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|Казахстанцев начали прививать отечественной вакциной QazCovid-in
12:48 19.12.2020
Предварительные результаты исследований демонстрируют высокую безопасность.
Казахстан приступает к вакцинации трех тысяч добровольцев отечественной вакциной QazCovid-in, сообщает zakon.kz.
По информации сайта главы правительства, премьер-министр РК Аскар Мамин посетил Научно-исследовательский институт (НИИ) проблем биологической безопасности МОН РК в п. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области.
К настоящему времени НИИ проведены I и II фазы клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in. Предварительные результаты исследований демонстрируют высокую безопасность, иммуногенность и эффективность вакцины на уровне 96%.
Министерство здравоохранения одобрило начало заключительной III фазы клинических исследований на трех тысячах добровольцах. Сегодня первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ, клиниках городов Алматы и Тараз. До конца декабря т. г. будет завершена вакцинация трех тысяч добровольцев. Для проведения III фазы будет выпущена необходимая партия вакцины в объеме 10 тыс. доз.
Массовая вакцинация отечественной вакциной начнется в марте 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями, - сказал А. Мамин.
Премьер-Министр ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода по производству вакцин. Строительные работы ведутся согласно графику. Завод планируется ввести в эксплуатацию в марте 2021 года. Мощность производства составит 60 млн доз в год.
Глава Правительства подчеркнул важность дальнейшего развития и модернизации материально-технической базы НИИ проблем биологической безопасности МОН РК для обеспечения отечественного производства иммунобиологических лекарственных препаратов, в том числе вакцины против коронавирусной инфекции.
Премьер-Министр посетил строительную площадку трех домов на 180 квартир для научных сотрудников НИИ. Первый дом на 60 квартир будет введен в эксплуатацию в январе 2021 года.