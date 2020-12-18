США потребовали призвать к ответу Берлин и Анкару

12:42 20.12.2020

Избранному президенту Джо Байдену предложили занять жесткую позицию по отношению к союзникам по НАТО, в частности "призвать к ответу" Германию и Турцию.



Как пишет издание Thе New York Times, новая американская администрация должна заставить Берлин ответить не только за низкие расходы на НАТО, о чем упоминал и действующий президент Дональд Трамп, но и за "попытку обменять экономические интересы, а также безопасность Польши и Украины на выгоду от использования "Северного потока – 2". Такое мнение высказал автор статьи Роберт М. Гейтс, который был министром обороны с 2006 по 2011 год (при Джордже Буше-мл. и Бараке Обаме).



В материале сказано, что сделка Турции с РФ по приобретению ЗРС С-400, а также подобные ей, "должны иметь цену", поэтому недавно введенные санкции стали хорошим началом. По мнению Гейтса, следует призвать к ответу Турцию за действия в Ливии и Сирии, противоречащие интересам другим стран альянса.



Автор статьи пишет, что Соединенные Штаты должны занимать главную позицию в НАТО, и, вероятно, исключить из альянса Турцию, Венгрию и Польшу, которые, как утверждает издание, движутся в сторону тоталитаризма.



Евгения Горлова