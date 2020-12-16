В США созданы новые войска - "космическая стража". Чубакка и R2D2 спешат на помощь

16:48 19.12.2020

В США анонсировали появление космических стражей



Военнослужащих Космических сил США будут называть стражами (guardians). Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил вице-президент Майк Пенс на церемонии в Белом доме, где отмечали год с момента создания Космических сил.



Бери скафандр, пошли домой: США откажутся от покорения Луны

Джо Байден не намерен поддерживать космические фантазии Трампа



Это название отсылает к фантастическим произведениям, в частности, серии комиксов и фильмов о супергероях "Стражи Галактики".



"Для меня большая честь объявить от имени президента США, что отныне мужчины и женщины, служащие в Космических силах США, будут называться стражами", - цитирует Пенса CNN .



Космические войска сообщили в Twitter, что это название было выбрано из сотен предложений и после опросов как внутри нового рода войск, так и среди общественности.



Ранее, 10 декабря, был обнародован текст новой национальной космической стратегии США. В нем в частности говорится, что космическое пространство становится потенциальной ареной боевых действий между Соединенными Штатами и их противниками, поэтому Вашингтон должен быть готов в случае необходимости отразить агрессию в космосе.



Выполнением этой задачи должны заняться Космические силы США. Подчеркивается, что космос стал сферой "ведения боевых действий", которые происходят из-за желания соперников США бросить Вашингтону вызов.