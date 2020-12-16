"Многоликая элита Востока". Том 1. Новая книга Института востоковедения РАН

16:32 18.12.2020

Многоликая элита Востока

Том 1 (Коллективная монография)



Редактор-составитель: Астафьева Екатерина Михайловна



Институт востоковедения РАН



Москва, 2020, 484 стр.



ISBN: 978-5-89282-958-8



В предлагаемой читателю коллективной монографии излагается авторский взгляд на жизнь и деятельность выдающихся политиков и общественных деятелей Индонезии, Малайзии, Бирмы/Мьянмы, Австралии, Таиланда, Сингапура, Филиппин, Фиджи и Вьетнама.