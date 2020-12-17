 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 19.12.2020
13:07  Это позор. Соцсети всколыхнула новость о введении платы за вход в Tashkent city на новогодние праздники
12:48  Казахстанцев начали прививать отечественной вакциной QazCovid-in
11:50  Ойбек Усманов снова поедет послом Узбекистана в Пакистан
10:02  Бакинский эмиссар. Чей бенефис состоялся на саммите СНГ, - репортаж А.Колесникова
10:00  Геннадий Головкин сокрушил Камила Шеремету в титульном бою за пояс чемпиона IBF
02:18  Почему казахи и узбеки были единым народом и когда они разделились?
02:13  В лидеры Кубка мира по биатлону вырвалась белорусо-казашка Динара Алимбекова

00:18  Как будет строиться "дивный новый мир" при следующем президенте США, - Св.Князев
00:03  Аркадаг перестал красить волосы
00:01  Хвала Аллаху! "Дом-2" закрывается
Пятница, 18.12.2020
19:44  Исход из Казахстана продолжается
18:38  Умер от КОВИ депутат Госдумы России коммунист Шурчанов
17:43  Ядерная гонка у подножия Гималаев. Угрозы мировой безопасности, исходящие от Индии и Пакистана, вполне реальны, - "ВПК"
16:36  Умер Джон Ле Карре - британский разведчик и автор шпионских романов
16:35  Как в СССР таджиков превратили в узбеков
16:32  "Многоликая элита Востока". Том 1. Новая книга Института востоковедения РАН
16:26  Асель Калаганова: "Став моделью я почувствовала себя свободнее" (каково жить казашке-альбиносу)
16:25  Жить стало хуже, но демократия нужна. Что происходит со странами "арабской весны" через 10 лет
16:22  Может ли бедная Узбекская экономика содержать убыточные мега-проекты? - Ю.Юсупов
16:21  Идеология или наука. Загадка величайшего неизвестного Абая, - З.Батаева
16:17  Техас начал процесс выхода из состава США. Неужели опять Путин виноват
16:13  Экономика Кыргызстана продолжает стремительное падение. Итоги ноября
16:08  Нур-Султан. Построенную 20 лет тому по проекту Елбасы Триумфльную арку... размыло талыми водами
16:05  В.Шварцман: Буря в пустынях. Чем закончилась "арабская весна" и почему она может повториться?
16:03  Расизму вопреки. Случаи женитьбы белых монархов на африканских принцессах
16:02  Амер-ученый Фред Старр жестко раскритиковал власти Узбекистана за неуважение к культурному наследию
15:58  Шекпен непромокаемый... Какова была кочевая мода (историческая реконструкция), - "Э-К"
15:54  Казахстанская фигуриста Лиза Турсынбаева поступила в МГИМО и станет журналистом-международником
15:52  Узбекистан. несколько слов о власти, какой она была и есть сегодня, - Б.Мусаев
14:49  Расизм по требованию. VR-индустрия предлагает встать на место униженных и оскорбленных
14:22  Пьяный ошский прокурор Союзбек Сарыков спасаясь от позора выбросился в окно
12:44  Тимур Бекмамбетов снял и презентует римейк "Ромео и Джульетты"
12:10  Власти Афганистана: сотни иностранных боевиков переместились к таджикской границе
12:09  ТаджВласти предупредили о "возможном" введении ограничений на подачу электроэнергии
11:50  Установлена цена патента для мигрантов в Москве и МО в 2021 году
11:22  Камо грядеши, Украина? Горячая зима и главное разочарование года, - В.Пойманов
11:16  Трест, который лопнул. Жена, муж и детишки олигарха Ахмедова не могут поделить капиталы в английском суде, - ВВС
10:02  Мирзиеев, вслед за Путиным, приказал "стабилизировать цены на продукты питания"
10:00  Почему народ любит Сталина? - Вардан Багдасарян
09:54  Скуку очередного пресс-шоу Путина не пробил даже клоун-матершинник Шнуров, - "МК"
08:16  Пекин готовит войска к уличным боям на Тайване, - В.Скосырев
08:13  Макрон захворал КОВИдом
00:55  Дейтонское соглашение 25 лет спустя – обстановка требует новых решений, - А.Мезяев
00:39  Расовые теории и мировое господство, - С.Печуров
00:37  Россия не помешает Турции зачистить Карабах от мин и партизан, - В.Мухин
Четверг, 17.12.2020
20:50  Трамп никуда не уйдет. Теоретически для него еще не все потеряно и "большой день" впереди
20:47  "Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы…": методы исправления по-туркменски
20:27  "Революция дронов": как беспилотники изменят ведение войн
20:22  Извращенное понимание демократии в 2020 году (полемика с Фукуямой), - В.Овчинский
20:08  Солженицын был прав: мужество покидает французов, - Филипп Бильже
20:06  Вашингтон ищет в Киргизии прозападного лидера, - В.Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Ойбек Усманов снова поедет послом Узбекистана в Пакистан
11:50 19.12.2020

Назначен посол Узбекистана в Пакистане. Эту должность занял Ойбек Усманов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Сената.

Усманов родился в сентябре 1962 года, говорит на английском, русском, персидском и пуштунском языках.

В 1985 году он получил диплом магистра в Ташкентском государственном университете. В 1997 году он начал службу в Министерстве иностранных дел в качестве первого секретаря Консульского департамента. С тех пор он занимал несколько должностей в дипломатических миссиях, будучи послом Узбекистана в Израиле (2001-2006 годы), Пакистане (2006-2011), Арабской Республике Египет и Иорданском Хашимитском Королевстве (с резиденцией в Каире).

В январе 2012 года был назначен заместителем министра иностранных дел страны.

Также Усманов работал начальником отдела телерадиовещания Государственной телерадиокомпании Узбекистана и старшим редактором Издательства для азиатских стран. Кроме того, он был старшим экспертом, руководителем отдела Южной Азии Национальной ассоциации международных и культурных связей Узбекистана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608367800
Новости Казахстана
- Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ
- Институциональная память и реформы: что делать с государственным управлением
- Отчетных дел мастера. Часть четвертая. Транспортно-канализационная
- Кадровые перестановки
- Вскрылась болевая точка в отношениях Казахстана с Россией
- Как будет строиться "дивный новый мир" при следующем президенте США
- Сверхтяжелый проект: спасет ли реанимация "Ангары" имидж космонавтики России
- Турция точит зубы на еще одного соседа
- Русскому языку в Молдавии вернули статус
- Наши кадры (командная сказка)
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  