Идеология или наука. Загадка величайшего неизвестного Абая, - З.Батаева

Инициировав это интервью, я выступаю не в роли защитника Зауре Батаевой (правда сама себя защищает), а в роли заинтересованного читателя. Хочу задать несколько вопросов и, может быть, немного нейтрализовать накал оскорблений в ее адрес. Ведь в современной ситуации (все говорят о демократии, толерантности и т. д.) должен бы начаться диалог, дискуссия, спор, а получается как раньше!



Вера Савельева: Зауре, ваши четыре статьи "Загадка Абая: величайший неизвестный поэт Казахстана" интересны и важны не только для казахского читателя, но и для иноязычных читателей. История мировой литературы включает рассказы о мистификациях и фальсификациях, псевдонимах и геторонимах. Очень бы не хотелось и представляется весьма непродуктивным, если разговор о текстологии произведений, публикуемых под именем "Абай", из области проблемных, пусть спорных, но новых, важных для абаеведения XXI века исследований, ограничится оскорблениями и навеской ярлыков.



В русском языке есть такое обидное выражение "квасной патриотизм". Перефразируя на реалии казахской культуры, можно сказать "кумысный патриотизм". Насколько он силен в казахстанской гуманитарной науке? Как вы думаете, почему, как вы пишете в блоге, "многие знакомые перестали общаться со мной"? Наверное, вы наступили на больную мозоль, нарушили удобный мифологический порядок?



Зауре Батаева: Нападения на мою личность меня ничуть не удивили. Нападение на личность оппонента было излюбленным приемом советской пропагандистской машины и, к сожалению, также многих людей с советским образованием в целом. По принципу: если сообщение слишком сложное для переваривания, атакуйте сообщающего. К сожалению, в 2020 году люди, называющие себя "учеными" или "интеллектуалами", по-прежнему пользуются все той же устаревшей тактикой советской идеологии.



Но есть и хорошие новости. Я получила немало положительных отзывов, особенно от молодого поколения казахов. Оказалось, что "Абай" для них вовсе не является каменным идолом. Эти молодые люди вселяют в меня надежду: Казахстан не останется бывшей советской республикой.



Я также получила много положительных отзывов от ученых. Не только от западных и российских, но и от казахстанских ученых. Как вы понимаете, для меня архиважной является реакция последней группы. Те, кто меня ложно обвиняют в причастности к некоему заговору Запада, забывают, что за пределами Казахстана мало кого интересует тема "Абай". Безусловно, очень узкая группа западных ученых, интересующаяся "Абаем", будет исследовать проблемы, которые я поднимаю в своей статье. Но истинное будущее абаеведения зависит от казахстанских историков и филологов. Это они будут решать, будет ли сфера абаеведения продолжать свой наклонный путь по тропе советской идеологической фантазии и манипуляции или же оно изменит свое направление и возьмет курс на активное применение научных методов.



Власть всегда хотела выдвинуть на первый план прозу Абая, а значит, и его роль прорусского философа-антиказаха.

Как я неоднократно заявляла в своей статье, новые исследования по вопросам биографии и творчества "Абая" ничуть не умаляют его величия. Напротив, это стало бы прямым доказательством сложности и богатства казахской истории и литературы. История Казахстана не начинается с 1933 года. Независимо от личности автора или авторов, написавших стихи от имени Абая, эти произведения навсегда останутся в числе величайших достижений казахской литературы.



Красоту поэзии Абая сложно оценивать тем, кто не умеет читать на казахском языке. Как обычно происходит, поэтический язык не поддается прямому переводу, а стихи Абая всегда переводились некачественно. Может быть даже специально... Власть всегда хотела выдвинуть на первый план прозу Абая, а значит, и его роль прорусского философа-антиказаха.



Вера Савельева: Горячий вопрос. Стоит ли отделять от поэзии Абая его прозу? Есть ли смысл делать двух Абаев? Или пришел момент осмыслить конфликт между двумя Абаями? Мне интересно, как вы воспринимаете язык "?ара С?здер": принадлежит ли он тому же человеку, что и стихи? Есть ли среди "Слов" такие, которые вам особенно интересны или близки?



Зауре Батаева: В статье "Загадка Абая" я обсудила "45 слов" более подробно. Я советую читателям этого интервью сначала взять в руки "45 слов", предварительно прочитать их с позиции собственного мнения, а после прочитать VII-VIII главы статьи "Загадка Абая", где я анализирую исторический контекст публикации "45 слов" и вопросы авторства.



Учитывая, что 38 "слов" из 45 появились ниоткуда, наивно полагать, что антиказахская тематика этих новых текстов случайно совпала по времени с насильственной коллективизацией номадов.

Учитывая, что 45 текстов "Слов назидания" были впервые опубликованы в 1933 году и что 38 "слов" из 45 появились ниоткуда, наивно полагать, что антиказахская тематика этих новых текстов случайно совпала по времени с насильственной коллективизацией номадов, которая началась в 1929 году.



Даже не имея доступа к советским архивам, мы можем выдвинуть вполне оправданную гипотезу или даже сделать вывод, что 80% из "45 слов" были написаны или переписаны советскими пропагандистами. Хорошим примером является "Слово 3", которое явно основано на тексте письма Букейханова, опубликованного в 1890 году в третьем номере "Дала Уалаятыны? Газеті" под псевдонимом "С.М.Ч.". Читатели могут найти множество выпусков "Дала Уалаятыны? Газеті" в Интернете. К счастью, эта газета издавалась в двуязычном формате, поэтому, если вы не можете прочитать казахский оригинал с арабским шрифтом, вы можете обратиться к русскому тексту на кириллице.



По сравнению со стихами Абая, в "45 словах" гораздо отчетливее слышны голоса разных авторов. Если после прочтения "Слова 3" вы перейдете к "Слову 38", вы услышите совсем другой голос, точно не Букейханова. Голос "Слова 38" спокойный и снисходительный, скорее всего это голос религиозного клерка. Этот текст с большей вероятностью напомнит вам строки из Корана или строки из "Маснави" Руми.



Семь текстов были опубликованы ранее, в период 1917-1918 годов под рубрикой "Абай с?зі". Я подчеркиваю: эти тексты увидели свет в 1917 и 1918 годах, а не при жизни поэта. Если сравнить эти тексты друг с другом и с текстом "Байлы?, Кедейлік" Жусипбека Аймауытова (прототип "Слова 28"), вы, скорее всего, придете к выводу, что Аймауытов и был настоящим автором этих семи текстов, которые ныне приписывают "Абаю".



На протяжении многих десятилетий "45 слов" были включены в программу обучения школьников казахской культуре. На самом деле "45 слов" – хоть и важный исторический документ, но документ, вызывающий вполне обоснованную тревогу. В 1930-е годы советской власти потребовался аппарат для передачи своих пропагандистских идей своему адресату, поэтому была создана серия прозаических текстов, якобы самого "Абая", к которым в целях аутентичности добавили уже существующие казахские тексты, конфискованные у авторов, которые были сосланы в лагеря или уже казнены.



