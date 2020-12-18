Может ли бедная Узбекская экономика содержать убыточные мега-проекты? - Ю.Юсупов

16:22 18.12.2020

REPOST.UZ: ЗАКОНЫ ЭКОНОМИКИ ПРОТИВ МОНОПОЛИИ АВТОПРОМА



Пятница, 18 Декабря 2020



Независимый экономист Юлий Юсупов о том, почему искусственно созданные монополии мешают экономическому развитию.



Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров заявил, что идеи "уничтожения автопрома" путем снижения таможенных пошлин обернутся для Узбекистана плохо.



Хотелось бы прокомментировать очень смелое (мягко говоря) утверждение г-на Кадырова относительно того, что люди, предлагающие сократить таможенные пошлины на автомобили, "не разбираются в экономике", а также некоторые другие его высказывания по "экономической тематике".



МОЖЕТ ЛИ БЕДНАЯ ЭКОНОМИКА ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ СОДЕРЖАТЬ УБЫТОЧНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ?



По словам г-на Кадырова "в странах с низкой платежеспособностью автомобильная промышленность "не выживет"". То есть он предлагает и дальше искусственно поддерживать этот коммерчески убыточный (по его мнению) проект. При этом речь идет даже не о нескольких годах поддержки, о которых обычно просят любители протекционизма ("дайте нам 5 лет, мы встанем на ноги, тогда и запускайте конкуренцию"), а о необходимости субсидирования отрасли на неопределенный срок. Это действительно новое слово в "философии протекционизма". Но с другой стороны у наших протекционистов уже нет иного выхода: узбекский автопром "просрочил" стандартный "пятилетний льготный период" пять раз. Говорить о том, что "дайте нам еще 5 лет" совсем было бы не прилично. Поэтому приходится теперь настаивать на вечных "временных" льготах.



Так вот, вернемся к тезису г-на Кадырова о необходимости знания законов экономики. Экономка - это наука об эффективном использовании ограниченных ресурсов. Ресурсы любой страны ограничены. И если ресурсы идут в неконкурентоспособные отрасли и производства, то, следовательно, конкурентоспособным отраслям и производствам они не достаются. Соответственно, экономика, где такое происходит, обречена на бедность, так как она не использует свои конкурентные преимущества, которые и являются главным источником богатства всех стран. Самый наглядный пример, за которым далеко ходить не надо, - Узбекистан. Мы с 1996 по 2017 гг. проводили политику самоизоляции от мировой экономики, ограничения конкуренции и искусственной поддержки "избранных" чиновниками производств. Результаты весьма плачевные: самые низкие темпы экономического развития среди стран бывшего СССР и падение в число 40 самых бедных стран мира. Но чужие и даже наши собственные ошибки и уроки нас ничему не учат. Мы упорно продолжаем наступать на одни и те же грабли.



Да, из правила, о котором я написал, бывают исключения, признаваемые экономической наукой. Государство поддерживает производство так называемых общественных благ, включая образование, науку, здравоохранение, безопасность и пр. Но ни в одной стране мира автомобили (может быть за исключением экологичных электромобилей) не относятся к общественным благам. Это коммерческие товары, которые должны приносить экономическую выгоду. Иначе их производство превращается в пожирание ограниченных ресурсов и лишает этих ресурсов потенциальные конкурентоспособные производства. Это самая элементарная, базовая вещь, вытекающая из законов экономики, которую обязаны знать и понимать все, а тем более политики. Но, увы, Узбекистан - страна тотальной экономической безграмотности, где наука подменяется мракобесными стереотипами.



ИМЕЕТ ЛИ ПОЗИТИВНЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ К НАШИМ КОРРУПЦИОННЫМ "КОРМУШКАМ" ХОТЬ КАКОЕ-ТО ОТНОШЕНИЕ?



Ссылки на зарубежный опыт (на Россию и "АвтоВАЗ") г-на Кадырова абсолютно некорректны. Достаточно просто сравнить размеры таможенных платежей на импорт в наших двух странах, чтобы больше никаких вопросов по этому поводу не возникало.



А если вспомнить, какими невероятными льготами и привилегиями пользовался наш автопром до недавнего времени, то сравнивать в принципе будет не с чем. Такого количества льгот, порождающих колоссальные неэффективность и коррупцию, боюсь, в истории Человечества еще не было. По крайней мере я не знаю аналогов.



Давайте вспомним:



- Льготная конвертация для закупки импортных комплектующих по обменному курсу в несколько раз более дешевому, чем на рынке.



- Освобождения от налогов и таможенных платежей.



