Перешли границы. Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан, - Н.Мендкович

01:59 20.12.2020 Перешли границы

Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан



На фоне мировых событий конца 2020 года почти незамеченной осталась локальная ссора между Россией и Казахстаном. Поводом стало высказывание российского депутата о советском прошлом среднеазиатского государства, которое (государство) он назвал "подарком СССР" всем казахам. Эта фраза спровоцировала настоящий международный скандал, в ходе которого проявились опасные тенденции, развивающиеся в казахской политике. Специально для "Ленты.ру" политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович проанализировал ситуацию и объяснил, почему сейчас совсем не время для резких заявлений на тему казахстанской истории.



Не очень давняя история



- Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен. Они (казахи) существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана - это большой подарок со стороны России и Советского Союза, - заявил в одном из эфиров программы "Большая игра" на российском телевидении депутат Вячеслав Никонов.



Реакция не заставила себя ждать. Замминистра иностранных дел Марат Сыздыков заявил, что Нур-Султан ожидает "адекватную оценку" подобных высказываний и принятия мер. В официальном заявлении ведомства говорится, что подобные "провокационные выпады" наносят серьезный ущерб союзническим отношениям России и Казахстана.



Вроде бы все понятно, типичная история об оскорблении национальной гордости. Но этот инцидент выглядит довольно странно, если учесть, что сказанное Никоновым по смыслу вполне совпадает с официальной позицией казахстанского руководства и даже с некоторыми принципами законодательства среднеазиатской республики.



Вера в древность собственного государства радует любое общество, даря ощущение стабильности. В Казахстане бытуют разные представления об предшественниках современного государства. В этом смысле упоминают и Золотую Орду, в особенности так называемое Казахское ханство, 550-летие которого даже праздновалось в республике в 2015 году. Но, к сожалению, нет полной ясности, кем же были те древние казахи. Некоторые исследователи указывают, что слово "казах" означало "вольный" или "кочевник". Известно, что под этим названием фигурировали в свое время, например, кумыки.



Возможно, поэтому Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана, имеющий титул Лидера Нации, многократно отрицал наличие каких-либо древних корней у современного Казахстана как государственного образования. "У Казахстана, у казахов никогда не было границы. В очерченных сегодняшних границах не было государственности никогда", - сказал он в эфире национального телевидения 24 августа 2005 года. "Никогда казахского государства не было, поскольку оно не имело границ", - еще одно похожее заявление, сделанное на съезде животноводов в Алма-Ате в 2011 году.



Более того, Назарбаев неоднократно подчеркивал, что республика - государство молодое, и предлагал отсчитывать его историю и вовсе с развала Советского Союза. "Американской истории уже 250 лет, и до сих пор развиваются. А нам всего 25 лет", - отметил он в выступлении на избирательном участке 20 марта 2016 года.



Казахстан - молодое государство. Наше большое преимущество заключено в том, что отношения Казахстана с другими странами развиваются с чистого листа

Нурсултан Назарбаев

на встрече с главами дипмиссий в 2012 году



Возможно, кто-то посчитает, что ни Никонов, ни Назарбаев просто совершенно не разбираются в истории казахской государственности. Но в ситуации с российским депутатом МИД республики фактически противоречит Лидеру Нации, поэтому вмешательство дипломатов в этот академический спор выглядит преувеличенно резким.



Дар советского прошлого



Казахстан в современных границах действительно появился совсем недавно. До 1925 года эта территория была частью Киргизской автономной ССР со столицей в Оренбурге, которая, в свою очередь, была частью Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) в составе СССР.



В эту автономию вошел и ряд уездов бывшей Омской губернии Российской империи, которые сейчас составляют современную Северо-Казахстанскую область, - и здесь, кстати, Никонов ошибся, говоря, что Северный Казахстан не был заселен казахами. Просто их было меньшинство.



37% населения бывшей Омской губернии составляли этнические казахи в 1926 году, на русских, украинцев и белорусов приходилось 56 процентов



Затем была создана Казакская (Казахская) автономная ССР в составе РСФСР. Ее границы и административное деление были окончательно определены решением Всероссийского центрального исполнительного комитета от 31 января 1935 года. Статус отдельной союзной республики Казахстан получил по решению Всесоюзного съезда советов от 5 декабря 1936 года. То есть по сути границы современного Казахстана действительно определила советская власть.



Более того, этот факт даже зафиксирован в основополагающих актах республики, а именно в законе "О государственной независимости республики Казахстан" от 16 декабря 1991 года, подписанном лично Назарбаевым. Документ фиксирует неприкосновенность республиканских границ и основывается на Конституции Казахстана 1978 года. Статья 72 этой Конституции гласит, что границы Казахстана определяются соглашениями с соседними республиками Союза, "которые подлежат утверждению Союзом ССР". И это юридическая база, на которой строится все дальнейшее определение границ Казахстана, признанных ООН и принятых в самой республике.



Постсоветская Россия официально признала казахстанскую границу в рамках договоров о дружбе от 16 июля 1992 года и госгранице от 18 января 2005 года. По договору о коллективной безопасности Россия также берет на себя обязательства по защите и сохранению суверенитета и целостности Казахстана в этих зафиксированных границах.



До недавнего демарша МИД Казахстана никто в республике не ставил эти исторические факты под сомнение и не возмущался по поводу того, что по сути именно руководство СССР определило нынешние границы республики. Поэтому есть основания полагать, что реальных претензий к российскому депутату у Нур-Султана нет, и причины такой реакции лежат в политике внутренней, а не внешней.



