтенштейна и Монако, женились на представительницах другой расы.

В Европе есть аристократические семьи, где брали в жены чернокожих женщин. Например, Франц Фердинанд фон Габсбург, потомок королей Австрии и Венгрии, женился на афроамериканке, которая стала эрцгерцогиней Лей фон Габсбург-Лотринген. Фон Габсбург заявил, что для его семьи не важно, какого происхождения его жена, и он счастлив в браке. А сама эрцгерцогиня говорила в интервью одному телеканалу, что у нее довольно скромная жизнь, которую иногда прерывают официальные большие семейные собрания в различных замках, расположенных в разных местах Европы.

Брат фон Габсбурга тоже выбрал себе в жены женщину африканского происхождения, которая родилась в Южном Судане. Принц Максимилиан Лихтенштейнский женился на Ангеле Гизеле Браун, афроамериканке из Нью-Йорка, хотя их роман шокировал многих в Европе. Ангела родилась в Панаме.

Ее семья переехала в США, кода будущая принцесса была еще совсем маленькой. В Монако тоже есть своя африканская принцесса. Баронесса Сесиль де Масси является четвертой женой кузена правящего князя Альбера II. Она родом из Гваделупы. В браке родилось два мальчика. За самим Альбером II тоже водится грешок.

В самом начале века у него была темнокожая любовница из Того, которую звали Николь Коште. Она жила в парижской квартире монарха, прикидываясь подругой другого человека. Через несколько лет роман стал достоянием общественности, и Николь вынуждена была вернуться на родину. Там она родила от короля Альбера II ребенка, родство которого подтвердил тест ДНК.

У двоюродного племянника королевы Великобритании, Джейми Ласкелза, тоже темнокожая супруга. Джей Элиас-Рилвен, актриса, родом из Нигерии. Ее предки принадлежат древней африканской расе Йоруба. Они были вождями и государственными деятелями. Джей не имеет почти европейскую внешность, как Маркл.

Она чистокровная африканка расы Йоруба, что сразу бросается в глаза. Ласкелз находится не на последнем месте наследования престола, но королеву Елизавету II почему-то не смутила черная кожа его супруги. Она даже благословила этот брак чернокожей актрисы и музыканта-аристократа. Королева открыто приняла нового члена семьи Виндзор. Но тридцать лет назад по причине темной кожи была отвергнута избранница принца Эндрю, герцога Йоркского – актриса Ку Старк.

Темнокожие женщины веками выходили замуж за белокожих принцев. Продолжают они делать это и сейчас. Даже в культуре вымышленные персонажи становились принцессами, например, Тиана или Нелла. Тема межрасовых браков не выходит из умов людей.

Источник - history-doc.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608296580
Новости Казахстана
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с Днем Независимости
- Телеграммы поздравления в адрес Главы государства по случаю Дня Независимости Республики Казахстан
- Н.Нигматулин: День Независимости – это судьбоносная дата для всех казахстанцев
- Программа "Экономика простых вещей" доказала свою эффективность - А. Мамин
- Крымбек Кушербаев провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- 33 кавалера Ордена Елбасы
- Отчетных дел мастера. Часть третья. Образовательно-социальная
- Умри, но сделай: Байбек рассказал о принципе работы с Назарбаевым
- Справляются ли главные санитарные врачи регионов с пандемией? Часть вторая
- Состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  