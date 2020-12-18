Китай заподозрили в создании климатического оружия

00:22 20.12.2020

Государственный совет КНР выпустил циркуляр, в соответствии с которым к 2025 году в стране должна появиться система активного управления погодой, способная изменять гидрометеорологические процессы на 60% территории страны. Документ опубликован на сайте ведомства.



Согласно плану, к 2035 году "страна должна будет выйти на продвинутый уровень развития в данной области, равный или превосходящий мировых лидеров".



Как сообщает Bloomberg, Китай уже сейчас обладает крупнейшей в мире системой управления погоды и по размаху ей нет аналогов в мире.



В качестве примера приводится эксперимент 2018 года. Тогда на склонах гор в Тибетском автономном районе были установлены более 500 специальных горелок. Устройства разработала Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), они предназначены для распыления йодида серебра на больших площадях. По итогам эксперимента ученые сделали вывод, что таким образом можно увеличить количество осадков в окрестных регионах на 10 млрд кубометров. Действия по управлению погодой становятся заметны широкой публике, как правило, в преддверии крупных торжеств на праздниках или во время международных мероприятий.



Между тем некоторые эксперты допускают, что Пекин планирует разработать нечто вроде климатического оружия, ведь отлаженные методы вызывания дождя, снега или града могут быть потенциально использованы именно так. Например, дождь будет провоцироваться в облачности еще над территорией КНР, не позволяя атмосферной влаге попасть на поля геополитического конкурента.



Кроме того, управление погодой может иметь значение не только для собственного сельского хозяйства, но и для ведения военных действий. В качестве примера Bloomberg приводит эпизод войны во Вьетнаме, когда авиация США вызвала избыточные осадки над джунглями в заданном районе. Искусственные ливни тогда размыли коммуникации вьетнамских партизан.



На самом деле, активное воздействие на гидрометеорологические процессы ведется постоянно по всему Китаю. И каждый год идет все интенсивнее в ответ на глобальные изменения климата. Эксперты Bloomberg понимают, что заставить КНР ограничить свои амбиции в этой сфере будет невозможно. Однако призывают искать компромиссы. В частности, они предлагают найти способы взаимодействия других государств с Поднебесной, в рамках которых специализированные службы будут обмениваться данными в режиме реального времени. Это особенно актуально на фоне усиливающегося беспокойства климатологов и метеорологов всего мира в связи с глобальным потеплением. Такое международное сотрудничество позволит избежать масштабных негативных последствий и поможет обмениваться технологиями и держать самые опасные из них под контролем.



18.12.2020