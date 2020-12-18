 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 20.12.2020
02:03  Российско-китайские отношения как стержень глобальной стабильности, - В.Павленко
01:59  Перешли границы. Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан, - Н.Мендкович
01:04  Состоится ли последний бой ЕС в Закавказье? - С.Тарасов
00:58  Крым и притяжение ЕАЭС, - Алексей Чичкин
00:55  "Да пошли они все". Как Ельцин находил для России союзников, - Л.Решетников
00:22  Китай заподозрили в создании климатического оружия
00:21  COVID-19 – начало великой перестройки, - В.Катасонов

Суббота, 19.12.2020
21:02  В кыргызском Таласе построят парк-мемориал в память усопшего родо-племенного князька и экс-МВД Болота Шера
18:17  В Киргизии вместо стадионов решили возводить хоромы для чиновников, - "ВБ"
16:51  У Казахстана нет будущего, если он не хочет знать, кто такие Кен Уилбер и Стэн Гроф, - Н.Нуртазина
16:48  В США созданы новые войска - "космическая стража". Чубакка и R2D2 спешат на помощь
16:01  Выборы-2021. Как разместились кандидаты в президенты Кыргызстана в избирательном бюллетене
15:24  "Чехарда какая-то". Путин признался, что не понимает, что творится в Киргизии
13:07  Это позор. Соцсети всколыхнула новость о введении платы за вход в Tashkent city на новогодние праздники
12:48  Казахстанцев начали прививать отечественной вакциной QazCovid-in
11:50  Ойбек Усманов снова поедет послом Узбекистана в Пакистан
10:02  Бакинский эмиссар. Чей бенефис состоялся на саммите СНГ, - репортаж А.Колесникова
10:00  Геннадий Головкин сокрушил Камила Шеремету в титульном бою за пояс чемпиона IBF
02:18  Почему казахи и узбеки были единым народом и когда они разделились?
02:13  В лидеры Кубка мира по биатлону вырвалась белорусо-казашка Динара Алимбекова
00:18  Как будет строиться "дивный новый мир" при следующем президенте США, - Св.Князев
00:03  Аркадаг перестал красить волосы
00:01  Хвала Аллаху! "Дом-2" закрывается
Пятница, 18.12.2020
19:44  Исход из Казахстана продолжается
18:38  Умер от КОВИ депутат Госдумы России коммунист Шурчанов
17:43  Ядерная гонка у подножия Гималаев. Угрозы мировой безопасности, исходящие от Индии и Пакистана, вполне реальны, - "ВПК"
16:36  Умер Джон Ле Карре - британский разведчик и автор шпионских романов
16:35  Как в СССР таджиков превратили в узбеков
16:32  "Многоликая элита Востока". Том 1. Новая книга Института востоковедения РАН
16:26  Асель Калаганова: "Став моделью я почувствовала себя свободнее" (каково жить казашке-альбиносу)
16:25  Жить стало хуже, но демократия нужна. Что происходит со странами "арабской весны" через 10 лет
16:22  Может ли бедная Узбекская экономика содержать убыточные мега-проекты? - Ю.Юсупов
16:21  Идеология или наука. Загадка величайшего неизвестного Абая, - З.Батаева
16:17  Техас начал процесс выхода из состава США. Неужели опять Путин виноват
16:13  Экономика Кыргызстана продолжает стремительное падение. Итоги ноября
16:08  Нур-Султан. Построенную 20 лет тому по проекту Елбасы Триумфльную арку... размыло талыми водами
16:05  В.Шварцман: Буря в пустынях. Чем закончилась "арабская весна" и почему она может повториться?
16:03  Расизму вопреки. Случаи женитьбы белых монархов на африканских принцессах
16:02  Амер-ученый Фред Старр жестко раскритиковал власти Узбекистана за неуважение к культурному наследию
15:58  Шекпен непромокаемый... Какова была кочевая мода (историческая реконструкция), - "Э-К"
15:54  Казахстанская фигуриста Лиза Турсынбаева поступила в МГИМО и станет журналистом-международником
15:52  Узбекистан. несколько слов о власти, какой она была и есть сегодня, - Б.Мусаев
14:49  Расизм по требованию. VR-индустрия предлагает встать на место униженных и оскорбленных
14:22  Пьяный ошский прокурор Союзбек Сарыков спасаясь от позора выбросился в окно
12:44  Тимур Бекмамбетов снял и презентует римейк "Ромео и Джульетты"
12:10  Власти Афганистана: сотни иностранных боевиков переместились к таджикской границе
12:09  ТаджВласти предупредили о "возможном" введении ограничений на подачу электроэнергии
11:50  Установлена цена патента для мигрантов в Москве и МО в 2021 году
11:22  Камо грядеши, Украина? Горячая зима и главное разочарование года, - В.Пойманов
11:16  Трест, который лопнул. Жена, муж и детишки олигарха Ахмедова не могут поделить капиталы в английском суде, - ВВС
10:02  Мирзиеев, вслед за Путиным, приказал "стабилизировать цены на продукты питания"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Состоится ли последний бой ЕС в Закавказье? - С.Тарасов
01:04 20.12.2020

Состоится ли последний бой ЕС в Закавказье?

