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|"Многоликая элита Востока". Том 1. Новая книга Института востоковедения РАН
16:32 18.12.2020
Многоликая элита Востока
Том 1 (Коллективная монография)
Редактор-составитель: Астафьева Екатерина Михайловна
Институт востоковедения РАН
Москва, 2020, 484 стр.
ISBN: 978-5-89282-958-8
В предлагаемой читателю коллективной монографии излагается авторский взгляд на жизнь и деятельность выдающихся политиков и общественных деятелей Индонезии, Малайзии, Бирмы/Мьянмы, Австралии, Таиланда, Сингапура, Филиппин, Фиджи и Вьетнама.