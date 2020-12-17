 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В лидеры Кубка мира по биатлону вырвалась белорусо-казашка Динара Алимбекова
02:13 19.12.2020

Кто такая биатлонистка Динара Алимбекова, которая ворвалась на второе место в Кубке мира
Динара блеснула на Олимпиаде-2018, но многие болельщики могли и забыть это имя. Мы вспомнили биографию биатлонистки и позвонили ее главному болельщику и судье - маме

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

В общем зачете Кубка Алимбекова на данный момент вторая биатлонистка мира.

Динара блеснула лишь на Олимпиаде-2018 в эстафете, взяв вместе с командой золото, но ни до Игр, ни после о ней во всеуслышание не говорили – не было успехов, а стало быть и особого внимания.

А в этом году она впервые выиграла спринт Кубка мира, прибавила серебро в гонке преследования, да и вообще во всех шести личных гонках ниже 8-го места не опускалась. В общем зачете Кубка Алимбекова на данный момент вторая биатлонистка мира. Поэтому все больше людей задаются вопрос, кто же она такая. Напомним.



Родилась в Казахстане, а выросла в Беларуси

Динара родилась 5 января 1996 года в казахстанском городе Абай (Карагандинская обл.). Мама - белоруска, отец - казах. "Когда Динаре было три года, мы переехали в Беларусь. Моя мама родом из Белыничского района. Можно сказать, вернулись на историческую родину. Динара родиной считает только Беларусь", - говорила нам ее мама Ирина Александровна.

Когда будущей чемпионке было 6 лет, родители расстались и отец вернулся в Казахстан.

В детстве совмещала занятия музыкой и биатлоном

Динара была разносторонним ребенком.

- С учебой у нее все было хорошо, посещала музыкальную школу по классу фортепиано и ходила на танцы (хореографию), - продолжает мама. - Динару заметили тренеры, пригласили, сказали, что она шустрая, по всем данным подходит, стали с ней работать. Мария Шипикова поставила ее на лыжи. Ее первый тренер в биатлоне Андрей Иванов говорил мне: "Ирина Александровна, я ее поставил на лыжероллеры - и она сразу поехала, хотя я ей даже не объяснял. Она просто талантище!"

Года два она совмещала и учебу, и музыку, и биатлон. Настал момент, когда пришлось выбирать что-то одно. Я не решалась отдать ее в спорт, потому что мне прямо сказали: "Ребенка вы будете видеть редко". Долго разговаривали, тренер убеждал. Динара сама хотела, повторяла: "Мама, я очень хочу, без биатлона не могу! Поверь мне!".

В последний момент попала в победную олимпийскую эстафету

Планировалось, что в эстафетном квартете на Играх-2018 побежит Надежда Писарева.

- Изначально Динару брали на Олимпиаду, чтобы она пробежала одну гонку – индивидуальную, - вспоминала Ирина Александровна. - Но она в любом случае тренировалась, и потом решили провести контрольные тренировки, по итогам которых решили ей доверить эстафету. Она мне позвонила очень радостная, говорила, что есть возможность проявить себя.

Ранее Динара блистала лишь на Олимпиаде-2018 в эстафете.

Динара не подвела и в 22 года вместе с подругами по команде выиграла олимпийскую эстафету.

ЗВОНОК МАМЕ

"Говорила дочке: как можно достичь таких высот и быть такой ранимой"

Мы позвонили в белорусский городок Чаусы, где живет мама лидера белорусской сборной. Еще до призовых подиумов, когда Динара заняла шестое место в спринте, она написала в Инстаграм, обращаясь к маме: "Привет, мам. Я уже в топ-6 заехала, значит, все получилось, как ты и говорила! Вытерла слезы после неудач и взялась за работу. Очень рада хорошему старту сезона, всем спасибо за поддержку и увидимся в четверг, я буду в синем (номер этого цвета дают лучшей молодой гонщице. Ред.)".

Видно, мама олимпийской чемпионки знает, как настроить дочь.

- Вы ей даете напутствия в стиле "вытри слезы и паши"?

- Что-то в этом духе я ей говорила, может даже похлеще, - говорит нам не в силах сдержать смех Ирина Александровна. – Говорила, но в прошлом году, когда у нее были срывы, плохие гонки. Тяжело ей было. Я конечно сразу ей такие жесткие слова не говорила. Сначала успокаивала, а потом уже настраивала. Может быть, это слишком сурово, но такое было.

- Чтобы не раскисала?

- Конечно, а как по-другому ее встряхнуть?!

- Что это были за тяжелые времена?

- Ее беспокоила давняя проблема с надкостницами. Еще с юниорского возраста она страдала. Ей все подыскивали стельки ортопедические, тейпировали… Она жила с этой болью, бегала. Гонки, которые она прошла без боли, на пальцах можно пересчитать. Но во время Олимпиады ноги ее не подвели.

- А еще проблема с плечом, как мы знаем. Она рассказывала, что боль порой была невыносимой.

- Плечо Динара травмировала за два года Олимпиады. Лечили, как могли, а после Олимпиады сделали операцию.

- Слезы, боль, тяжелые тренировки… Вынести такое не легко.

