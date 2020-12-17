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|Выборы-2021. Как разместились кандидаты в президенты Кыргызстана в избирательном бюллетене
16:01 19.12.2020
19 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН
Центризбирком провел сегодня жеребьевку по установлению очередности кандидатов в президенты в избирательном бюллетене.
Кандидатам присвоены следующие порядковые номера:
1. Садыр Жапаров.
2. Канатбек Исаев.
3. Мыктыбек Арстанбек.
4. Клара Сооронкулова.
5. Имамидин Ташов.
6. Рашид Тагаев.
7. Абдиль Сегизбаев.
8. Адахан Мадумаров.
9. Аймен Касенов.
10. Улукбек Кочкоров.
11. Женишбек Байгуттиев.
12. Эльдар Абакиров.
13. Курсан Асанов.
14. Арстанбек Абдылдаев.
15. Равшан Джеенбеков.
16. Бактыбек Калмаматов.
17. Бабыржан Тольбаев.
18. Каныбек Иманалиев.
Кроме того, в бюллетене будет пункт "Против всех".
Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.