В Брюсселе считают, что ориентация ЕС в Закавказье исключительно на дипломатические и экономические средства ничего не даст и необходимо переходить к развитию партнерских отношений в военной сфере, сфере разведки и обеспечения кибербезопасности. Только тогда, хоть и со временем, к голосу ЕС будут больше прислушиваться там, где его мнение теряет былое значение. Посмотрим, что из этого выйдет.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 19 декабря 2020, 15:27 - REGNUM

В Брюсселе состоялось 17-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан - Европейский союз. Баку был представлен на заседании делегацией во главе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, Евросоюз - делегацией во главе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Совет сотрудничества ЕС - Азербайджан состоялся на следующий день после совета Партнерства ЕС - Армения.

Сразу бросаются в глаза следующие важные обстоятельства, связанные с оценкой ситуации со стороны Баку и Брюсселя. В сообщении МИД Азербайджана главный акцент в состоявшемся диалоге сделан на важности заключения нового всеобъемлющего соглашения, по поводу которого переговоры между сторонами ведутся уже долгое время. Брюссель основное внимание сосредоточил на вопросах стратегического партнерства в области энергетики, запуске "Южного газового коридора", проектах в области транспорта и связи, необходимости привлечения в Азербайджан европейских инвестиций. Сделано это не случайно. Дело в том, что переговоры между Азербайджаном и ЕС идут по трем блокам. Первый включает вопросы политики и безопасности, второй - торговли и инвестиций, третий - экономической сферы, социальных, гуманитарных и других направлений. По второму и третьему блоку стороны вроде бы договорились. Но до сих пор не проходила азербайджанская редакция первого блока, политического: Брюссель категорически отказывается признать "территориальную целостность Азербайджана".

Некоторые европейские страны на уровне выстраивания двусторонних отношений с Баку, равно как отдельные европейские политические институты и политики, подчеркивали ранее фактор территориальной целостности Азербайджана. Но после соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны в Нагорном Карабахе, когда Баку восстановил контроль над большей частью утраченных районов, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что "нагорно-карабахский конфликт решен", эта тема утеряла свою актуальность. Из чего следует, что в соглашении о сотрудничестве Брюссель - Баку должны остаться только вопросы, касающиеся больше технических аспектов торгово-экономического сотрудничества. Однако, похоже, ЕС в отношении Азербайджана начинает использовать иной сценарий действий. В итоговом заявлении Совета сотрудничества на первые позиции выводится тезис о необходимости ввода в новое всеобъемлющее соглашение тезиса о "соблюдении демократии, прав человека и основных свобод", что "будет способствовать диверсификации экономики Азербайджана, укреплению торговых отношений и более широкому расширению нашего сотрудничества".

Помимо того, ЕС желал бы сохранить участие Минской группы ОБСЕ в карабахском процессе, "взять на себя роль в поддержке и формировании прочного урегулирования конфликта". А дальше уже можно рассуждать об энергетике, торговле, инвестициях и тому подобном. Но ситуация в регионе после прекращения карабахской войны изменилась принципиальным образом. По словам Алиева, МГ ОБСЕ не сыграла никакой роли в разрешении конфликта, несмотря на то, что на протяжении 28 лет имела мандат на это. Более того, изменился расклад сил на границе Европы и Азии. В Европе многие эксперты пытаются утвердить оценку ситуации как "победу в Закавказье трех диктаторов - Путина, Алиева и Эрдогана", призывают оказывать воздействие на ход событий в регионе через требования соблюдать демократические нормы во внутренней политике, что прежде всего касается Азербайджана и Турции, а Армению призывают считать стоящей "на прозападных позициях". По их мнению, работавшая под эгидой ОБСЕ Минская группа должна возобновить свою деятельность именно с таких стартовых условий, чтобы дальше вести партию по определению статуса Нагорного Карабаха.

В противном случае, считает американское издание Politico, "ЕС должен признать свое поражение в Закавказье, как и США, которые оказались глухими к мольбам Пашиняна". Издание призывает ЕС "готовиться к своему последнему бою в Закавказье на стороне Армении, брать инициативу в свои руки". Но как это сделать, ведь Минской группе придется все начинать чуть ли не с чистого листа? Тем более что соглашение, заключенное при посредничестве Москвы, имеет сходство с тем, что, по общему мнению Армении, Азербайджана и международного сообщества, было бы разумным компромиссом в соответствии с так называемыми Мадридскими принципами 10 лет назад. Главное отличие состоит в том, что оно родилось не за столом переговоров, а на поле боя. Вопрос в том, как эти реалии отразятся на подготовке нового всеобъемлющего соглашения Азербайджан - ЕС. Так, директор программы "Большая Европа" в Европейском совете по международным отношениям Нику Попеску уверен, что ориентация Брюсселя исключительно на дипломатические и экономические инструменты ничего не даст и необходимо переходить к развитию партнерских отношений в военной сфере, сфере разведки и обеспечения кибербезопасности.

От ЕС ждут, что он станет силой, способной оказывать влияние не только в политике и экономике, но и в сфере обеспечения безопасности. Только тогда, со временем, к голосу Брюсселя будут больше прислушиваться там, где его мнение имеет наибольшее значение. Посмотрим, что из этого выйдет.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608415440
Новости Казахстана
- Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ
- Институциональная память и реформы: что делать с государственным управлением
- Отчетных дел мастера. Часть четвертая. Транспортно-канализационная
- Кадровые перестановки
- Вскрылась болевая точка в отношениях Казахстана с Россией
- Как будет строиться "дивный новый мир" при следующем президенте США
- Сверхтяжелый проект: спасет ли реанимация "Ангары" имидж космонавтики России
- Турция точит зубы на еще одного соседа
- Русскому языку в Молдавии вернули статус
- Наши кадры (командная сказка)
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  