В 1925 году советская власть приняла постановление об основах авторского права, позволяющее любому человеку списать и повторно использовать чужие произведения без обвинения в плагиате.

Недавно я обнаружила свежий исторический факт, добавляющий нечто важное в контекст советским пропагандистским усилиям 1920-30-х годов. В 1925 году советская власть приняла постановление об основах авторского права, позволяющее любому человеку списать и повторно использовать чужие произведения без обвинения в плагиате. Формулировка постановления была настолько расплывчатой, что позволяло свободно использовать чужие творения в своих пропагандистских целях.



Вера Савельева: Как я понимаю, на настоящем этапе Абай для казахов – "наше все", как для России после фразы Аполлона Григорьева все – это Пушкин. С Пушкиным в разные исторические периоды действовали просто – у него находили цитаты на все случаи жизни: то он был революционером (послание "В Сибирь"), то монархистом ("Нет, я не льстец, когда царю..."), то космополитом ("Когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся…"), то национал-патриотом ("Клеветникам России").



По вашей концепции получается, что с "нашим все" у казахов действовали иначе: ему приписывали тексты, дописывали, редактировали и сформировали "Абай-текст" на все времена и случаи жизни. То есть на рубеже конца XIX и первой трети XX века происходил уникальный в своем роде процесс коллективного творчества, по-моему, уникальный даже в генетическом и органическом смыслах. Мне кажется, что этому способствовала не только политика, но и литературная ситуация, когда устная словесность и письменная литература активно существовали одновременно, а проблема авторского права не имела юридического статуса.



Когда Заки Ахметов начал изучать стихотворения Абая, он обнаружил, что по крайней мере 30 из них были вольными переводами или свободным творчеством на основе стихов Михаила Лермонтова.

В первой статье вы даете высочайшую оценку поэтическому творчеству Абая, с которой согласятся все, а далее выделяете искажения, самовольную редактуру поэтических текстов в процессе их публикации. Значит ли это, что устное бытование предшествовало записи части текстов? Позже что-то с ними происходило при перезаписи с одного алфавита на другой.



Правильно ли я это понимаю? Можно ли, на ваш взгляд, реконструировать текст начального авторства? Кому он принадлежит? Если это невозможно, то может лучше заморозить ситуацию? Ведь в существующем виде "Абай-текст" уже канонизировали?



Зауре Батаева: Как вы правильно отметили, изучение происхождения поэта-мудреца по имени "Абай" требует подхода с разных аспектов. Исследование "Абая" является хорошим примером того, насколько неоднозначной может быть история. Для объяснения только некоторых из этих сложностей мне потребовалось почти 30 000 слов для моей статьи. Полагаю, для подробного объяснения всей истории происхождения "Абая" нужно будет написать несколько книг. На случай если кому-то интересно, я вовсе не планирую писать эти книги сама.



Я изучала исторические факты почти год, и, если говорить упрощенно, существуют три важных этапа генезиса поэта-пророка, которого мы теперь называем "Абай".



Первый этап длится до рубежа веков (между XIX и XX веками). На этом первом этапе "Абай" был неизвестен, ни казахские, ни русскоязычные читатели о нем ничего не слышали. Точнее, для читателей XIX века поэта "Абай" не существовало. Но произведения, теперь приписываемые "Абаю", уже создавались. Мы это знаем, так как существуют исторические записи. Наиболее важным историческим документом в этом отношении является казахская газета "Дала Уалаятыны? Газеті", где Алихан Букейханов (писавший под разными псевдонимами) и другие, как Жусип Копей-улы (писавший под своим именем), опубликовали несколько стихотворений, переводов и прозаических текстов, которые мы сейчас приписываем "Абаю".



Второй этап генезиса начался с момента появления авторства "Абай" в начале XX века, когда Букейханов объединил свои усилия с Ахметом Байтурсыновым и Миржакыпом Дулатовым. Совместно они начали знакомить "Абая" как поэта и философа в узком кругу казахских интеллектуалов, постоянно цитируя его в своих журнальных статьях и публикуя (самиздат?) книги его стихов. На этом этапе "Абай" стал поэтической личностью со своей биографической историей и совокупностью уже опубликованных произведений.



Я бы пришла к выводу, что, в целом, "Абай" был неким конструктом, созданным несколькими авторами.

Есть стилистические признаки, указывающие на то, что Букейханов, Байтурсынов и Дулатов сотрудничали как в написании, так и в редактировании этих стихов. Письменных доказательств, подтверждающих их авторство того или иного стихотворения, найти будет очень сложно. Как нам известно, в 1920-е годы все трое были заклеймены "врагами народа и государства", в результате, их личные документы и бумаги были конфискованы и уничтожены.



Третий и заключительный этап начался, когда советская власть решила вылепить из "Абая" казахского поэта национального уровня, примерно в конце 1920-х или в начале 1930-х годов. Биографическая личная история "Абая" была детализирована. Были "обнаружены" несколько новых стихотворений. Поэт был персонифицирован и обрел лицо казахского кочевника XIX века. Но самое главное в этом творчестве то, что он приобрел атрибуты прозаика и учителя. Новая информация и все эти новые тексты были собраны воедино и опубликованы вместе с лирическими стихами "Абая" в дорогом фолианте государственного значения. Таким образом, канон "Абая", с которым мы все знакомы с детства, был успешно создан именно на этом этапе.



Тем не менее, в текстологии существует такая вещь, как внутреннее доказательство: тематический и стилистический выбор стихов также может служить доказательством аутентичности автора. Когда один из авторитетных советских исследователей творчества Абая Заки Ахметов начал изучать стихотворения Абая, он обнаружил, что по крайней мере тридцать из них были вольными переводами или свободным творчеством на основе стихов Михаила Лермонтова. Кто мог написать такие изысканные стихи на казахском языке, глубоко вдохновленный идеями и рифмами русской поэзии Лермонтова? В Казахстане в XIX веке и в начале XX века был только один человек, обладавший соответствующим образованием и подобными литературными интересами, чтобы писать такие стихи: это был – Букейханов.



Не стоит отождествлять Сталина и Россию.

Таким образом, особо не останавливаясь на упомянутых трех этапах, я бы пришла к выводу, что, в целом, "Абай" был неким конструктом, созданным несколькими авторами, а также, если быть более конкретным, автором многих стихов и переводов, приписываемых сегодня "Абаю", был Алихан Букейханов.



Что касается его прозаических произведений, как я уже сказала в предыдущем ответе, тут история другая, но и здесь задействована группа авторов в лице Букейханова, Копей-улы и Аймауытова.