- Динара очень ранимый человек. Когда она еще была чемпионкой мира среди юниоров, я недоумевала и говорила ей: "Я не понимаю, как можно достичь таких высот в спорте и быть такой ранимой, постоянно плакать!". Как говорят в народе, у нее слезы близко.

- Замуж Динара еще не вышла?

- Нет.

- Но роман с российским биатлонистом Кириллом Стрельцовым продолжается?

- На расстоянии, из-за коронавируса.

Динара с российским биатлонистом Кириллом Стрельцовым.

– В интервью "Прессболу" в 2019 году Динара рассказала о разговоре с Кириллом. "Я ему после Саратова говорю, что мне тоже свадьбу хочется. Он в ответ: "Вот когда чемпионом мира стану…" "Так это ж когда будет? Я замуж хочу молодой и красивой!".

- Она погорячилась!

- Так сказала, что решила его так взбодрить.

- Но он пока не попадает в первую сборную России.

- Он бы попал, но заболел коронавирусом. Но он карантин отсидел и неплохо сейчас выступает на российских соревнованиях. Набирает форму. Знаю, потому что мы общаемся.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

"Я очень-очень счастлива"

После гонки преследования в Хохфильцене, где Динара заняла второе место, она сказала biathlon.by:

Я очень-очень счастлива, во-первых, потому что это был мой первый ноль в жизни в гонке с четырьмя рубежами – можете меня поздравить. Когда я представляла себе, что будет четыре ноля, я думала, это будет победный мой ноль. Но сегодня я рада второму месту, это для меня как победа. Сложно представить, что я выхожу с первым номером в преследование, да еще и так собираюсь, потому что чувствовала волнение, все равно никогда такого не было. Я очень рада, что все что я умею, все что натренировала, я показала сегодня.

Во время гонки напомнили о себе старые болячки.

- У меня со второго круга начали побаливать надкостницы, как вы видели, я не справилась с "управлением" и упала. Снег налип на очки, и я уже не видела чистого места, где можно было бы хорошо "катнуть". Я наехала, видимо, на какую-то колею, она была очень скользкая, и я упала. Мне понравилось, что я не обратила на это внимание, а наоборот выиграла для себя позицию за кем-то, чтобы не лидировать.

После победы в спринте Динара объяснила свой прорыв журналу "Лыжный спорт".

В частности она сказала:

- "Я точно ждала того, что будет улучшение, в этом году я стала какой-то другой биатлонисткой, более грамотной".

- "Я взяла себя в руки и решила, что нужно выкарабкиваться с дна, где я оказалась. Конечно, такие результаты для меня приятный сюрприз".

- "Поменялся тренерский штаб, поменялась методика, как видите, она мне подошла. Поменялся подход тренеров к спортсмену".

- "Плюс я скинула 5 килограммов, можно сказать, что сейчас бегу как будто без винтовки, не чувствую ее".

- "В команду пришел австрийский специалист, он подогнал мне оружие правильно - я его делала в Германии, у него есть опыт работы с немецкими винтовками".

Динара сейчас очень-очень счастлива.

КОМПЕТЕНТНО

Петр Ивашко: В этот сезон Алимбекова вошла очень сильно подготовленной

Трехкратный чемпион мира по биатлону отмечает взросление Динары и работу тренеров сборной в межсезонье.

- Заметно, что в этот сезон Алимбекова вошла очень сильно подготовленной, - объясняет нам Петр Ивашко прогресс Динары. - И это не случайно. В тренерский состав были внесены изменения, с женской командой сейчас работают Олег Рыженков и австриец Райнхард Гесвайнер. Немножко со стороны тренерского состава поменялась тактика работы. Спортсменкам нравится европейский подход к тренировкам, коррективы, которые внес Гесвайнер. И добавили ходом не только Алимбекова, но и Анна Сола, сестры Кручинкины. Динара к тому же на первых этапах Кубка мира умело сочетала быстрых ход со стрельбой. Так что ничего удивительно в ее прогрессе нет.

- От сравнения с Домрачевой никуда не деться. Кто-то даже отмечает, что у Динары лыжная техника стала похожей на домрачевскую.

- Я бы так не сравнивал. У каждого человека свой стиль. И у Алимбековой он как был свой, так и остался. Что-то похожее у Динары и Даши можно найти… У одной и у другой он размашистый, раскатистый. На сегодняшний момент она свой стиль дорабатывает. Алимбекова стала чувствовать свою технику. Есть уверенность, равновесие, свобода в движении. Ей 25 лет, она набирает опыт, форму, психологическую устойчивость. В этом году заметно, что Динара обрела своя "я" на лыжне.

- В чем преимущество и недостатки Алимбековой по сравнению с ведущими биатлонистками?

- Сезон покажет. Прошло только три этапа, а всего их девять и еще чемпионат мира. Вот на этой соревновательной дистанции и будет видно, сможет ли она продержаться весь сезон на заданной высоте хода и стрельбы. Ведущие биатлонистки проходят весь сезон ровно. Вполне возможно, что будет спад формы. Пройти весь сезон на одном уровне реально, но очень тяжело. Многие биатлонисты пропускают отдельные гонки или этапы.

Источник - КП
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