В кыргызском Таласе построят парк-мемориал в память усопшего родо-племенного князька и экс-МВД Болота Шера

21:02 19.12.2020

В Таласе построят комплекс имени Болота Шера.



Об этом на своей странице Facebook написала его дочь Асель Шерниязова.



Она опубликовала макет будущего комплекса.



По ее словам, зона отдыха будет расположена в селе Чон-Капка Таласской области.



Государственный деятель Болот Шер умер 21 июня этого года.



В 2010 году, после свержения власти Бакиевых, он возглавил МВД и был членом временного правительства, затем был депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва.



Также в 2005-м был депутатом и заместителем торага Жогорку Кенеша третьего созыва.



Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