В предполагаемом научном издании собрания сочинений "Абая", в идеале, должны быть представлены все версии стихов и прозаических произведений Абая, и каждый раз на языке оригинала (казахский или русский), и на письме оригинала (арабском, латинском или кириллице). Для каждой версии отдельного стихотворения должно быть установлено авторство одного или нескольких авторов, но это возможно только в том случае, если есть возможность предоставить какое-либо веское доказательство. В случае отсутствия каких-либо доказательств автор должен остаться анонимным. Вот как должно было бы выглядеть научное издание собрания сочинений Абая в своем идеальном воплощении. Разумеется, это была бы книга, которая полностью отличается от любого издания произведений "Абая", которые имеются сегодня (хотя видно, если вы читаете сноски к авторитетному изданию 2005 года, что ученые, подготовившие его, имели намерение развиваться в этом направлении).



Учитывая, сколько изменений претерпели издания в течение многих десятилетий, было бы практически невозможно утверждать, что когда-то существовала оригинальная рукопись, в которой были записаны все окончательные версии стихотворений и прозаических текстов Абая. Такой рукописи никогда не существовало.



Российские власти не хотят, чтобы мы узнали правду. Ну а с другой стороны, существуют российские ученые, которые занимаются исследованиями масштабных проектов фальсификаций народной поэзии, осуществленных советскими пропагандистами в 1930-х годах.

Если и есть что-то отдаленно напоминающее оригинальный текст, то это та рукопись стихов, принадлежавшая Алихану Букейханову в период 1902-1906 годов. И Байтурсынов, и Дулатов подтверждали существование этой рукописи в своих публикациях. В начале этого века в архивах был обнаружен новый документ, свидетельствующий о том, что в 1906 году Букейханов был арестован российскими секретными службами с рукописью стихов "Абая" в своей сумке. Что случилось с этой рукописью? Узнаем ли мы когда-нибудь?



Вера Савельева: Одна моя знакомая очень огорчила меня, сказав, что списывать все на Сталина – это сейчас все равно, что списывать все на Россию. Не поссорит ли вас с Россией ситуация с размагничиванием сплоченного канонизированного абаеведения, ведь тут надо будет вскрыть и ее роль. Насколько Россия сегодня подыгрывает в закреплении "Абай-текста"? Есть ли интерес у европейской науки к вашим исследованиям?



Зауре Батаева: Не стоит отождествлять Сталина и Россию. Преступления Сталина не поддаются описанию по степени чудовищности. Ностальгирующие по Советскому Союзу не должны ошибаться, отрицая сталинские преступления. Сталин виновен в десятках миллионов смертей ни в чем неповинных людей. На то существуют неопровержимые факты.



Роль России в проведении современных исторических исследований творчества и биографии Абая довольно неоднозначна. С одной стороны, существуют некоторые российские научно-исследовательские институты с архивами, которые значительно продвинули бы наше понимание идентичности "Абая" и его произведений, но эти архивы остаются закрытыми на неопределенный срок. Российские власти не хотят развенчивать пропагандистскую ложь своих советских предшественников. Они не желают, чтобы мы узнали правду.



Ну а с другой стороны, существуют отдельные российские ученые, которые в данный момент занимаются исследованиями масштабных проектов фальсификаций народной поэзии, осуществленных советскими пропагандистами в 1930-х годах. Эти фальсификации как раз-таки являются важным историческим контекстом при изучении генезиса поэта-пророка "Абая", поскольку санкционированная советской властью версия "Абая" была выпущена как раз в тот же период с участием тех же людей.



Ученый не может открыть истину, если он постоянно ищет признаки или доказательства, подтверждающие только его изначальную позицию.

Мы бы, например, до сих пор так и не узнали бы масштабы фальсификации поэзии Жамбыла Жабаева, если бы не работы отдельных российских ученых. Вместо того чтобы огульно охаивать этих ученых, казахи должны быть благодарными им. Однако эта правда отнюдь не умаляет таланта Жамбыла: он был талантливым представителем устного народного творчества, но он был всего лишь одним из многочисленных таких же талантов. Жамбыл оказался в числе тех, кого выбрала советская пропагандистская машина. Истина намного красивее и сложнее той советской лжи, которую нам преподносили.



Вера Савельева: Автор статьи "Геростратова слава" Зауре Батаевой" пошел по пути навешивания ярлыков, но он тоже обращает внимание на псевдонимы Алихана Букейханова и, видимо, благодаря вашей, живой и своевременной статье, обнаружит ускользнувшие от его внимания белые и темные пятна в биографии Букейханова. Ведь при построении биографии удобнее допускать натяжки, игнорировать нестыковки, обходить факты, которые не позволяют выпрямить и подогнать биографию под конъюнктурный стандарт.



Зауре Батаева: Любой научный метод должен начинаться с того, что исследователь сознательно отказывается от предвзятости подтверждения (confirmation bias) своей точки зрения. Ученый не может открыть истину, если он постоянно ищет признаки или доказательства, подтверждающие только его изначальную позицию. По мере возможности, ученые используют специальную программу для обработки данных, чтобы как-то нейтрализовать предвзятость подтверждения.



Многие историки не пользуются компьютерной программой в своих исследованиях, поэтому для них единственным способом нейтрализации предвзятости является уважение доказательств, неискажение фактов, избегание попыток прикрыть пробелы между фактами. Вот почему исторический труд, в котором открыто обсуждаются пробелы в доказательствах, заслуживает большего доверия, чем книга по истории, которая предлагает читателю повествование без шероховатостей.



Какой бы ни была роль Мухтара Ауэзова в создании советской версии "Абая", следует отдать ему должное, что он сумел опубликовать свою версию истории жизни Абая как художественный роман, а не как документальную биографию. Его повествование читается как соцреалистический роман с гладкими историями, с идеализированными персонажами, и надо отметить, что Ауэзов и хотел, чтобы его воспринимали именно так.



Впоследствии биографы Абая, публиковавшиеся после романа, стали слишком свободно копировать выдуманные рассказы и персонажей, созданных воображением Ауэзова, но представляя их уже не как художественный вымысел, а как документальные факты. Если в будущем об Алихане Букейханове будут писать биографические книги, всегда есть риск, что они попадут в ту же ловушку, выдавая вымысел за факт.



Когда я увидела последний фильм Саши Барона Коэна, где он жестоко высмеивает этнических казахов, я восприняла это как личное оскорбление.

Как и любой живой реальный человек, Букейханов был намного сложнее любого вымышленного персонажа из соцреалистического романа. На самом деле Букейханов был человеком, который таил в себе множество загадок и противоречий. Была ли его настоящая фамилия Букейхановым или Нурмуханбетовым? Принадлежал ли он к т?ре или к племени тобыкты? Почему он так рано начал изучать русский язык? Кто ему привил любовь к литературе? Почему ему нравились славянки? Почему он пользовался множеством псевдонимов и гетеронимов? Биографии, в которых пытаются скрыть эти загадки и противоречия, не заслуживают особого доверия.



