Крым и притяжение ЕАЭС, - Алексей Чичкин

00:58 20.12.2020

Притяжение ЕАЭС

Крым становится центром взаимодействия России и Центральной Америки

Алексей Чичкин

18.12.2020



В середине ноября с.г. открылось консульство Республики Никарагуа в Крыму. Сейчас стороны уточняют условия регулярного торгового и пассажирского сообщения между крымскими и никарагуанскими портами. Дорабатывается проект меморандума о взаимном сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией ЕАЭС и Центральноамериканской интеграционной системой (ЦАИС), куда входят такие страны, как Белиз, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Сальвадор.



Работы планируется завершить не позже первого квартала 2021 года. Таким образом, появляется возможность прочного политико-экономического присутствия Евразийского экономического союза в Центральной Америке.



Отметим также, что никарагуанское консульство в Крыму - это первое официальное зарубежное представительство в регионе после его воссоединения с Россией в 2014 году.



В ходе церемонии открытия консульства Никарагуа в Симферополе вице-премьер Крыма, постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов так охарактеризовал главные обоюдные выгоды при развитии взаимодействия портов двух стран: "Мы рассчитываем, что торговые маршруты будут осуществляться напрямую через крымские порты, которые оживятся в контексте большей загрузки. Таким образом, никарагуанские товары, поскольку Никарагуа никаких санкций не боится, будут поступать в Россию напрямую через Крым".



По словам Г. Мурадова, речь идет, прежде всего, о разнообразном тропическом сельхозсырье и морепродуктах, которые будут поступать на льготных условиях в РФ и также в ЕАЭС. А встречный товаропоток будет состоять из зерновых и разнообразного оборудования, автотехники, продукции химпрома и т. п. товаров, которые будут пользоваться режимом торгового благоприятствования в Никарагуа. Такие оценки проистекают из того, что эта страна в числе примерно 90 других развивающихся стран пользуется с середины 2010-х правом беспошлинного экспорта в РФ/ЕАЭС своих товаров. Схожие льготы в Никарагуа предоставлены российской стороне.



Планируемое сотрудничество в рамках ЕАЭС позволит расширить льготы для российских партнеров и тем самым в разы увеличить объемы взаимной торговли, так как другие страны ЦАИС имеют те же торговые льготы в ЕАЭС, что и Никарагуа, и схожую с никарагуанской структуру экспорта и импорта. Прямые торговые связи между ЦАИС и Евразийским экономическим союзом позволят, во-первых, устранить из обоюдной торговли посреднические торговые компании Запада, из-за чего конечные цены товаров увеличиваются минимум наполовину. Во-вторых, появится возможность развития взаиморасчетов в национальных валютах, а не в долларах/евро, поскольку опять же западные посредники наживаются на конвертациях в эти валюты национальных валют. И, соответственно, - на пересчете в евро и/или в долларовый курс цен на товары, взаимно поставляемые странами-партнерами.



Кстати, страны ЦАИС готовят создание единой региональной валюты, что тем более будет способствовать взаиморасчетам между ЕАЭС и ЦАИС в нацвалютах.



Упомянутые и другие взаимные выгоды едва ли будут ограничиваться какими-либо временными рамками. Поэтому подписание меморандума между ЕАЭС и ЦАИС будет хорошим стартом для углубления сотрудничества между нашими интеграционными объединениями. И, конечно, для активного развития торговых связей, разработки интеграционных проектов, примерно такое мнение высказывали посол Республики Никарагуа в РФ Хуан Васкес, посол Доминиканской Республики в РФ Хосе Кастильо, посол Республики Панама в РФ Мигель Лекаро Барсенас. Характерный в этой связи штрих: в августе с.г. правительство Никарагуа предложило производить в Манагуа на заводе Латиноамериканского биотехнологического института Mechnikov российские вакцины против COVID-19 и распространять их среди стран-соседей. Реализация этой инициативы планируется с января 2021 г.



Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо подтвердила, что институт Mechnikov располагает квалифицированным персоналом и всеми техническими возможностями, необходимыми для производства любых типов вакцин, включая вакцины против коронавируса. Добавим, что институт Mechnikov - это российско-никарагуанский проект биотехнологического комплекса в столице (Манагуа), реализованный в 2015-2016 годах. Производственный сектор комплекса рассчитан на изготовление в год до 30 млн доз вакцин для профилактики вирусных инфекций. Международный сертификат на производство противовирусных вакцин предприятие получило 27 марта 2019 года.



Разумеется, многоцелевое сотрудничество между странами не может ограничиваться только предприятиями государственного сектора. И вполне можно согласиться с Лауреано Факундо Ортегой, советником Национального агентства Никарагуа по продвижению экспорта и привлечения инвестиций, который говорит: "Нужно активнее развивать общение между частным и государственным сектором Никарагуа и ЕАЭС. Наше правительство продвигает выход никарагуанских компаний на рынки России и ЕАЭС и стремится к встречному оттуда продвижению. Поэтому необходимы особые дополнительные усилия правительств для того, чтобы скоординировать действия предпринимателей - наших на вашем рынке, и ваших - на нашем".



Можно сказать, что политико-идеологическим базисом взаимодействия РФ/ЕАЭС с Центральной Америкой является восприятие ЦАИС Евразийского экономического союза как значимого фактора международного экономического равноправия.



В совместном исследовании ЕЭК и Российского совета по международным делам "Разработка эффективных коммуникативных моделей взаимодействия ЕЭК с экспертным сообществом и общественностью стран Евразийского экономического союза и зарубежных стран в публичной сфере" было отмечено: "В странах Латинской Америки, в которых у власти находятся непрозападные правительства (Венесуэла, Никарагуа, Куба), образ Евразийского экономического союза носит позитивный характер". В тех странах ЕАЭС позиционируется в одном ряду с БРИКС и ШОС "как антиимпериалистический противовес модели однополярного мира".



Характерным примером подобного дискурса, согласно этому исследованию, является статья никарагуанского дипломата, юриста и политолога Г.А. Варгаса "Альтернативный мировой порядок". В ней эксперт утверждает, что "официальный Вашингтон развязал экономическую войну против альтернативных центров силы, таких как БРИКС, ЕАЭС, ШОС и южноамериканский МЕРКОСУР". Поэтому этим блокам нужно, по мнению Варгаса, "объединить интеграционные программы и усилить внешнеполитическую координацию".



Подтверждением растущего взаимного интереса ЕАЭС и Латинской Америки в целом является также получение Кубой 11 декабря с.г. статуса страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. В ближайшей перспективе планируется создание зоны свободной торговли ЕАЭС - Куба.



Как видим, начинает реализовываться комплексный проект взаимодействия ЕАЭС и стран Центральной Америки, контуры которого намечались еще в Советском Союзе в начале 1950-х. Тогда антиамериканские власти Гватемалы стремились к политико-экономическому взаимодействию с СССР и Советом экономической взаимопомощи, причем это стремление было обоюдным. Но в тот период США смогли прервать эту тенденцию. Хотелось бы верить, что сейчас никому, а прежде всего Вашингтону, не удастся остановить реализацию планов России/ ЕАЭС и стран ЦАИС.