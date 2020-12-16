Исход из Казахстана продолжается

19:44 18.12.2020

Сергей СМИРНОВ



Массовая эмиграция из Казахстана, начавшаяся в 1990-х годах, продолжается, хотя и не достигает показателей тех кризисных лет, когда счет шел на сотни тысяч человек. Положение дел с внешней миграцией в республике не вызывало бы тревоги (ее размеры относительно общей численности населения сегодня невелики), если бы с 2012 года не стало вновь стабильно расти отрицательное сальдо миграции.



Доходы значительной части населения падают, и это многих заставляет задуматься о смене места жительства, отмечают эксперты. Сейчас прожиточный минимум 32,7 тыс. тенге, а минимальная зарплата – 42,5 тыс. (1$ = 420 тенге). Цифры абсолютно неадекватны реалиям: на эти деньги прожить невозможно. В 2019 году из республики уехало 45,2 тыс. человек (на 8% больше, чем в 2018 году), а прибыло 12,2 тыс., причем последняя цифра стала минимальной за все годы независимости. Но это официальная статистика, реальная еще хуже. Казахстан лидирует среди стран ЕАЭС по оттоку населения. Так, по экспертным оценкам, только за период с 2005 по 2016 г. уехало жить в другие страны от 200 до 600 тыс. человек, которые не учтены и не включены в официальную статистику.



Данные, представленные Министерством национальной экономики РК за первое полугодие текущего года (из Казахстана мигрировало почти 11 тыс. человек), говорят о том, что покинувших страну стало меньше по сравнению с прошлым годом. Однако радоваться этим цифрам не стоит: пик нынешней волны эмиграции еще не пройден и это связано с невозможностью из-за коронавируса покинуть страну, после снятия ограничений тренд возобновится.



Основной поток эмигрантов обеспечивают четыре региона: Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Карагандинская области. Большинство из покидающих страну имеют высокий уровень образования и профессиональной квалификации. Если у 60-70% уезжающих высшее образование, то у прибывающих доля обладателей дипломов о высшем образовании не превышает 15%, они имеют гораздо более низкий уровень квалификации и не могут компенсировать миграционные потери.



Уезжают технические специалисты, врачи, преподаватели, экономисты. Страна буквально теряет свои мозги, и это показывает несостоятельность проводимой властями политики в ключевых областях социального и экономического развития. Если раньше уезжали экономически активные славяне, немцы, то сегодня в этот процесс включается все больше казахов. По данным исследований фонда "ЦСПИ "Стратегия" (Алма-Ата), сейчас каждый десятый казахстанец планирует эмиграцию, причем каждый третий из них – этнический казах.



Исход из страны, отмечают аналитики, трудно назвать "естественным процессом", обусловленным лишь экономическими факторами. Формируют отрицательное сальдо миграции не только экономические и социальные причины, но и издержки национальной политики. Среди первых – недостаток рабочих мест, падение реальных доходов, безответственность чиновников, деградирующие медицина и образование, отсутствие социальных лифтов, разрастающаяся коррупция, ползучая девальвация. Среди последних – перекосы в кадровой политике (среди чиновников, госслужащих, крупного бизнеса казахов – 95%, среди силовиков их – 99%), бытовой национализм, непотизм, сокращение числа русскоязычных школ.



Усиливающееся напряжение в языковом вопросе лишь умножает миграционные настроения. Призрачные надежды "приблизить Казахстан к Западному миру" переводом казахского алфавита с кириллицы на латиницу эксперты также расценивают как вызывающий у людей желание покинуть страну "выталкивающий" фактор.



Среди причин, провоцирующих эмиграцию, есть и национально-языковые проблемы, крупнейшим проявлением которых стали февральские погромы в Кордайском районе Жамбылской области, в результате которых было сожжено 39 жилых домов, погибли (по официальной версии) 10 дунган и один казах. Очевидно, что конфликтогенность и дальше будет нарастать, поскольку ни в реализуемой властями этнополитике, ни в создании социальных лифтов в лучшую сторону ничего не меняется.



В социальных сетях нередко можно прочитать, что "в основном уезжают люди, которые не хотят интегрироваться в казахское общество т. е. элементарно не хотят учить казахский язык, следовательно, зачем нужны такие люди в Казахстане. Пусть уезжают, мы никого не держим". А то и "не нравится: чемодан-вокзал-Россия". Не понимают подобные "патриоты", что покидание Казахстана его гражданами не поможет стране состояться как национальному государству, скорее, наоборот.