Вера Савельева: Последний вопрос, на который можете не отвечать. Высказывая свои идеи, ощущаете ли вы, что сожгли мосты и вам опасно приезжать на родину? Хотя я очень надеюсь, что ваша глубокая и в высшей степени корректная статья о фильмах о Борате ("Почему последняя пародия Саши Барона Коэна не будет названа "Блэкфейс Шоу"?") должна вас реабилитировать в глазах всех обиженных.



Зауре Батаева: В первую очередь, благодарю вас за сочувствие. Я независимый писатель, мне никто за это не платит. Я пишу только о том, что я читаю и что я вижу. И стараюсь писать правду. Но также я являюсь казашкой. Отец с детства учил меня никогда не стыдиться своего казахского происхождения и уважать свою культуру. Поэтому, когда я увидела последний фильм Саши Барона Коэна, где он жестоко высмеивает этнических казахов, я восприняла это как личное оскорбление, и я решила написать эту статью.



Я писала эту статью не для того, чтобы как-то реабилитироваться в глазах разгневанных казахов. Я написала ее исходя из той же мотивации, что и длинную исследовательскую статью об идентичности "Абая": из любви к моей родной, растерзанной и находящейся на грани исчезновения культуре и еще из противодействия тем, кто хочет нас оболгать, нами манипулировать и нас высмеивать.



У меня нет иллюзий, что мои статьи что-то сильно изменили в нашей стране.

К тому же, у меня нет иллюзий, что мои статьи что-то сильно изменили в нашей стране. Одна из моих сопутствующих целей состояла в том, чтобы заставить казахов более внимательно относиться к своему культурному наследию. В некотором смысле мне это удалось. Некоторые читатели поблагодарили меня за любовь и уважение, которые они чувствуют в моих работах, когда я пишу о казахах. Это лучшие комплименты, которые я когда-либо получала. Приятно осознавать, что мои читатели обращают внимание на то, что я пишу.



Опасно ли мне приезжать на родину? Поживем, увидим. Если Казахстан когда-нибудь повернется к либеральной демократии, люди станут меньше сердиться на других, и возможно, также и на меня. Возможно, тогда люди поймут, что мои намерения и помыслы всегда были искренними.



Загадка Абая: величайший неизвестный поэт Казахстана

Опубликовано: 16 Июля 2020 Автор: Зауре БАТАЕВА | Брюссель



В этом году страна отмечает 175-летие великого Абая, литературное и философское наследие которого оказало огромное влияние на несколько поколений казахстанцев, а его личность, имя и историческая фигура стали в буквальном смысле святыней, отлитой в бронзе. Но признание величия не отменяет поисков истоков жизни и творчества, культурологических исследований, пересмотра навязанных эпохой и идеологией взглядов и тезисов, сопоставления разных и выдвижения новых версий. Взгляд назад должен быть живым, не зашоренным догмой, не запуганным властным окриком, не задавленный тяжестью авторитетов. Он должен звучать как мнение, как предположение и как предложение обсудить в культурном дискуссионным пространстве: согласится или опровергнуть. При этом понимая, что никто в этом вопросе не может претендовать на истину в последней инстанции или присвоить Абая себе, своей группе или общности – Абай достояние всех нас. Но что мы знаем о нем? Ведь Абай, по сути, совершеннейшая загадка! И сейчас нашелся человек, который попытался разгадать ее. Конечно, Зауре Батаева не первый исследователь на этом почти столетнем пути. Но исследователь, попытавшийся отколупнуть бронзовую краску эпох, чтобы увидеть истину. И то, что она видит, поразительно! А еще спорно, невероятно, удивительно и для многих, наверное, просто невозможно. Однако это не отменяет ее права искать, сомневаться, сопоставлять и аргументировано выдвигать свою версию. Как не отменяет и права редакции выносить такой труд на суд читателя, в то самое культурное дискуссионное пространство. К слову, страницы "ЭК" есть во многих социальных сетях, поэтому наиболее интересные, на взгляд редакции, комментарии могут продолжить тему отдельной публикацией, а более пространные выкладки просим присылать на этот почтовый ящик. Но сначала – прочтите эти восемь глав из интереснейшего расследования Зауре Батаевой, названного ею "Загадка Абая: величайший неизвестный поэт Казахстана".



Души измученной постигни суть!

Тяжелым и тернистым был мой путь.

Я – человек с загадкой, помни это!

Когда умру, не стану ль я землей?

Абай (1)



Не стремись узнать имя написавшего,

лучше запомни его слова.

Абай (2)



I. Введение



Поэт и философ Абай уже много лет считается отцом-основателем современной казахской культуры. Писатель Аслан Жаксылыков как-то сказал, что из всех ведущих культурных деятелей XIX века, в число которых входили такие люди, как Чокан Валиханов и Ибрай Алтынсарин, наибольшее воздействие на формирование казахской национальной идентичности оказал именно Абай. Влияние Абая, безусловно, было велико, но, возможно, оно проявилось не так, как хотел думать Жаксылыков и другие писатели его поколения. В настоящее время казахское общество расколото по языковому и культурному принципу, и хотя трудно определить, до какой степени за этот раскол ответственен Абай, очевидно, что в его текстах можно найти элементы, привлекательные для обеих сторон.



Будем ли мы читать многочисленные научные исследования, посвященные Абаю, или тысячи популярных вебсайтов с информацией о нем, этот водораздел бросается в глаза. Русскоязычные казахи восхищаются Абаем как первым поборником русского языка и культуры, как человеком, способствовавшим русско-казахской дружбе. Для казахоязычных казахов Абай в первую очередь яркий и оригинальный лирический поэт и религиозный мыслитель безупречной нравственности. Но раскол общества выражается не только в положительных, но и в отрицательных суждениях в адрес Абая. Особенный гнев молодых поколений вызывает ядовитый негативизм, которым, как им кажется, пропитаны прозаические труды Абая.



Эти тексты были опубликованы в 1933 году под названием "?ара с?здер "?а?лия" (?ара с?з означает по-казахски "проза") и переведены на русский в 1945 году под названием "Слова назидания". В сорока пяти пронумерованных текстах, составляющие "Слова назидания", казахи часто именуются "ленивыми", "невежественными", "завидующими друг другу" и даже "врагами друг другу". С точки зрения критикующих, то внимание, которое казахские школы на протяжении нескольких десятков лет уделяли антиказахскому содержанию прозы Абая, нанесло удар по самоуважению нескольких поколений казахов и создало отрицательные стереотипы о казахах среди других этнических сообществ, тем самым углубив раскол в обществе Казахстана.



"

То внимание, которое казахские школы на протяжении нескольких десятков лет уделяли антиказахскому содержанию прозы Абая, нанесло удар по самоуважению нескольких поколений казахов и создало отрицательные стереотипы о казахах среди других этнических сообществ.

