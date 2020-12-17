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В Киргизии вместо стадионов решили возводить хоромы для чиновников, - "ВБ"
18:17 19.12.2020

19 декабря 2020 Вячеслав Аникин

В КР вместо стадионов решили возводить хоромы для чиновников

Год назад правительство намеревалось построить "Спортивной городок" в юго-западной части Бишкека. Но в эти дни власти кардинально поменяли свою позицию, решив вместо стадионов возвести здания для всевозможных министерств и ведомств. Выходит, чиновники только разглагольствуют о необходимости возведения спортивных объектов, а на самом деле пекутся только о себе любимых.

Для тех, кто не владеет ситуацией напомним: ровно год назад правительство приняло постановлении о выделении 30 гектаров земли в районе Южной магистрали и проспекта имени Чингиза Айтматова для строительства футбольного стадиона на 10-15 тысяч зрителей, крытого спортивного комплекса и других объектов индустрии рекордов и оздоровительного движения. Как же радовались этой новости спортсмены, журналисты, да и рядовые кыргызстанцы! В частности, в редакцию "Вечернего Бишкека" неоднократно звонили граждане и хвалили чиновников за это решение.

"Наконец-то, - говорили наши респонденты, - перед зарубежными спортсменами не будет стыдно. На всем постсоветском пространстве только в Кыргызстане за последние 30 лет не было возведено ни одного крупного спортивного объекта.

Но мало, кто из граждан нашей страны знает о том, что руководители Азиатской федерации борьбы, Азиатской футбольной конфедерации и других международных спортивных объединений неоднократно говорили нашим спортивным чиновникам о необходимости строительства новых стадионов и спорткомплексов. "В противном случае, - предупреждали они, - в Бишкеке не будет проведено ни одно крупное крупное спортивное мероприятие международного уровня". Автор этих строк сам слышал, как представитель Малайзии, приехавший на чемпионат Азии по борьбе, входя во Дворец спорта, прошептал: "O my good!!

Нет, были и в Кыргызстане люди, стремящиеся построить в нашем городе современный стадион и спорткомплекс. К примеру, бывший директор Госагентства по молодежной политике, физической культуре и спорту, он же президент Национального Олимпийского комитета Мурат Саралинов (ушедший из жизни в 2015 году) находил инвесторов для строительства в Кыргызстане спорткомплексов и тренировочных центров. Но, оказывается, для них, добрых дядей из-за границы, не находилось земельных участков, на которых они могли бы возвести спортивные объекты. Скорее всего, с инвесторов требовали взяток, а они, ошарашенные наглостью чиновников, возвращались домой несолоно хлебавши.

И вот, наконец, свершилось чудо. Правительство в прошлом году приняло постановление о выделении 30 гектаров земли в юго-западной части Бишкека для строительства "Спортивного городка". Потом началась бумажная волокита о юридическом закреплении за Государственном учреждением ""Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения" Госагентства по спорту этого участка. Бюрократическая работа продвигалась подозрительно медленно, чиновники превзошли сами себя, в спящем режиме оформляя участок за спортивным ведомством и это вселяло нехорошее предчувствие. А затем грянула пандемия и вопрос о строительстве "Спортивного городка" отошел на второй план.

Беда пришла откуда не ждали - от правительства, которое само год назад инициировало возведение суперсовременных спортивных объектов. Корреспонденту VB.KG удалось получить информацию от официальных лиц Государственного Агентства по молодежной политике, физической культуре и спорту. В ней, этой информации черным по белому написано: " Согласно утвержденного проекта детальной планировки юго -западной части Бишкека на отведенных под строительство "Спортивного городка" земельных участках предусмотрено строительство жилых комплексов и общественных центров, включая объекты социальной инфраструктуры. В связи с этим муниципальным предприятием Бишкекглавархитектура велась работа по внесению соответствующей корректировки в проект детальной планировки юго-западной части Бишкека. Сейчас в столице действуют 58 государственных органов, в том числе 12 министерств, 4 Госкомитета и 42 государственных ведомства. Все они находятся в центральной части Бишкека, что затрудняет работу автотранспорта и ухудшает экологическую обстановку в столице республики. В связи с этим, правительство разработало проект постановления "О передаче земельных участков (тех самых 30 га) под строительство "Административного городка". Госагентство по спорту предложило внести в текст постановления специальный пункт, который бы обязывал столичные власти изыскать 30 гектаров земли в другой части Бишкека."

И к бабке не нужно ходить, чтобы понять: даже если этот пункт и будет внесен в текст постановления, чиновники его дружно забудут. В стране Госагенство по спорту относится не к самым важным ведомствам, с ним никогда никто на седьмом этаже Белого дома особо не считался. Это же ни Минфин, ни Министерство иностранных дел. Да и в Бишкеке свободных земель давно нет, тем более 30 гектаров! Одним словом, бишкекчане не скоро увидят, если вообще увидят, современные спортивные комплексы в нашем городе. Закрадывается даже подозрение: а может кто-то тихий и коварный хочет отлучить кыргызстанцев от большого спорта, стремится заставить их забыть об индустрии рекордов.

Но есть и спасительный вариант, правда, он не реальный, а скорее утопический. А что если снести в центре нашей любимой столицы здания всех министерств и ведомств и на их месте возвести стадионы и спорткомплексы.Простые люди чиновникам за это только спасибо скажут. Или может новый президент заступится за спортсменов?

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608391020
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