Казахстан проигрывает борьбу за высококвалифицированные трудовые ресурсы. При наличии массы не имеющих постоянного дохода и профессионально деградирующих самозанятых (по итогам 2019 года их количество превысило 2,3 млн человек) все более актуальным становится вопрос ввоза в страну десятков тысяч иностранных специалистов.



Отличительной чертой новой волны эмиграции является ее значительная молодежная составляющая: более 25% выезжающих – в возрасте от 15 до 28 лет. Молодежь активно уезжает "грызть гранит науки" за пределами родной страны. Первое место занимает Россия, где, по разным данным, высшее образование получает от 65 до 80 тыс. молодых казахстанцев.



Социологические опросы показывают, что в ближайшие годы интерес к обучению в России у граждан Казахстана сохранится и, прежде всего, у групп с низким доходом. И это понятно. В РФ выше качество образования, стоит оно дешевле плюс возможность трудоустройства. Кроме того, Россией на обучение в вузах выделяется значительное количество квот гражданам Казахстана. Фактически многие их них – потенциальные эмигранты, и это отнюдь не исключительно русские.



Конечно, власти обеспокоены растущим оттоком из страны квалифицированных кадров и молодежи. Вместе с тем они проводят политику смены в граничащих с Россией областях этнического состава населения, продолжая миграционный процесс в направлении Юг – Север и не обращая внимание на то, что люди не желают переезжать на север из-за плохого качества предлагаемого им жилья, часть из которого, по словам переселенцев, нередко находится в аварийном состоянии.



В ноябре на заседании совета Ассамблеи народа Казахстана первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил беспокойство оттоком граждан в другие страны. "Я переживаю, когда слышу, что кто-то уезжает из Казахстана куда-то. Зачем уезжать, если мы создадим лучше условия, чем там, куда они уезжают? Зачем? Поэтому на местах акиматы должны быть очень внимательными. Почему они уезжают в соседние вузы? Надо сделать так, чтобы у нас было лучше. Самое главное, лучшее образование надо", – сказал он. Но кто привел ситуацию с образованием к такому плачевному состоянию? Здесь, как и в планах диверсификации экономики, лишь благие пожелания.



Власти рассматривают образование не как социальное обязательство, а как товар, который можно продать, выжимая из покупателей максимум денег. Отечественные вузы продолжают торговать дипломами, а не давать знания. "Реформаторы" из министерства образования делают все, чтобы учебная программа казахстанских абитуриентов стала барьером для поступления в российские вузы. В частности, специализация старшеклассников общеобразовательных школ в ее нынешнем виде качественно ухудшает общий уровень знаний учащихся. А ведь от инвестиций в образование зависит будущее страны, и бегство квалифицированных кадров с целью трудоустройства за рубежом ставит под вопрос саму возможность развития страны,



Президент Касым-Жомарт Токаев считает эмиграцию естественным процессом и не видит в ней никакой трагедии. По его словам, "мы не теряем тех людей, которые получают образование и устраиваются на работу где-то на Западе, поскольку они все равно будут стремиться внести свой вклад в развитие экономики, процветание страны". Слабое утешение. Случаи возвращения в Казахстан единичны. Подавляющее большинство не вернется на родину и не внесет свой вклад в ее "процветание". Эмиграция казахстанцев почти всегда "билет в один конец", поскольку российский рынок труда при всех его перекосах предлагает более широкий выбор профессий, рабочих мест и зарплат.



Эксперты сходятся во мнении, что точка невозврата еще не пройдена. Однако одними призывами к патриотизму молодежь, не видящую здесь приложения своим способностям, в стране не удержать. Никакие точечные меры не могут привести к решению проблем, ситуация в стране может быть изменена только системно. Следует перейти от декларирования равенства прав к действительному созданию общества равных возможностей, наполнить статью 1 Конституции ("Республика Казахстан утверждает себя социальным государством") реальным содержанием.



Какое будущее ждет государство, которое покидают наиболее талантливые граждане? Если власти Казахстана не изменят проводимую в настоящее время социальную и национальную политику, то страна окажется на задворках цивилизации.