"

Но недостаток взаимного уважения и самоуважения в сегодняшнем казахском обществе – не единственное, в чем обвиняют Абая. Именно он, по мнению критикующих, виновен в том, что казахи не испытывают должного почтения к кочевым предкам. Безусловно, образ Абая как кочевника-казаха, предпочитавшего русскую культуру и русское образование собственным кочевым традициям, весьма неоднозначен. Но сегодняшние критики Абая, по всей видимости, не осведомлены о том, что и его жизненный путь, и его труды были впоследствии отредактированы, и многие антикочевые высказывания были добавлены в тексты Абая уже в советское время.



С другой стороны, нельзя отрицать, что современные школьные учебники в Казахстане сосредоточены исключительно на дидактическом наследии Абая. Например, ученики третьего класса государственных школ Казахстана обязательно изучают два дидактических стихотворения Абая ("Пока не знаешь – молчи" и "Ласкают слух, мелодия и слово") и, в первую очередь, 60 слов из "Тридцать восьмого слова назидания". Этот небольшой отрывок из самого трудного текста Абая включает в себя девять негативных характеристик, некоторые из которых повторяются дважды: невежество, лень, хитрость, неграмотность, бесстыдство, посредственность, слабый, враг. Принимая во внимание, что дополнительные задания тоже сфокусированы на негативных характеристиках (например, невежественный, неталантливый, ленивый, жадный, лживый и грубый), изучение прозы Абая в третьем классе государственных школ Казахстана означает изучение 17 негативных слов, относящихся исключительно к казахам. Какие выводы должны сделать девятилетние дети из такой усиленной дозы негативности? А к какому заключению должны прийти ученики шестого класса, обязательно проходящие "Седьмое слово назидания", в конце которого содержится самая пессимистичная оценка казахов во всем творчестве Абая?



Если в груди нашей нет света, а в душе нет веры, чем же тогда мы, лупоглазые, лучше животных?! Ведь даже в детстве мы были приличнее. При всем своем неразу­мии мы были достойны звания человека, ибо стремились познать мир вопреки своему неведению. А ныне мы хуже животных. Ибо животные не знают, зато и не претенду­ют называться знающими. Мы тоже ничего не знаем, но настолько упорны в своем невежестве, выдаваемом за знание, что готовы пасть замертво с лопнувшими от напряжения кровеносными сосудами.



Поэтому некоторые молодые родители призывают исключить прозу Абая из школьной программы. Яростная критика, которой Абай уже не первый год подвергается в социальных сетях, не встречает понимания у тех казахов, которые считают, что если Абай критиковал свой собственный народ, он делал это не из ненависти к нему, а из лучших побуждений, чтобы казахи стали лучше, преодолев в себе свойственные всем людям наклонности к зависти и лени.



Желая прославить Абая как поборника русской культуры, русскоговорящие игнорируют главный вклад Абая в казахскую культуру, его лирическую поэзию, обращая внимание главным образом на его переводы русских поэтов XIX века (Лермонтова, Пушкина, Крылова), на русофильские отрывки его прозаических текстов, и на статьи, написанные учеными и пропагандистами в советскую эпоху. На это можно было бы возразить, что русскоязычные игнорируют лирическую поэзию Абая вынужденно. Обычно они не владеют казахским языком в достаточной степени, чтобы читать стихи Абая в оригинале. Более того, они не могут опереться на русские переводы, которые никогда не отличались качеством и не могли предоставить доступ к богатству идей и музыкальной утонченности стихов Абая. Многие ученые и сегодня разделяют мнение Гулзии Камбарбаевой, высказанное в 1964 году, что лучшими переводами Абая остаются тексты Всеволода Рождественского, Семена Липкина и Марии Петровых, работавших с 1936 по 1954 год (3). Но и эти переводы не всегда точны, что неудивительно, потому что три вышеупомянутых переводчика не отвечали самому базовому требованию – они не знали казахского языка. Можно ли переводить поэзию, не будучи способным прочитать оригинал? И по сей день русские переводчики, возможно, в силу ограниченного знакомства с казахским языком, не могут передать метафорические фразы Абая языком русской поэзии, сохранив при этом весь исходный смысл.



"

В сущности, с Абаем произошла самая настоящая трагедия... В постсоветский период он стал фигурой, вызывающей разногласия, символом культурного и лингвистического раскола в казахском обществе.

"

В сущности, с Абаем произошла самая настоящая трагедия. Стихи Абая относятся к числу самых красивых и самых утонченных текстов, когда-либо написанных на казахском языке. Но оценить эти достоинства могут только люди, очень хорошо владеющие языком. Те, кто читал стихи Абая на других языках (в первую очередь русском), знакомились с худшими по качеству текстами, не передающими всей гениальности Абая. Поэзия Абая могла бы объединить казахскую нацию – она могла бы наполнить каждого казаха чувством гордости, что он казах. Но в постсоветский период Абай стал фигурой, вызывающей разногласия, символом культурного и лингвистического раскола в казахском обществе.



В самом сердце трагедии – политические манипуляции, которым стихотворения Абая подвергались в XX веке. Абаю никогда не позволяли быть просто поэтом. Его всегда использовали как политический инструмент. Более того, если посмотреть на эти политические манипуляции более пристально, все становится еще более трагично. Большинство того, что нынешние казахи знают об Абае и его текстах, было в действительности придумано в начале XX века и допридумано в советские годы, примерно через сорок лет после того, как русско-казахская "Киргизская степная газета" опубликовала два первых стихотворения Абая.



Уже в 1940 году Мухтар Ауэзов, который с 1930-х годов был вовлечен в советскую пропагандистскую кампанию вокруг Абая, попытался предупредить своих читателей, что накопилось немало проблем, связанных с его текстами (4). Ауэзов констатировал: с одной стороны, слишком многочисленны "собиратели" поэзии Абая, обнаруживающие его новые стихотворения, а также "подражатели", пишущие новые стихи в его стиле. С другой стороны, слишком мало подготовленных ученых, которые могли бы, сотрудничая друг с другом и проверяя друг друга, удостовериться в аутентичности этих новых стихотворений. Ауэзов беспокоился, что это может увести "будущих исследователей" в ложном направлении. Чтобы они могли лучше понять поэзию Абая, продолжает Ауэзов, необходимо гораздо больше научных исследований, посвященных тем историческим условиям, в которых в XIX веке жили такие кочевники, как Абай. Почему он столько говорил о будущих исследователях? Почему делал упор на исторический контекст? Что Ауэзов пытался сказать? В 1940 году Ауэзов, единственный представитель националистического движения Алаш-Орда, переживший сталинские чистки, не мог свободно выразить свои мысли ни по одному вопросу. Подчеркивая необходимость более глубоких исторических исследований, и возлагая надежды на будущих исследователей, Ауэзов, возможно, пошел на риск, попытавшись передать своим читателям скрытое послание: Абай, кочевник XIX века, не мог придерживаться прокоммунистических и антикочевых взглядов, которые приписывались ему в 1940 году, стало быть, стихи Абая уже не те, что прежде.