- Высочайшие таможенные платежи на импорт автомобилей.



- Льготные кредиты.



И это в течении четверти столетия! Большинство этих льгот отменены совсем недавно прежде всего стараниями Антимонопольного комитета. Правда, остались высокие таможенные пошлины.



И что мы получали в течении 25-летнего льготного существования нашего автопрома? За все профиты автопрома расплачиваются в конечном счете местные потребители и национальный бюджет.



- Высокие цены, низкое качество и устаревший модельный ряд.



- Источник высоких цен: закупки комплектующих по завышенным ценам для получения "откатов", раздутые прочие издержки.



- Искусственно создаваемый дефицит (в том числе и через ограничение объемов производства) для получения "шапок" при продажах.



- Чистые спекуляции импортными автомобилями, когда они напрямую или в виде комплектующих завозятся в страну без пошлин и перепродаются по сверхвысоким ценам.



Прямые потери бюджета не только от недополученных с автопрома налогов, но и недополученных таможенных платежей от импорта автомобилей (высокие ставки таможенных платежей ограничивают, фактически запрещают импорт). Что означает рост налоговой нагрузки на остальную экономику страны - ведь бюджетные потери надо как-то компенсировать, а это делает наши прочие товары и услуги менее конкурентоспособными.



- Экспорт наших автомобилей по ценам ниже себестоимости (и это в те времена, когда внутри страны создавался искусственный дефицит). "Богатые" узбекские покупатели и налогоплательщики субсидировали "бедных" российских и казахских покупателей. С ума сойти!



А это сотни миллионов долларов, выкачиваемых из нашей экономики ежегодно! Учитывая же, что таких "кормушек" у нас не одна, стоит ли удивляться тому, что Узбекистан скатился в число самых бедных стран мира? Такой мафиозно-коррупционной нагрузки не выдержали бы и самые богатые страны. Что уж о нас говорить?



И г-н Кадыров, как "истинный патриот" (в отличие от с ним несогласных "лже-патриотов") считает, что все это делалось и делается в интересах Узбекистана? Серьезно? Может все-таки речь идет о специфических интересах небольшой группы лиц, которые получили целую страну на самое настоящее разграбление?



НАДО ЛИ ЗАКРЫВАТЬ АВТОПРОМ?



Г-н Кадыров уверенно приравнял снижение таможенных платежей на импорт к закрытию UzAuto Motors. А учитывая, что он не верит в то, что наш автопром может быть конкурентоспособным, его логику понять можно.



Только это подмена понятий. Предлагать снизить пошлины и закрыть местный автопром - это разные вещи. Низкие таможенные пошлины должны разрушить монополию UzAuto Motors, которая не оставляет никаких шансов для развития местного автомобилестроения. Ведь основной двигатель развития - это конкуренция. На основе чего строятся рассуждения о принципиальной неконкурентоспособности отечественного автопрома? Исключительно на данных о его искусственно раздутых издержках. О том, что они искусственно раздуты свидетельствует то обстоятельство, что несмотря на отмену колоссального количества льгот (включая льготную конвертацию и освобождение почти от всех налогов) цены на автомобили сильно не поднялись, хотя издержки по идее должны были взлететь в разы.



Сократили масштабы "откатов" и "шапок", оптимизировали производственные процессы и легко компенсировали потери, связанные с отменой льгот. А почему решили, что нет других резервов для снижения себестоимости, необходимого для нормальной конкуренции с импортом? Почему автомобили, собранные в Узбекистане должны быть дороже аналогичных импортных? Что у нас рабочая сила и электроэнергия дороже, чем в Германии? Вроде пока нет. Так почему при открытии границ наш автопром должен разориться и закрыться? Это произойдет только в том случае, если менеджмент не сможет перестроить свою работу и начать действовать, как любая компания в условиях конкуренции. Ну а если не сможет, то зачем нам такая компания, пожирающая ограниченные ресурсы?



ПОДВОДЯ ИТОГ



До тех пор, пока мы не разрушим многочисленные искусственно созданные монополии и связанные с ними коррупционные "кормушки", символом которых стал наш автопром, у нашей страны не будет никаких шансов на успешное цивилизованное экономическое развитие. Существенное сокращение таможенных пошлин на импортные автомобили (например, до уровня стран, входящих в ЕАЭС) могло бы не только оздоровить ситуацию в данном секторе экономики, но и дать мощный сигнал всем (обществу, предпринимателям, инвесторам), что время монопольно-коррупционной экономики бесповоротно заканчивается, что Узбекистан твердо взял курс на системные рыночные реформы.



Соб. инф.