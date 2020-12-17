Техас начал процесс выхода из состава США. Неужели опять Путин виноват

16:17 18.12.2020

Путин разваливает Америку, опять - пишут СМИ в США.



Техас начал процесс выхода из состава США. Неужели опять Путин виноват.



Вы наверное слышали об иске 17-ти?



17 штатов подали иск в верховный суд с требованием отменить итоги выборов в штатах, где доказаны манипуляции, а таких 6.



И вот на этой неделе верховный суд иск предсказуемо отклонил - это манипуляции кого надо манипуляции, говорят взбунтовавшимся штатам.



Большинство из 16 пожали плечами и вернулись к созерцанию бодипозитивного хаоса в котором горит Америка.



Про них Сатановский хорошо сказал:



Но только не Техас.



Дело в том, что разговоры об отсоединении Техаса ходят очень давно, со времен гражданской войны.



А теперь, когда демократы окончательно полевели и погрязли в непонятных играх с БЛМ, антифой и прочими субстанциями - Техас не понимает что дает ему эта власть.



Защиту?



Деньги? Пф. Техас богатейший штат США, только вот похоже не всем это нравится.



Анонсированная демократами "грин диал" убьет все производство в штате и люди потеряют работы.



А тут еще и самые грязные в истории человечества выборы.



На фоне этого член палаты представителей Техаса заявил что он поднимет вопрос о референдуме о отделении Техаса от США.



Дадут ли ему это сделать, я думаю нет.



Но процесс уже необратим.



Чтобы обратить его, демократам нужно было бы отказаться от всего того, что они в себе воспитывали на протяжении 20 последних лет. И признать что они сами, а никак не Путин и Россия разваливают страну.



Но делать они этого не будут.