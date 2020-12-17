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Умер Джон Ле Карре - британский разведчик и автор шпионских романов
16:36 18.12.2020

Настоящий разведчик и его вымышленные герои. Умер Джон Ле Карре - автор шпионских романов

Британский писатель-романист Джон Ле Карре, более всего известный по книгам "Шпион, выйди вон" и "Шпион, который вернулся с холода", скончался в возрасте 89 лет.

О смерти писателя сообщил его литературный агент.



"С глубоким прискорбием я вынужден поделиться с вами новостью о том, что Дэвид Корнуэлл, известный всему миру как Джон Ле Карре, скончался после скоротечной [не связанной с Covid-19] болезни вечером в субботу", - сказал глава издательского дома The Curtis Brown Group Джонни Геллер, работавший с Ле Карре последние 15 лет.

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Супруга и четверо сыновей писателя рассказали, что он скончался в клинике от пневмонии.

Геллер в своем заявлении назвал его "гигантом английской литературы", "человеком выдающегося ума, доброты и чувства юмора", который "расширил наше представление о холодной войне и бесстрашно говорил правду власти". "Таких, как он, больше не будет, его уход почувствуют все любители чтения", - добавил издатель.

Соболезнования в связи со смертью Ле Каре выразил и глава МИ-6 Ричард Мур, который назвал его "литературным гигантом, оставившим след на работе МИ-6 своими замечательными, захватывающими романами".

Ле Карре часто называли автором шпионских романов, однако его литературные полотна всегда демонстрировали гораздо более широкий срез тем - от морально-этических дилемм до полных лиризма размышлений о разделении власти между человеком и государством.

Его перу принадлежат 25 романов, изданных миллионами экземпляров по меньшей мере на 36 языках, в том числе на русском. Самый известный среди них - "Шпион, который вернулся с холода".

Его последний роман - Agent Running in the Field ("Полевой агент") увидел свет в 2019 году.

Многие произведения Ле Карре были экранизированы, их самого известного персонажа, разведчика Джорджа Смайли, играли великие актеры Алек Гиннесс и Гэри Олдмен. Еще один артист, Ричард Бертон, сыграл разведчика из другого его романа - Алека Лимаса.

На смерть Ле Карре откликнулись многие видные фигуры британской культуры. Олдмен назвал его настоящим джентльменом, а писательница Маргарет Этвуд выразила мнение, что книги Ле Карре - ключ к пониманию середины XX века.

"Я пишу, как пишется, и не отношу мои произведения к какой-то одной из трех категорий, на которые удобно делить литературу книготорговцам и критикам: романтической, развлекательной или серьезной", - говорил он сам.

Вымышленный и реальный разведчик

Дэвид Корнуэлл, впоследствии придумавший себе литературный псевдоним "Джон Ле Карре", родился 19 октября 1931 в года Пуле, графство Дорсет. Когда его отец попал в тюрьму за финансовые махинации, сочинил для себя историю, что тот - разведчик и выполняет тайное задание.

Свою первую книгу Ле Карре написал, еще работая на британские спецслужбы

Изучал немецкий и французский языки и литературу в Бернском и Оксфордском университетах, служил в британских оккупационных войсках в Австрии, преподавал в престижном Итонском колледже, работал в посольстве Соединенного Королевства в Бонне и в архивном департаменте разведки МИ-6.

Первую книгу "Звонок мертвецу" издал в 1961 году - под псевдонимом, поскольку являлся сотрудником разведки МИ-6.

Славу ему принесла в 1963 году третья по счету книга, "Шпион, который вернулся с холода". Грэм Грин назвал ее лучшей шпионской историей, которую он когда-либо читал.

По словам автора, его первые романы были проверены и одобрены к публикации начальством, поскольку он не разгласил в них никаких секретов.

В 1964 году настоящее имя Ле Карре оказалось в списке британских разведчиков, переданном в Москву советским агентом Кимом Филби. После этого он ушел со службы и полностью посвятил себя литературе, а историю своего разоблачения потом положил в основу сюжета романа "Шпион, выйди вон".

Уже сделавшись знаменитым писателем, бывший разведчик много лет вел закрытую жизнь и в редких интервью отрицал, что работал в спецслужбах.

В отличие от создателя Джеймса Бонда Яна Флеминга, Ле Карре обходился без супергероев и показывал работу разведчика не романтической и гламурной, а такой, какова она на самом деле - невеселой, мрачной и полной неизбежных сделок с совестью. Как писала газета Guardian, Ле Карре "исследовал разрыв между возвышенной риторикой о свободе и низкой реальностью ее защиты".

Многие персонажи Ле Карре относились к своей работе довольно цинично. По словам одного из них, разведчики - это "люди, играющие в ковбоев и индейцев, чтобы как-то расцветить никчемную жизнь".

"Не желаю носить доспехи"

Говорят, что сотрудники МИ-6 и контрразведки МИ-5 очень любили книги Ле Карре и ввели в свой профессиональный жаргон придуманные им словечки. Считается, что именно он был автором распространившегося по всему миру выражения "крот" в значении "агент, внедрившийся в иностранную разведку".

Ричард Бертон сыграл в экранизации романа Ле Карре "Шпион, пришедший с холода"

Творческое долголетие Ле Карре было феноменальным. Выход в свет первого его романа совпал с появлением Берлинской стены, последний был издан в 2019 году. После окончания холодной войны он писал о борьбе с террором, нелегальной торговле оружием и международной коррупции.

Ле Карре, в отличие от многих, не поддался эйфории 1990-х годов и часто повторял, что падение Стены и Советского Союза не означает ни конца истории, ни конца шпионажа.

В СССР до перестройки Ле Карре считали антисоветчиком. В 1987 году он побывал в Москве в качестве гостя Союза писателей СССР, и его книги начали переводиться и издаваться. Молва приписывала это влиянию якобы любившей романы Ле Карре Раисы Горбачевой.

Всю жизнь, по крайней мере, на словах, писатель иронически относился к собственному успеху.

Он отказался от литературных наград и звания рыцаря. По первому поводу говорил, что "так подозрительно относится к литературному миру, что не желает его похвал". По второму - что "меньше всего хотел бы зваться командором ордена Британской Империи или чего-либо, связанного с империей".

"Не желаю получать почести от государства, чтобы не быть обязанным подлаживаться под него, не желаю носить доспехи", - пояснил он свою позицию в интервью американскому телеканалу CBS.

Ле Карре называл себя "англичанином до мозга костей", но одобрял в британской политике далеко не все. В 2003 году он резко выступил против войны в Ираке, в 2016-м был глубоко расстроен брекситом.

"Моя Англия - в Европейском Союзе. Джингоистская [слово для обозначения чувства национального превосходства] Англия - не то, что я хотел бы видеть", - говорил он.

Писатель однажды сказал, что он - гуманист, но не оптимист. "Гуманизм вечно будет терпеть поражения, но никогда не исчезнет", - пояснил он.

Источник - BBC
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