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|Аркадаг перестал красить волосы
00:03 19.12.2020
Президент Туркмении перестал красить волосы
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов предстал сегодня перед участниками саммита стран СНГ в непривычном виде: 63-летний политик перестал красить волосы.
Последним запомнившимся россиянам деянием главы Туркмении было открытие золотого памятника алабаю (любимая порода президента) в Ашхабаде а ноябре. Уже тогда внимательные зрители обратили внимание на изменения в прическе туркменского лидера. Не исключено, что причиной стала пандемия коронавируса - окраска волос требует более длительного и частого общения с парикмахером, чем простая стрижка.
В Россию Бердымухамедов не приезжал уже давно - его приглашали на парад Победы в этом году, но политик ответил, что его приезду мешает "близость к возрасту пророка Мухеммеда".
Ранее президент Туркмении "носил" иссиня-черный цвет волос.