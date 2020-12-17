"Чехарда какая-то". Путин признался, что не понимает, что творится в Киргизии

15:24 19.12.2020

17 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Постоянная чехарда. Владимир Путин о ситуации в Кыргызстане



В Кыргызстане постоянная чехарда со сменой правительства. Об этом сказал президент России Владимир Путин на традиционной пресс-конференции.



У него спросили о юбилее СНГ, кризисе в Кыргызстане, Беларуси и Молдове и не опасается ли он, что Россия потеряет союзников.



Вы говорите, что это кризис среднего возраста - но в Киргизии постоянно происходит эта чехарда. Все время забегают вперед в попытках наладить внутриполитическую жизнь по лекалам западных стран.



Владимир Путин

"Но уровень политического сознания, развития политических институтов там не такой, как, например, во Франции. В странах постсоветского пространства - где это все? Это не то, что мы подошли к рубежу. Происходящие в СНГ события - это поиск своего пути", - сказал он.