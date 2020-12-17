|Техас начал процесс выхода из состава США. Неужели опять Путин виноват
16:17 18.12.2020
Путин разваливает Америку, опять - пишут СМИ в США.
Техас начал процесс выхода из состава США. Неужели опять Путин виноват.
Вы наверное слышали об иске 17-ти?
17 штатов подали иск в верховный суд с требованием отменить итоги выборов в штатах, где доказаны манипуляции, а таких 6.
И вот на этой неделе верховный суд иск предсказуемо отклонил - это манипуляции кого надо манипуляции, говорят взбунтовавшимся штатам.
Большинство из 16 пожали плечами и вернулись к созерцанию бодипозитивного хаоса в котором горит Америка.
Про них Сатановский хорошо сказал:
Но только не Техас.
Дело в том, что разговоры об отсоединении Техаса ходят очень давно, со времен гражданской войны.
А теперь, когда демократы окончательно полевели и погрязли в непонятных играх с БЛМ, антифой и прочими субстанциями - Техас не понимает что дает ему эта власть.
Защиту?
Деньги? Пф. Техас богатейший штат США, только вот похоже не всем это нравится.
Анонсированная демократами "грин диал" убьет все производство в штате и люди потеряют работы.
А тут еще и самые грязные в истории человечества выборы.
На фоне этого член палаты представителей Техаса заявил что он поднимет вопрос о референдуме о отделении Техаса от США.
Дадут ли ему это сделать, я думаю нет.
Но процесс уже необратим.
Чтобы обратить его, демократам нужно было бы отказаться от всего того, что они в себе воспитывали на протяжении 20 последних лет. И признать что они сами, а никак не Путин и Россия разваливают страну.
Но делать они этого не будут.