 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Асель Калаганова: "Став моделью я почувствовала себя свободнее" (каково жить казашке-альбиносу)
16:26 18.12.2020

Асель Калаганова: став моделью, я почувствовала себя свободнее

Мария ГАЛУШКО | Алматы

Девушке-альбиносу из Актау Асель Калагановой открыла дорогу в мир моды необычная внешность. Белокурая красавица покоряет сердца фотографов и операторов, а недавно снялась в рекламе американской косметики. Начинающая казахстанская модель рассказала корреспонденту "ЭК", каково это – отличаться от других и как подиум помог ей обрести уверенность в себе.

Асель Калагановой 15 лет. Девочка родилась с абсолютно белыми волосами и ресницами. Такая особенность, при которой в организме человека практически полностью отсутствует пигментация, встречается у одного из пяти тысяч человек. Тем более удивительно, что Асель в семье не единственный альбинос. Ее младшая сестра Камилла тоже стала обладательницей уникального гена.



– Асель, у вас и вашей сестренки Камиллы необычная внешность. Как это обстоятельство сказывается на вашей жизни?

– Единственное отличие в том, что мы ловим на себе больше взглядов со стороны незнакомых людей на улице, нежели любой другой человек. Реакция бывает разная, но чаще всего положительная. Люди, которые меня не знают, могут подойти и спросить, чем я крашусь, настоящие ли у меня волосы. Мне бывает неловко от того, что незнакомцы внезапно врываются в мое личное пространство. Но большинство людей вежливы.

– Часто вам приходилось сталкиваться с непониманием со стороны сверстников?

– В детстве бывали ссоры, но незначительные. Раньше я воспринимала все всерьез, переживала из-за необычной внешности, а сейчас уже отношусь к этому проще. Так как у меня плохое зрение, то сначала я училась в школе для особенных детей. Ученики в ней были разные: кто-то не слышал, кто-то не мог говорить. Там я чувствовала себя проще, потому что все дети были с ограниченными возможностями. Потом меня перевели в обычную школу. Сначала я чувствовала себя там немного некомфортно. Боялась подойти к доске, если чего-то не вижу, переспросить, если чего-то не понимаю. Ведь в предыдущей школе к каждому ученику был индивидуальный подход. Но со временем я нашла там друзей. Это было сложно, но интересно. Я смогла познакомиться с большим количеством людей, мой кругозор расширился.

– А до вас в вашем роду были альбиносы?

– Да. С маминой стороны – прадедушка, с папиной – бабушкина тетя. Чтобы в семье родился альбинос, у обоих родителей должен быть этот ген. Я думаю, что мои родители не знали, что у них есть родственники-альбиносы, до моего рождения.

– Сейчас вы активно участвуете в разных фэшн-проектах, в том числе и зарубежных. Во сколько лет вы начали модельную карьеру?

– Примерно в 12 лет. Мы увидели в Интернете рекламу модельной школы, и мама предложила мне туда сходить. Я подумала, что это интересно, поступила и отучилась там полгода. Я ведь была достаточно стеснительным ребенком, а в модельном бизнесе нужно уметь преподносить себя, быть уверенной в себе, харизматичной, танцевать при всех, петь. В итоге мне понравилось фотографироваться и позировать. Сначала, конечно, было жутко страшно! Не думала, что смогу себя проявить. Но потом я заметила, что все остальные ребята такие же неопытные, как и я, и мне стало намного легче. Модельная деятельность помогла мне почувствовать себя свободнее и увереннее. Сначала я принимала участие в обычных фото- и видеосессиях актауских фотографов. Потом начала сотрудничать с агентством.

– Успеваете совмещать учебу и участие в модельных проектах?

– Да, так как сейчас я учусь дистанционно, а из-за карантина фото- и видеосессий не так уж много. У меня хватает времени и на учебу, и на проекты. На летних каникулах я успела поучаствовать в нескольких съемках.

– Какие проекты запомнились вам больше всего?

– У меня не такой уж большой опыт работы. Думаю, что все. И все они были казахстанскими.

– А хотели бы поработать за рубежом, если да, то в какой стране?

– Думаю, в Германии. Мне нравится, что там пасмурная и дождливая погода. Она подходит мне больше, чем жара и солнце.

– Ваша сестренка Камилла тоже принимает с вами участие в фотосессиях?

– Да, но не во всех, она ведь еще маленькая совсем. В январе ей исполнится три года. Иногда на съемку приглашают только ее, иногда нас вместе. Камилла очень капризная, и работать с ней трудно. Нельзя просто посадить ее перед камерой. Она не усидит! У нас с Камиллой разные характеры. Я более спокойная и усидчивая, а ей постоянно хочется играть, бегать. Она очень активная.

– Чем вы занимаетесь в свободное от школы и моделинга время?

– Так как сейчас карантин, я не могу часто выходить на улицу, общаться с друзьями, гулять. Поэтому пытаюсь посвятить время саморазвитию. Я люблю читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку, как и многие другие подростки. В моем окружении многие любят читать. Мне лично нравится литература по психологии, хочу начать читать книги о бизнесе и науке. Люблю каждый день узнавать что-то новое. Так как у меня плохое зрение, то я не могу подолгу читать обычную книгу или текст с экрана телефона, поэтому скачиваю аудиокниги.

– При том что ваша кожа не любит солнце, вы живете в очень солнечном городе. Планируете ли в будущем сменить место жительства на менее солнечное?

– Возможно, но всерьез никто из нашей семьи об этом пока не задумывался.

– Какие у вас планы на будущее? Кем бы вы хотели стать после окончания школы?

– Пока не могу определиться с профессией. Из школьных предметов большее предпочтение я отдаю литературе и другим гуманитарным предметам. Писать тоже люблю, но только на интересные мне темы. Наверное, в будущем я хочу добиться успехов в моделинге.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608297960
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