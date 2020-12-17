Как в СССР таджиков превратили в узбеков

16:35 18.12.2020

Как в СССР таджиков превратили в узбеков и почему даже сейчас в Узбекистане многие говорят на таджикском



Сможете ли вы отличить таджика от узбека? Многие жители Узбекистана и сами сейчас не знают, кто они, а многие уверенно называют себя таджиками, говорят на таджикском, хоть и имеют паспорт Узбекистана. Как же так получилось?



История городов вроде Самарканда и Бухара настолько запутанная, что даже если просто вкратце описывать ее, придется написать несколько больших статей. Поэтому перейду сразу к сути.



Много лет назад, в 819-999 году, на территории современных Узбекистана и Таджикистана, было серьезное Саманидское государство, правила которым династия Саманидов. Самым великим их всех Саманидов считается Исмаил Самани, а таджики и сейчас считают его самым великим таджиком за всю историю. Ему устанавливают огромные памятники и печатают на современных таджикских деньгах.



В Саманидское государство входили такие крупные города как Самарканд и Бухара, а основным языком был персидский(персидско-таджикский).



Потом менялись правители, династии, был и Чингисхан, и Тамерлан, но большинство жителей Самарканда, Бухары и многих других городов продолжали говорить на таджикском языке. Так дожили до начала двадцатого века.



В итоге на советских картах появились отдельные Узбекская и Таджикская ССР, Самарканд и Бухара остались в Узбекистане. Дальше была перепись населения, во время которой по некоторым данным большинство самаркандских таджиков записали узбеками, по месту проживания, чтобы было проще. Некоторые исследователи утверждают, что таджики вообще и сами охотно записывались узбеками, чтобы уберечься от возможных проблем. Так вот просто советские власти превратили таджиков в узбеков.



Сейчас официально доля таджиков в населении Узбекистана составляет в районе 5 процентов. Неофициально уже примерно 30 процентов, при этом в Самарканде таджики могут составлять чуть ли не большую часть населения. Подобная ситуация и в Бухаре.



В этих городах многие все еще говорят между собой именно на таджикском, а узбекский используют только при общении с государственными службами. Многие называют себя называть таджиками, просто с узбекским паспортом. А многие просто не могут определенно сказать, кто они, узбеки или таджики.