Для исследователей, изучающих вопрос о том, как труды Абая и его биография видоизменялись с течением времени, встает вопрос: удастся ли когда-либо открыть "золотые самородки" (согласно формулировке Алихана Букейханова (5), бывшего учителя Ауэзова), скрывающиеся внутри поэзии Абая?



Чтобы заслужить звание "мировой литературы", поэзия Абая должна быть верифицирована в соответствии со стандартами проверки, применяющимися ко всем другим текстам мировой литературы. Такие религиозные тексты, как Пятикнижие Моисеево и Евангелие от Марка, такие философские труды, как "Аналекты Конфуция", драмы и стихи Уильяма Шекспира изучались веками с целью проверки их аутентичности (6). Вследствие чего, у нас больше информации о происхождении этих текстов и она более надежна: мы лучше знаем, кто и когда их написал. Те же стандарты верификации должны быть приложены и к стихотворениям Абая, не от паранойи, но из почтения. Если старинные тексты, картины и памятники следует реставрировать, возвращая им их изначальный облик, почему не восстановить таким же образом и поэзию Абая?



Ученые уже давно и без особого шума признают, что есть сомнения в авторстве Абая и в аутентичности его творчества. Уже в 1932 году ученый и поэт Ильяс Жансугуров отметил, что "биография Абая не была написана по-научному", что она либо "преувеличивала" (да?пырт) (7), либо "основывалась на слухах" (алып-?ашпа) (8). Один из видных исследователей трудов Абая в советское время, Заки Ахметов, часто использовал гипотетические обороты ("вероятно", "возможно"), анализируя жизнь и труды Абая (9). В 2008 году литературный критик Николай Анастасьев признал, что, принимая во внимание отсутствие письменных источников и каких-либо физических данных, "биографию" Абая написать невозможно: в лучшем случае можно нарисовать "портрет или даже силуэт" (10).



"

Можно ожидать, что настоящая статья вызовет острую дискуссию, потому что в ней будет поставлено несколько вопросов, которые никогда прежде не ставились.

"

В социальных сетях тоже высказывались сомнения. К примеру, в 2017 году один блогер предположил, что "Слова назидания" Абая были написаны в 1930-е годы командой советских пропагандистов. Более того, он задался вопросом, существовал ли Абай вообще. Последовавшие за этим споры, оскорбления и угрозы подтвердили, что языковой и культурный барьер, расколовший казахское общество, проник и в социальные сети. Однако практически никто из участников дискуссии не задался более глубоким вопросом, который поставил блогер: кто был человек, которого мы сейчас называем Абаем? И написал ли этот человек все то, что мы сегодня ему приписываем?



Можно ожидать, что настоящая статья вызовет острую дискуссию, потому что в ней будет поставлено несколько вопросов, которые никогда прежде не ставились. Причина этому – не только советская традиция замалчивания, по-прежнему вездесущая, но и ряд других препятствий, вставших на пути ученых. Чтобы изучить, как с течением лет редактировались жизнь и творчество Абая, необходимо стать специалистом в нескольких разных сферах: нужно не только в совершенстве овладеть казахским языком XIX века и использовавшейся для его записи арабской графикой, но и во всех подробностях изучить историю казахских кочевников с момента предполагаемого рождения Абая (1845 год) и до того времени, когда кочевой образ жизни был уничтожен, а Абай получил статус национального поэта (1933 год). Из всех препятствий, стоящих перед абаеведами, последнее, возможно, наименее очевидно: разве трудно как следует разобраться в истории кочевой жизни казахов?



Абай с сыновьями



II. Неизвестные и запрещенные истории



Мы удивительно мало знаем о той культуре, в которой жил Абай, и которая была в первую очередь кочевой, и о том, как в XX веке она была уничтожена в результате советской коллективизации. Радик Темиргалиев, историк, поставивший задачу пролить свет на так называемые "белые пятна" в истории кочевников Степного края в XIX веке, в своей книге предлагает обзор административных реформ, которые на протяжении столетия вводило царское правительство, стремившееся покончить с традиционными кочевыми обычаями и лишить кочевников привычных средств к существованию. Эта малоизвестная история важна не только сама по себе, но и как контекст, позволяющий понять мотивацию Абая в то время, когда он писал самые ранние свои стихотворения и прозаические тексты (к этому вопросу мы еще вернемся).



Один из аспектов кочевой культуры XIX века, о котором мы по-прежнему мало что знаем – образовательный. Какими возможностями для получения образования располагали кочевники-казахи? В 1962 году советский академик Толеген Тажибаев написал, что во второй половине XIX века, то есть в то самое время, когда Абай и его кочевое семейство жили в Семипалатинской области, "народное образование области стояло на весьма низкой ступени" (1) – а новых исследований с тех пор практически и не было. В этом вопросе необязательно принимать на веру слова советских академиков. Вполне достаточно прислушаться к дебатам образованных казахских интеллектуалов XIX века, таких людей, как Алихан Букейханов и Жусуп Копеев: они прямым текстом говорили, что подавляющее большинство кочевников неграмотны, и из-за этого легко могут легко поддаваться манипуляциям татарских мулл, торговцев-сартов и русских начальников (2).



"

Казахи так мало знают об образовании и культуре своих кочевых предков, что никто даже не ставит под вопрос официальную биографию Абая, несмотря на всю ее маловероятность.

"

Официальные биографы Абая пытались обойти вопрос неграмотности кочевников в XIX веке, сообщая, что Абай получил трехлетнее религиозное образование в медресе и трехмесячное русское образование в церковно-приходской школе, а затем, благодаря своим исключительным способностям, сам овладел не только русским языком, но и персидским, арабским, статистикой и философией, восточной и западной. Даже если мы примем тот факт, что поэт, которого мы сейчас называем "Абай", был гением, невозможно представить, что он приобрел все эти знания самостоятельно, продолжая вести непростую жизнь степного кочевника. Мы знаем, к примеру, что знакомство со вторым языком требует полного погружения в языковую среду или длительного языкового обучения. Даже такой человек, как Иоганн Вольфганг фон Гете, гений по любым стандартам, был способен выучить французский, английский и итальянский лишь благодаря тому, что с ранних лет много занимался с носителями языка. Более того, мусульманское преподавание в Средней Азии в середине XIX века в основном сводилось к пассивному повторению небольшого числа текстов, и не уделяло внимания выработке продуктивных языковых навыков, то есть чтению и написанию новых текстов (3).