Внутренние колебания



10 января 2021 года в Казахстане пройдут парламентские выборы. Бессменно правящая партия "Нур Отан" заявляет о росте собственного рейтинга, но альтернативные опросы в стране практически запрещены, и объявленные результаты вызывают вопросы. Казахстанские и российские политологи же сообщают об общественном недовольстве в Казахстане. Рост протестных настроений фактически признал даже действующий президент Касым-Жомарт Токаев.



Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений и правового нигилизма

Касым-Жомарт Токаев

президент



Этими настроениями, разумеется, пользуется оппозиция, готовясь к срыву голосования. Казахстанские националисты, составляющие ядро оппозиции и наиболее активную ее часть, заранее объявили, что не признают любые результаты выборов, и обещали начать акции протеста по стране в день голосования. Судя по арестам наиболее радикальных активистов, к этим угрозам власти относятся достаточно серьезно.



Спокойствия не добавляет и избрание Джозефа Байдена на пост президента США, который давно высказывается в поддержку смены правящих режимов в странах СНГ, чтобы давить на Москву. "Демократическая трансформация в соседних с Россией странах послужит сильным примером против московского клептократического и авторитарного режима и лишит легитимности его представителей в долгосрочной перспективе", - писал ныне избранный американский лидер в 2018 году в нашумевшей статье "Как противостоять Кремлю: защищая демократию от ее врагов", написанной в соавторстве с бывшим помощником заместителя министра обороны США Майклом Карпентером для журнала Foreign Affairs.



В этих условиях в Казахстане пытаются заигрывать с проамериканскими и националистическими группами. В партийный список "Нур Отан", например, включен известный националист Айдос Сарым - автор скандального меморандума о признании голода 1930-х годов "геноцидом казахов" и один из лидеров проамериканской партии "Жана Казахстан", которого принимали в Госдепе и Совбезе США.



Нагнетание истерии вокруг заявления российского депутата Никонова можно расценить как сигнал националистам и Западу. Радикалам демонстрируется борьба с посягательствами на национальную гордость, а США получают сигнал о том, что и действующий режим может дистанцироваться от Москвы. Однако националисты уже заявили, что их не устроят никакие компромиссы.



Политолог-националист Досым Сатпаев в соцсетях разгромил МИД страны за вялую, по его мнению, реакцию на заявление о советском "подарке". "В любом случае это лишь первый шаг к тому, чтобы начать защищать свой суверенитет. Следующим шагом должен быть выход Казахстана из ЕАЭС, а потом приостановление своего участия в ОДКБ", - заявил он. И, по мнению активиста, при нынешнем руководстве это просто невозможно.



"В стране наступил управленческий хаос и кризис доверия власти… Ситуация чем-то схожа с той, что была перед развалом Советского Союза. Страна уже не будет прежней, как бы ни старалась власть, и ее преемственность политических привычек не будет вечной. Транзит общественного сознания уже начался", - пригрозил позже тот же Сатпаев в интервью "Би-би-си".



Удобная мишень



Такие заявления выглядят не слишком грозно, если вспомнить, что прозападные националисты составляют в Казахстане меньшинство и у них довольно скромная аудитория. Почти две трети населения республики придерживаются пророссийских взглядов, больше половины считают, что контакты с Вашингтоном надо сократить или вовсе прервать.



74% казахстанцев придерживаются пророссийских взглядов, 64,5 процента хотят сократить контакты с США, только 27 процентов выступают за их углубление (опрос OpenMind)



Более того - пророссийский электорат обычно поддерживает власть, так как Казахстан входит в ЕАЭС и ОДКБ, и, несмотря на неприятные инциденты, обычно сотрудничает с Россией на условиях взаимной выгоды. Но нужно понимать, что националистическая часть населения республики и политической элиты настроена более агрессивно, чем пророссийское большинство. Националисты не хотят уговаривать своих оппонентов изменить точку зрения, они стремятся к подавлению. И власть начинает транслировать эти настроения во внутреннюю политику.



Арестован активист Ермек Тайчибеков за призывы к объединению с Россией и критику национальной политики Казахстана. Приговорены к различным тюремным срокам Евгений Вдовиченко и Иван Дубовский, ездившие в Донбасс, чтобы поддержать ДНР и ЛНР.



Жительницу Алма-Аты Салтанат Ташимову избили в автобусе за то, что она заговорила с водителем на русском. Мало того, после разбирательства суд приговорил ее к штрафу за участие в драке, а после процесса она стала получать угрозы в социальных сетях.



Националисты ведут кампанию за лишение русского языка официального статуса в Казахстане, но власти не оказывают им какого-либо систематического и публичного противодействия. Один из русскоязычных жителей Казахстана в личной беседе рассказывает, что уже избегает высказываться в соцсетях о политике. Активным блогерам грозят уголовные дела и нападения радикалов, угрозы и расправы становятся нормой, а на выступления националистов власти никак не реагируют.



Нам говорить нельзя. А карманным нацикам можно. И не только карманным

житель Казахстана (анонимно)



Почему раньше эти инциденты не были на слуху? В обычных обстоятельствах их заслоняет позитив в отношениях двух стран. Этим летом, например, президент Токаев объявил об изменении политики относительно русского языка и повышении его роли в школах и вузах.



Но теперь МИД Казахстана своим резким заявлением, которое ожидаемо спровоцировало антироссийские настроения, дает повод российской стороне обратиться к проблемным аспектам межгосударственных отношений. Достаточно напомнить, например, военные биолаборатории США в Казахстане, которые уже давно вызывают беспокойство России, но до сих пор не закрыты, несмотря на обещания казахских властей. И такое напоминание перед грядущими выборами едва ли воодушевит пророссийски настроенное большинство на поддержку действующей власти.



Никита Мендкович Источник - Lenta.ru

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