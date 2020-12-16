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Нур-Султан. Построенную 20 лет тому по проекту Елбасы Триумфльную арку... размыло талыми водамиНур-Султан. Построенную 20 лет тому по проекту Елбасы Триумфльную арку... размыло талыми водами
16:08 18.12.2020

Почему символ независимости Казахстана остается без ремонта в Нур-Султане

Жания Уранкаева

Одна из главных достопримечательностей столицы - монумент "Триумфальная арка" - нуждается в серьезном ремонте, однако администрация города не спешит начинать работы

НУР-СУЛТАН, 18 дек – Sputnik. На протяжении последних нескольких лет подземный переход Триумфальной арки "Мангілік Ел", расположенной на одноименной улице в Нур-Султане, остается без ремонта.

История ремонта Триумфальной арки

Монументальное строение появилось на левом берегу столицы в 2011 году в честь 20-летия независимости республики. Автором идеи монумента стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Спуск в подземный переход под Триумфальной аркой в Нур-Султане

Но не прошло и десяти лет, как столичные власти заявили о том, что Триумфальная арка нуждается в капитальном ремонте.

В марте 2019 года заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов заявил, что на ее ремонт требуется 600 миллионов тенге (порядка 800 тысяч долларов по курсу на тот период). Причиной столь дорогостоящего ремонта стали талые воды, которые заливали после дождя тоннельную часть арки. Также в планах столичных властей было отдать подземный переход под торговые площади. Тогда информация вызвала бурную негативную реакцию астанчан.

Горожане негодовали, почему новый монумент за столь короткий срок пришел в негодность и требует значительных бюджетных вливаний. Позже от столь дорогостоящего ремонта арки отказались, как и от идеи пустить торговцев на объект. Однако проблема на объекте не исчезла, после дождя и в период осенне-весенних паводков потолок подземной части арки заливают талые воды.

Весной 2020 года в акимате столицы сообщили, что планируют провести ремонтные работы в подземном переходе Триумфальной арки. Позже выяснилось, что мелкосрочный ремонт монумента в рамках гарантийных обязательств в июне 2020 года провела компания ТОО "Азия Строй Инновация".

Потолок очистили от известковой краски, поштукатурили, выровняли бетонные поверхности и покрасили, но основная проблема - отсутствие гидроизоляции - так и осталась нерешенной.

В ответе на официальный запрос корреспондента Sputnik Казахстан в городском акимате сообщили о планах по проведению капитального ремонта строения. Однако назвать сроки и планируемый бюджет работ в акимате назвать не смогли.

По информации столичной администрации, при реконструкции сооружения необходимо предусмотреть масштабные работы по установке канализационной и водоснабжающей сети, навесов от снега, ветров, воды и грязи, реконструкции лифтового хозяйства, работы по смотровой площадке, монолитным железобетонным конструкциям, стенам, переходам и тоннелю, прилегающей проезжей части и благоустройству территории сооружения.

"В этой связи для разработки проектно-сметной документации по ремонту необходимо определенное время. На сегодняшний день не представляется возможным назвать сумму реконструкции сооружения в связи с тем, что еще не разработана ПСД, которая определяет сумму ремонта", - рассказали в пресс-службе акимата Нур-Султана.

При проведении работ перед застройщиком будет поставлена цель – сохранить облик арки, так как объект является символическим и возведен к юбилею 20-летия независимости Казахстана.

Почему Триумфальная арка не пользуется спросом у туристов

Во время обсуждения информации о ремонтных работах и миллионных затратах на монумент, астанчане негодовали, зачем направлять значительные средства на объект, который практически никто не посещает.

Корреспондент Sputnik Казахстан побеседовала с архитектором-урбанистом Асхатом Солтановым о том, почему столь величественное и значимое сооружение не пользуется вниманием горожан и гостей города.

Эксперт пояснил, что изначальный проект арки был сложным и замысловатым. Так как, чтобы попасть на смотровую площадку, людям необходимо спускаться в подземный переход. Однако урбанист уверен, что горожане не обращают внимания на монумент лишь пока вокруг него нет плотной застройки.

"Пока люди не ассоциируют себя с этим пространством. Это связано с его отдаленностью. Как только там все застроится, люди будут жить недалеко от арки, вокруг нее появятся торговые места для отдыха, то и турпоток образуется. Объект красивый, а люди любят посещать красивые места, поэтому этот объект может стать одним из знаковых мест города", - выразил мнение архитектор.

Также Асхат Солтанов высказался о целесообразности строительства и реконструкции подземного перехода. По его словам, сейчас международные тренды в урбанистике склоняются к отказу от подземных и наземных переходов.

"Международная практика показывает, что от подземных переходов избавляются, так как самые удобные – это переходы по земле. А подземные переходы переформатируют под коворкинг центры для молодежи, к примеру. Наземные переходы не вызывают заторов, как думают некоторые чиновники. Они отлично работают там, где имеется светофор", - добавил эксперт.

Корреспондент Sputnik Казахстан направил повторный запрос в акимат Нур-Султана для уточнения сроков начала капитального ремонта Триумфальной арки.

Источник - Sputnik
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