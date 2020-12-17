Асель Калаганова: "Став моделью я почувствовала себя свободнее" (каково жить казашке-альбиносу)

16:26 18.12.2020

Асель Калаганова: став моделью, я почувствовала себя свободнее



Мария ГАЛУШКО | Алматы



Девушке-альбиносу из Актау Асель Калагановой открыла дорогу в мир моды необычная внешность. Белокурая красавица покоряет сердца фотографов и операторов, а недавно снялась в рекламе американской косметики. Начинающая казахстанская модель рассказала корреспонденту "ЭК", каково это – отличаться от других и как подиум помог ей обрести уверенность в себе.



Асель Калагановой 15 лет. Девочка родилась с абсолютно белыми волосами и ресницами. Такая особенность, при которой в организме человека практически полностью отсутствует пигментация, встречается у одного из пяти тысяч человек. Тем более удивительно, что Асель в семье не единственный альбинос. Ее младшая сестра Камилла тоже стала обладательницей уникального гена.



