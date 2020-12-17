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Почему казахи и узбеки были единым народом и когда они разделились?
02:18 19.12.2020

Любые народы делятся на достаточно однородные группы этносов, которые объединяет общая культура, язык и происхождение. Среди современных тюрок преобладают по численности карлукские, кипчакские и огузские народы. Последние нам сейчас мало интересны, а вот крупнейшими по численности карлуками являются узбеки, тогда как самыми многочисленными из кипчаков справедливо стали казахи.

Получается, что если они и родственники, то очень дальние, но мое утверждение, вынесенное в заголовок статьи, отнюдь не является ложным. Все так и было, просто узбеками в древности назывались совсем другие народы.

Все знают, как переводится тюркское слово "казак", которое казахи приняли в качестве своего имени. С самых давних времен так называли удальцов, которые были изгнаны из родовой общины и вели вольную кочевую жизнь, не завися ни от кого. Так вот, слово "узбек" фактически означает то же самое – оно означает "сам себе бек", в смысле – сам себе господин. Оно иногда использовалось в качестве личного имени, а после воцарения чингизида Узбек-хана в качестве правителя Золотой Орды, стало обозначением крупной массы золотоордынских кочевников, главным образом, тех, кто жил к востоку от Волги. Те, кто находился на западе, чаще сего звали себя просто татарами.

Поскольку центр этой средневековой державы находился на западе, и ее политическая экспансия была направлена в ту же сторону, восточные окраины в реалиях тех лет неминуемо считались полунезависимыми и имели фактическое самоуправление с самого момента создания улуса Монгольской империи во главе с Батыем. Здесь воцарилась собственная линия чингизидов, которая признавала верховный авторитет Бату-хана, но по большей части, жила своей жизнью.

Поскольку эта земля была довольно далека от Монголии, но хорошо подходила для кочевничества, насчет ее заселения распорядился еще сам Чингисхан. В дополнение к тюркским и монгольским племенам, которые ушли сюда от его экспансии, тут были поселены верные великому хану роды и кланы, в чей состав включили степняков, насчет которых имелись определенные подозрения.

Через столетие после такого активного взаимодействия здесь возобладало кипчакское наречие и сложилась полностью кочевая культура безо всяких оседлых традиций. Торговлей здесь занимались мусульманские купцы тюркских или персидских кровей, которые составляли основную часть населения редких в этом степном регионе городов.

В 14-м столетии заволжские кочевники были обращены в мусульманскую веру и приняли общее имя узбеков в честь правителя, который объявил ислам государственной религией Золотой Орды. Это был единый народ, объединенный общими интересами, но, к сожалению, хан Абулхайр сделал ставку не на ту лошадь.

В финансовом смысле он опирался на жителей городов, а в военном плане использовал силу ногайских кланов. Он еще сумел сохранять единство, но уже его наследники столкнулись с конфликтом интересов, и большая часть кочевников подняла бунт. Чингизиды-соперники увели людей на юго-восток, где провозгласили Казахское ханство и назвали своих людей казахами. В последующие годы они завоевали большую часть степи, а своих врагов изгнали куда подальше.

Роду Абулхайра сохранили верность только его ближайшие сторонники, которые ушли далеко на юг и приступили к завоеванию державы Тимуридов, где правили оседлые тюрки Средней Азии, говорившие на карлукском языке. В будущем они перенесли на них имя узбеков, хотя сами являлись безусловно кипчакским народом.

Так произошло историческое разделение казахов и узбеков.

Источник - Живая Средняя Азия
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