Умер от КОВИ депутат Госдумы России коммунист Шурчанов

18:38 18.12.2020

Раскрыто последнее желание умершего от коронавируса депутата Госдумы Шурчанова

О последних днях коллеги рассказал Андрей Макаров



Коммунист Валентин Шурчанов стал вторым депутатом Госдумы, умершим от коронавируса. Ему было 73 года. Во фракции КПРФ говорят, что похороны состоятся в понедельник, в Чувашии. "Невосполнимой потерей", и искренне, называют смерть Шурчанова его коллеги из всех фракций. Депутат Макаров рассказал нам о последних днях Шурчанова.



О последних днях коллеги рассказал Андрей Макаров

ДЕПУТАТ ШУРЧАНОВ НА СВОЕМ ПОСЛЕДНЕМ ЗАСЕДАНИИ - В ГЛУБИНЕ, ЗА НИКОЛАЕМ ХАРИТОНОВЫМ

О смерти Валентина Шурчанова, который представлял в Госдуме Чувашию, Мордовию и Марий-Эл, стало известно днем 18 декабря. "Неделю пробыл в реанимации, в Волынской больнице (ЦКБ №1 управделами президента) не вышел с ИВЛ", - рассказал "МК" первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев. По его словам, "трудно сказать, где он мог заразиться - в самолетах, поездах, в регионах… знал бы, где упадешь, соломки подстелил бы". И в аппарате Госдумы многие болеют, напомнил г-н Коломейцев. "Светлейший человек. Очень глубокий и квалифицированный",- так охарактеризовал он умершего.



Глава думского Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) назвал Валентина Шурчанова "человеком бесспорно уникальным", в котором сочетались "доброта и непримиримость к несправедливости", и напомнил, что он начинал трудовую жизнь электромонтером, стал инженером, в 1990 году - первым секретарем республиканского комитета КПСС в Чувашии, а до того, как попал в Госдуму, возглавлял Госсовет Чувашии. На Охотном ряду член президиума ЦК КП, РФ Шурчанов отработал почти 4 созыва, одно время был сенатором.



По словам Кашина, Шурчанов, который в Госдуме этого созыва был первым заместителем Комитета по бюджету и налогам, болел три недели. "Как приезжают из регионов депутаты - так человек по 10-11 заболевают ковидом",- пояснил он: "тем более что Валентин Сергеевич был руководителем республиканской парторганизации, там его ждали всегда, встречи, общение". Последний раз г-н Кашин говорил с ним почти две недели назад, а потом Шурчанов попал в реанимацию и о его здоровье во фракции КПРФ узнавали от врачей.



В заседании Валентин Шурчанов участвовал в последний раз 18 ноября. И выступал от имени фракции - по вопросу об очередной заморозке решения проблемы компенсации советских вкладов, "сгоревших" в 1992 году. Конечно, выступал против…



Иногда бывают такие депутаты, не важно из какой фракции и каких взглядов, смерть которых воспринимается как большая потеря и их соратниками по партии, и их непримиримыми вроде бы оппонентами, и журналистами. Уважаемые по-настоящему. Валентин Шурчанов - из их числа.



"Часто с оппозиционными депутатами разговаривать нормально не можешь, потому что спорить приходится, на крике, и все одно и то же… Но с Валентином Шурчановым такого не было. Он всегда был спокоен и мог сложные вопросы донести не криком, а спокойным, разумным обсуждением", - сказал узнавший от "МК" печальную новость первый замглавы бюджетного комитета Сергей Катасонов (ЛДПР). От имени фракции по всем самым сложным бюджетным вопросам как правило выступал именно Шурчанов, потому что "пользовался авторитетом" - "все этапы прошел, и бюджет для него был не просто цифрами", объяснил Катасонов, который на заседаниях бюджетного комитета всегда сидел рядом с Шурчановым. "Работать с ним было комфортно, я рад, что знал его",- говорит член фракции ЛДПР.



Журналисты, которые следят за работой Комитета по бюджету и налогам, знают, что из всех своих заместителей оппозиционных фракций именно Шурчанова оставлял, если что, вести заседания глава комитета Андрей Макаров ("ЕР").



- Если честно, это тот случай, когда слов не хватает. Абсолютно удивительный человек, для меня это колоссальная личная потеря, - сказал он "МК". - Он не был мягким, он был абсолютно принципиальным, честным человеком, всегда отстаивал свою позицию, образованный, до мозга костей интеллигентный...



Так получилось, мы сидели с ним в понедельник, когда он приехал из региона сдавать тест (на коронавирус - "МК"), и знаете, что его больше всего волновало? Сколько получает Чувашия по бюджету.



Вечером того же дня стало известно, что тест положительный. "Мы с ним потом каждый день разговаривали, как он себя чувствует, и никогда он не жаловался, - говорит Макаров. - Как-то я звоню ему, а он рассказывает, что ему советуют лечь в больницу. А на предложение чем-то помочь попросил только передать ту справку о Чувашии его помощнику".



Г-н Макаров сказал, что сейчас ему звонят все члены комитета, и "реакция у всех одна - как мы без него. Позвонил Силуанов (министр финансов), и слова те же самые, хотя казалось бы, больше коммунистов никто Минфин не критиковал"…



Свои соболезнования родным и близким умершего выразил и спикер Госдумы Вячеслав Володин: он напомнил, что Шурчанов больше 20 лет работал в Госдумы и был одним из самых активных депутатов.



Шурчанов - второй депутат Госдумы, умерший от коронавируса. Первым был тоже член КПРФ Ваха Агаев.



Марина Озерова