Казахи так мало знают об образовании и культуре своих кочевых предков, что никто даже не ставит под вопрос официальную биографию Абая, несмотря на всю ее маловероятность. Не было даже попыток объяснить, почему Абай, кочевник XIX века, полностью интегрированный в свою культуру и никогда не ездивший дальше Семипалатинска, решил порвать с культурой собственной общины.



Недавно наблюдались попытки изобразить Абая джадидом, открывшим в собственном ауле школу нового образца. Попытка соединить Абая с джадидизмом – еще один пример того, как мало мы знаем об истории казахов до Октябрьской революции. В самом деле, джадидизм – "белое пятно" в коллективной памяти всех тюрков Средней Азии. Согласно недавним историческим исследованиям, джадидизм – культурное движение, призывавшее к реформированию мусульманского образования, началось в крупных городах Туркестана в конце XIX века, но привело к открытию школ с новой методикой лишь в 1900-е годы (4).



Кочевая культура, в которой жил Абай, и конец этой культуры в 1930-е годы – эти две темы находились под запретом в советское время. Любой советский автор, пытавшийся их упоминать, подвергался цензуре или более строгому наказанию. Такова была судьба писателя Мухтара Ауэзова, который постоянно подвергался цензуре в 1940-е годы, во время написания многотомного романа "Путь Абая" ("Абай жолы"), хотя сам Ауэзов подчеркивал, что его произведение – не научное, а художественное, и даже включил в него одобряемые государством мотивы русско-казахской дружбы и сотрудничества (5). Более суровые испытания выпали на долю историка Ермухана Бекмаханова, обвиненного в национализме и отправленного в ГУЛАГ за написание монографии под названием "Казахстан в 20-40-е годы XIX в.".



Даже в более свободные 1970-е годы эти темы продолжали оставаться под запретом. Приведем пример поэта Олжаса Сулейменова, который, опубликовав в 1961 году стихотворение в честь Юрия Гагарина, был признан выдающимся советским поэтом и вступил в партию, а в 1975 году подвергся нападению цензоров, обвинивших его в отстаивании национализма и заступничестве за кочевой феодализм, потому что он написал лингвистически-антропологический труд "Аз и Я", в котором стремился показать тюркские корни средневекового русского эпоса, а в предисловии к нему сделал несколько заявлений, не получивших одобрения.



Во-первых, Сулейменов написал:



Факт, взятый вне исторического контекста, превращается в мертвую игрушку ученых. Ибо факт – ядро эпохи, он живет в космосе обстоятельств своего времени, как земной шар в оболочке атмосферы. Разъять их невозможно без вреда для знания.



За этим последовало еще более опасное заявление:



Имею право ошибаться и признавать, и искать новые решения. Имею возможность высказывать свои суждения по табуированным проблемам. (6)



Чтобы уберечь Сулейменова от более суровой кары, потребовались вмешательства других членов партии.



Давление советской власти на казахских интеллектуалов, стремление пресечь любые попытки обратиться к тюркским и кочевым истокам казахской культуры – все это отвечало общей стратегии: изгладить эти истоки из коллективной памяти казахов. В сфере культурного производства советская власть приняла на вооружение двустороннюю стратегию по стиранию коллективной памяти казахов: утаивание и подмену. В данном случае вызывает особенный интерес второй подход, который активно использовался в другой исторической сфере, на протяжении долгого времени неизвестной или игнорируемой: масштабные переводческие и издательские проекты, посвященные народным песням и сказкам, осуществлявшиеся в 1930-е годы в рамках сталинской национальной политики. Как мы увидим ниже, эти проекты тоже представляют собой важный исторический контекст, о котором следует помнить и который следует реконструировать, если мы хотим лучше понять жизненный путь Абая и его труды.



В недавние годы российские и западные ученые начали изучать масштабные переводческие и издательские проекты 1930-х годов. Выводы, к которым пришли исследователи, должны обеспокоить читателей и исследователей, которым небезразлично, являются ли труды Абая, ставшего национальным поэтом именно в эту эпоху, аутентичными. В частности, ученые выявили два случая масштабной фальсификации казахских народных стихов и сказок, которые как раз в эти годы звучали на радио и публиковались в книгах и газетах.



"

Казахские поэты были особенно уязвимы перед лицом фальсификаций, потому что они были устными поэтами, и советские пропагандисты, переводя их декламации и импровизации в письменную форму, могли легко манипулировать их содержанием.

"

Первый случай связан с Джамбулом Джабаевым. Талантливый традиционный поэт (акын), он почти достиг девяностолетнего возраста, когда в 1936 году его выбрали представлять казахское народное творчество на декаде казахской литературы и искусства в Москве. В последующие годы талант Джамбула к поэтической импровизации (айтыс) эксплуатировали советские фольклористы и переводчики, которые записывали и переписывали импровизации Джамбула на заданную тему, создавая панегирики советскому государству и Сталину, которые затем публиковались во всех центральных газетах и переводились на все языки Советского Союза. Таким образом, Джамбул стал общесоветским поэтом. Фальсификация стихов Джамбула был обнаружена уже в постсталинскую эпоху: такие казахские ученые, как Есмагамбет Исмаилов, открыто заявляли, что в книге стихов Джамбула "Путешествие на Кавказ", впервые опубликованной в 1938 году, некоторые стихотворения не имеют оригинала на казахском (7). Нынешние ученые зашли еще дальше. Теперь они не только анализируют степень сфальсифицированности стихов Джамбула (таких, как "Моя Родина", впервые опубликованного в "Правде" в 1936 году), но и документируют обширную сеть деятелей, участвовавших в популяризации Джамбула в разных средствах массовой информации (8).



История с Джамбулом должна бы обеспокоить исследователей Абая, потому что в этих двух случаях прослеживается ряд аналогий. Во-первых, и Джамбул, и Абай были устными поэтами, наследниками богатой казахской культуры устной поэзии – уязвимого жанра: устные стихи было легко присвоить и трансформировать в письменные тексты, несущие иной смысл. Во-вторых, и Джамбул, и Абай были выбраны на роль представителей казахской народной поэзии примерно в одно время и в одинаковых обстоятельствах – в 1930-е годы, в рамках сталинской политики национальностей. В-третьих, и Джамбул, и Абай получили статус национальных поэтов, вокруг которых сформировался культ личности. Культ Джамбула быстро поблек в постсталинские годы, в то время как культ Абая продолжает существовать и поныне. Почему образ Абая так и остался невредимым? Произошло ли это благодаря тому, что Абай и его тексты избежали фальсификаций? Или же потому, что мы всегда намного меньше знали о личности Абая и об истории его трудов? Мы еще вернемся к этим вопросам.



