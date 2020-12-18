В Казахстане запретили условно-досрочное освобождение осужденных коррупционеров

09:26 20.12.2020

Так, в Уголовный кодекс внесены поправки, ужесточающие наказание сотрудников правоохранительных органов, судей, взяткодателей, посредников во взяточничестве, совершении коррупционных преступлений.



Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал законы "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.



Так, в Уголовный кодекс внесены поправки, ужесточающие наказание сотрудников правоохранительных органов, судей, взяткодателей, посредников во взяточничестве, совершении коррупционных преступлений.

Кроме того, внесены поправки, исключающие возможность условно-досрочного освобождения лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления.



В закон "О противодействии коррупции" вводятся новые коррупционные ограничения для госслужащих, депутатов Парламента и судей. Приняты нормы, направленные на усиление состязательности, открытости уголовного судопроизводства.

Стоит отметить, что введение нового антикоррупционного ограничения по владению счетами в иностранных банках законопроектом предусмотрено лишь только для госслужащих, депутатов Парламента и судей.



Как ранее отмечалось, появится возможность ведения уголовного судопроизводства в электронном формате, с учетом мнения участников процесса, упрощается процедура согласования с прокурором процессуальных решений, в том числе в электронном формате. Допускается вызов и допрос лиц, показания которых были депонированы в ходе следствия.