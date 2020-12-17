Геннадий Головкин сокрушил Камила Шеремету в титульном бою за пояс чемпиона IBF

10:00 19.12.2020

Уже в первом раунде Головкин мощным ударом сбил Шеремету с ног, и судья начал отсчет, однако польский боксер сумел встать и продолжить поединок. Тем не менее встреча закончилась техническим нокаутом после семи раундов



В США завершился бой между казахстанским прославленным боксером Геннадием Головкиным и польским боксером Камилом Шереметой.



Преимущество казахстанца проявилось уже в первом раунде, когда он отправил польского спортсмена в нокдаун. Во втором, четвертом и седьмом раунде Шеремета тоже оказывался сбит с ног, но раз за разом поднимался и продолжал бой.



Головкин – Шеремета: ранний нокаут или серьезное сопротивление?



Складывалось ощущение, что GGG может закончить поединок в любом раунде, но обеспечивает шоу для поклонников бокса. Однако после седьмого раунда Шеремете засчитали поражение техническим нокаутом: его команда отказалась выводить спортсмена на восьмой раунд.



Геннадий Головкин после победы поздравил соотечественников с прошедшим Днем независимости.



Статистика до боя

В профессиональной карьере Головкин до этого боя провел 40 боев, из которых выиграл 38 (в том числе 35 - нокаутом), один поединок завершился вничью (с Саулем Альваресом) и один бой Головкин проиграл (все тому же Альваресу).



Камил Шеремета провел 21 бой, все выиграл, из них пять - нокаутом.



© AFP 2019 / CLIFF HAWKINS

Уже в первом раунде Головкин мощным ударом сбил Шеремету с ног

"Шеремета - великолепный": Головкин о нокдаунах в бою с поляком



На телеканале "Qazsport" встречу комментировал Серик Сапиев. Он рассказал, что бился с Камилом Шереметой в 2010 году и тогда уступил 4:1 по очкам. Однако в его победу над Головкином он не верил, о чем сказал до матча.



Ранее важность боя против Шереметы отметил Геннадий Головкин.



"Этот бой для меня исторический. Думаю, в будущем многие это поймут и осознают, что для среднего веса это исторический поединок. Всегда здорово бить рекорды", - признался Головкин за день до поединка.

Это была 21-я защита титула, что является рекордом в этом весе для чемпионов.



Во втором, четвертом и седьмом раунде Шеремета тоже оказывался сбит с ног, но раз за разом поднимался и продолжал бой

© AFP 2019 / CLIFF HAWKINS

Во втором, четвертом и седьмом раунде Шеремета тоже оказывался сбит с ног, но раз за разом поднимался и продолжал бой

Изначально бой Головкин - Шеремета планировался на первый квартал 2020 года, но дата неоднократно переносилась - сначала из-за травмы голени Геннадия, затем в связи с пандемией COVID-19.



После первого для себя поражения от Канело Головкин сменил тренера – им стал Джонатан Бэнкс. Шестого октября 2019 года Геннадий выиграл в непростом бою у Сергея Деревянченко и завоевал титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.



Поражение казахстанца в андеркарте боя Головкина

Чуть ранее в этот же вечер казахстанский боксер Али Ахмедов сенсационно проиграл эквадорцу Карлосу Гонгора в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO.



Казахстанец получил нокаут в последнем, 12-ом раунде. До этого Ахмедов успел побывать и в нокдауне, но смог подняться.



Тем не менее, по опубликованным запискам судей, Ахмедов вел поединок к победе, но нокаут смешал все карты. Для казахстанского боксера это первое поражение в карьере при 16 победах.



видео тут - https://ru.sputnik.kz/sport/20201219/15766855/golovkin-ggg-sheremeta.html