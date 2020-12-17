Это позор. Соцсети всколыхнула новость о введении платы за вход в Tashkent city на новогодние праздники

13:07 19.12.2020

18 декабря 2020, 00:32 32582

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Международный деловой центр Tashkent city ввел оплату за вход на территорию, где проводятся новогодние мероприятия, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



"С 17 декабря вход в парк в предновогодние и новогодние дни будет осуществляться только через кассы, где, приобретая билеты, вы будете иметь возможность получения массы позитива и эмоций", – отметили в администрации центра.



Цены на праздничные билеты:



Взрослый с 12 лет – 10 000 сумов



Детский от 5 до 12 лет – 5 000 сумов



Детям до 5 лет – бесплатно



Пенсионерам – 5 000 сум (при наличии удостоверения)



Инвалидам – бесплатно (при наличии удостоверения)



Легковые автомобили – 20 000 сумов с учетом пассажиров



Решение по введению оплаты вызвало большой резонанс в социальных сетях. Пользователи не скрывали своих негативных эмоций. Кто-то открыто называл людей, придумавших брать деньги за вход, врагами народа, которому и так сейчас тяжело.



Другие говорили, что этого и следовало ожидать, богатые жители столичного city решили праздновать отдельно от народа.



Представитель пресс-службы столичного хокимията сообщила журналистам, что этот вопрос к администрации отношения не имеет и посоветовала обратиться к представителям Tashkent city.