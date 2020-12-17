Ойбек Усманов снова поедет послом Узбекистана в Пакистан

11:50 19.12.2020

Назначен посол Узбекистана в Пакистане. Эту должность занял Ойбек Усманов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Сената.



Усманов родился в сентябре 1962 года, говорит на английском, русском, персидском и пуштунском языках.



В 1985 году он получил диплом магистра в Ташкентском государственном университете. В 1997 году он начал службу в Министерстве иностранных дел в качестве первого секретаря Консульского департамента. С тех пор он занимал несколько должностей в дипломатических миссиях, будучи послом Узбекистана в Израиле (2001-2006 годы), Пакистане (2006-2011), Арабской Республике Египет и Иорданском Хашимитском Королевстве (с резиденцией в Каире).



В январе 2012 года был назначен заместителем министра иностранных дел страны.



Также Усманов работал начальником отдела телерадиовещания Государственной телерадиокомпании Узбекистана и старшим редактором Издательства для азиатских стран. Кроме того, он был старшим экспертом, руководителем отдела Южной Азии Национальной ассоциации международных и культурных связей Узбекистана.