 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как будет строиться "дивный новый мир" при следующем президенте США, - Св.Князев
00:18 19.12.2020

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 18.12.2020

Насаждение "сексуального разнообразия" – будущее американской идеологии

Не успел Джо Байден официально стать президентом США, а его окружение уже готовится к внедрению "новой морали" в Америке – к тому, чтобы наделить расовые и сексуальные меньшинства официально закрепленными эксклюзивными правами в сфере государственного управления и в частном предпринимательстве.

Не успел Джо Байден официально стать президентом США, а его окружение уже готовится к внедрению "новой морали" в Америке.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Foreign Policy опубликовало в начале декабря статью с любопытным заголовком: "Американские дипломаты должны выглядеть по-американски". Автор статьи заявляет: "Шаблонное представление" о Госдепартаменте США, как о "белой, мужской и йельской" структуре, нужно ломать. "В то время как Соединенные Штаты и их федеральное правительство становятся все более разнообразным, Госдепартамент не идет в ногу со временем", – говорится в статье.

Митинг ЛГБТ-активистов в Америке

Чтобы "утверждать за рубежом американское лидерство и ценности", власти США должны обеспечить "разнообразие" в Госдепе, и в частности на дипломатической службе. Автор статьи в Foreign Policy заявляет, что удар по "разнообразию" в Государственном департаменте и, стало быть, по американским ценностям нанес Дональд Трамп. "Особенно болезненно это ощущают цветные сотрудники и представители маргинализованных, гонимых групп, таких как ЛГБТ".

Конечно, сказать, что педерасты и прочие извращенцы в Америке (и вообще на Западе) "гонимые", – это сильный перебор; они давно утверждаются в положении привилегированной группы. Однако автор статьи в Foreign Policy идет дальше: предлагает официально закреплять на должностях руководителей среднего звена в Госдепе представителей меньшинств. Главное – "разнообразие".

Это не пустые мечтания идеолога ЛГБТ или негритянского активиста. Автор – влиятельный политик, конгрессмен от штата Калифорния 67-летняя Карен Руфь Басс, обвинявшая президента Дональда Трампа в наличии у того "психических расстройств" и разжигавшая истерию вокруг гибели Джорджа Флойда. Карен Басс входила в число основных кандидатов на пост вице-президента США от Демократической партии в преддверии выборов 2020 года, потом уступила Камале Харрис, а теперь должна занять ее место в Сенате и, видимо, претендует на роль серого кардинала демократической администрации. Во всяком случае она делает заявления для прессы по грядущим ключевым кадровым назначениям в будущей администрации Байдена.

Карен Басс.

Карен Басс. Фото: CBS News

В своей статье в Foreign Policy Басс подчеркнула, что "мобилизация" меньшинств на руководящие должности в Госдепе оформлена специальным законопроектом, поэтому реформа пройдет в "считаные годы". То есть скоро, чтобы стать послом США или руководителем подразделения Госдепа, не нужно будет изнурять себя учебой в престижных вузах и высиживать клерком во внешнеполитическом ведомстве. Достаточно быть афроамериканским "активистом" или трансвеститом со связями.

"Квоты для меньшинств" могут быть установлены не только в государственных организациях, но и в частных. Вторая крупнейшая американская фондовая биржа Nasdaq предложила Комиссии по ценным бумагам и биржам США ввести в советах директоров корпораций, желающих участвовать в торгах на бирже, две квоты – для женщин и для меньшинств (ЛГБТ и/или черных). Если же руководство какой-то компании не пожелает исполнять эти требования, оно будет обязано публично объяснить свою позицию или отказаться от участия в торгах на бирже.

Идея от Nasdaq уже стала темой общественного обсуждения. "Более 10% детей, рожденных в Америке, имеют одного белого и одного цветного родителя. Как понять, когда у человека достаточно небелой крови или достаточно темного оттенка кожи, чтобы считаться расовым меньшинством?" – пишет в WSJ Райли Уильямс. Действительно, как понять? Это же проблема! "Активист, у которого нет опыта в принятии крупных бизнес-решений или в понимании финансовой структуры предприятия, вряд ли будет хорошо служить интересам акционеров", – рассуждает там же Тим Келли.

Есть и горячие сторонники такого квотирования (мол, за этой практикой – будущее): "Этот разумный шаг полностью соответствует стремлению Nasdaq быть будущим торговли. Миллениалы – это будущее: предприниматели-миллениалы решают, где разместить свои компании. Инвесторы, потребители и сотрудники-миллениалы меняют корпоративный мир. Миллениалы доказали, что они заботятся о разнообразии и готовы вкладывать деньги туда, куда им нужно. Их ценности будут во все большей степени определять рынок и экономику в целом", – заявляет в Forbes профессор корпоративного права в Бостонском университете Дэвид Уэббер.

Флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Итак, можно предположить, что начало работы демократической администрации Джо Байдена станет и началом планомерного внедрения в американском обществе "новой морали". Олдос Хаксли, выпустивший в 1932 году роман-антиутопию "Дивный новый мир", был бы удовлетворен: его антиутопические построения воплощаются в жизнь…

Источник - Фонд стратегической культуры
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