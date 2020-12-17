 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 19.12.2020
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Аркадаг перестал красить волосы
00:03 19.12.2020

Президент Туркмении перестал красить волосы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов предстал сегодня перед участниками саммита стран СНГ в непривычном виде: 63-летний политик перестал красить волосы.

Последним запомнившимся россиянам деянием главы Туркмении было открытие золотого памятника алабаю (любимая порода президента) в Ашхабаде а ноябре. Уже тогда внимательные зрители обратили внимание на изменения в прическе туркменского лидера. Не исключено, что причиной стала пандемия коронавируса - окраска волос требует более длительного и частого общения с парикмахером, чем простая стрижка.

В Россию Бердымухамедов не приезжал уже давно - его приглашали на парад Победы в этом году, но политик ответил, что его приезду мешает "близость к возрасту пророка Мухеммеда".

Ранее президент Туркмении "носил" иссиня-черный цвет волос.

Источник - московский комсомолец
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