Второй случай связан с антологией народных стихов и коротких прозаических рассказов, опубликованной в 1937 году под эгидой газеты "Правда" и под названием "Творчество народов СССР". Эта престижная антология имела две цели: отпраздновать 20-ю годовщину Октябрьской революции и прославить национальное и лингвистическое многообразие республик Советского Союза. Однако филолог Елена Земскова, изучив административные документы этого масштабного проекта, хранящиеся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), обнаружила, что все переводы были впоследствии переписаны группой русских поэтов, незнакомых с языками оригиналов. Более того, в папках по казахскому разделу этой антологии не было никаких записей устной речи или исходных текстов (9). Другими словами, нельзя исключить, что казахский раздел был полностью написан русскими поэтами и издателями. Стихотворения, переведенные с языков, имевших давние традиции письменной литературы, например, узбекского, подвергались фальсификации в меньшей степени.



Этот пример лишний раз показывает, что казахские поэты были особенно уязвимы перед лицом фальсификаций, потому что они были устными поэтами, и советские пропагандисты, переводя их декламации и импровизации в письменную форму, могли легко манипулировать их содержанием. Абаеведы не должны забывать об этом. Пусть Абай и не был представителем народной поэзии, его стихи были так же уязвимы, как и творения любого устного поэта, ведь не существовало писаных или печатных версий, подтвержденных самим Абаем.



Есть и еще причина для беспокойства. Когда впервые было опубликовано "Полное собрание сочинений Абая" (на казахском языке в 1933 году, в русском переводе в 1940 году), оно стало результатом большой работы, проделанной при поддержке государства. Оба издания были роскошны, к работе над ними привлекалась обширная группа редакторов и переводчиков, их активно рекламировали. Другими словами, они получили ту же поддержку со стороны государства, как и книги Джамбула и антология "Правды".



"

Если посмотреть на литературу, посвященную Абаю, мы можем найти указания, что проекты фальсификации продолжаются и поныне.

"

Возможно, еще более важно то, что в переводе 1940 года приняли участие некоторые из тех же редакторов и переводчиков, что трудились над другими двумя проектами. Литературный критик Леонид Соболев, тесно сотрудничавший со Сталиным, не только написал предисловие к изданию 1940 года (чрезвычайно влиятельную статью "Поэт-мыслитель"), но и участвовал в продвижении поэзии Джамбула (10). Поэты Мария Петровых и Всеволод Рождественский переводили не только стихи Абая в сборнике 1940 года; они были указаны как переводчики армянской, болгарской, грузинской и сербской поэзии в изданной "Правдой" антологии 1937 года. Поэт Марк Тарловский, принявший участие в переводах 1940 года, стал личным секретарем Джамбула в начале Второй мировой войны, и переводил все стихи Джамбула о войне.



Эти переводчики не знали казахского языка (как и других языков, с которых они переводили), но это не считалось важным, поскольку, как показала Земскова, все масштабные переводческие проекты этого времени задействовали по крайней мере две разные группы переводчиков. Первая состояла из тех, кто знал язык оригинала достаточно хорошо, чтобы составить дословный перевод, так называемый подстрочник. Эти переводчики не назывались по имени даже в административных записях. Вторая группа включала в себя состоявшихся русских поэтов, не владевших исходным языком, но умевших вставлять идеализированные образы советской жизни в подстрочники, полученные ими от анонимных переводчиков. Как правило, имена этих поэтов-переводчиков в книге указывались (11).



Эту малоизвестную советскую практику подтверждает еще одно неожиданное свидетельство – неопубликованное стихотворение Осипа Мандельштама. Он был хорошо осведомлен о сталинских культурно-переводческих проектах, возможно, благодаря близкой дружбе с Марией Петровых, и передал всю их абсурдность в стихотворении, написанном между 1932 и 1935 годами, которое так и осталось неопубликованным и без названия:



Татары, узбеки и ненцы,

И весь украинский народ,

И даже приволжские немцы

К себе переводчиков ждет.

И, может быть, в эту минуту

Меня на турецкий язык

Японец какой переводит

И прямо мне в душу проник. (12)



Участие Петровых и других переводчиков-идеологов в русском переводе Абая должно беспокоить каждого, кого интересует аутентичность стихов Абая. Если эти переводчики-идеологи принимали участие в масштабных фальсификациях других поэтов, почему бы им вести себя иначе со стихами Абая? Только текстуальное сравнение переводов 1940 года со всеми прежними казахскими версиями (вплоть до самых ранних, записанных арабским письмом) может помочь нам установить, были ли стихи Абая фальсифицированы в 1940 году и, если да, то в какой степени.



Сходство вышеуказанных трех проектов нельзя само по себе считать уликой. Но оно достаточно серьезно для того, чтобы его расценить как предупреждение. Поэтому все читатели Абая и специалисты по его творчеству должны с осторожностью относиться к вопросу об аутентичности текстов, опубликованных в этот период под именем Абая. Пока не будет исследования административных записей масштабных издательских проектов 1930-1940-х годов, пока нет текстовых анализов всех предыдущих версий на казахском языке и их русских переводов, нельзя исключать возможности, что труды Абая были сфальсифицированы при Сталине.



К несчастью, на этом фальсификация не закончилась. Если посмотреть на литературу, посвященную Абаю, мы можем найти указания, что проекты фальсификации продолжаются и поныне. Но какие бы цели ни преследовали те, кто создают фальшивые документы, искажают тексты и намеренно меняют имена людей, добиваются прямо противоположного: подозрения тех читателей и исследователей, которым небезразличны достижения Абая на ниве поэзии, могут только укрепиться. Вопрос в том, что именно фальсификаторы пытаются скрыть?



Загадка Абая. III - IV

читайте далее

Возможно, за ответом придется вновь обратиться к 1930-м годам – тому времени, когда Абая впервые в истории подняли на щит как национального поэта. Абай оставался неизвестным в Казахстане поэтом вплоть до начала XX века, когда о нем заговорили казахские писатели-националисты из движения Алаш-Орда, и это привело лишь к нескольким небольшим публикациям. Он стал знаменитым писателем только в 1933 году, благодаря государственному проекту публикации текстов Абая. В это самое время в степи умирали сотни тысяч кочевников-казахов: таковы были последствия трехлетнего голода, катастрофы, навеки покончившей с кочевым животноводством как образом жизни (13). Трагедия состояла в том, что казахский голод 1930-1933 годов, убив 40% населения, не просто стал самым травматическим (и, вследствие этого, самым табуированным) событием во всей истории казахов, но и послужил катализатором, ускорившим стирание коллективной памяти казахов.



Не казахский ли голод побудил пропагандистов, заведовавших сталинскими проектами культурного перевода, выделить особые ресурсы на продвижение казахского кочевника и писателя, жившего в XIX веке и придерживавшегося просоветских взглядов задолго до того, как они стали обычными? Совпадение представляется слишком сильным, чтобы оставаться делом случая. Но для ответа на этот вопрос нужно много дополнительных исследований, и ответы найти нелегко, потому что многие архивы, вероятно, останутся закрытыми для исследователей, желающих выяснить, какова связь этих двух событий.



