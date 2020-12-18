Казахстанский генерал Копбаев (экс-глава департамента кадров МО) осужден на 5 лет за взятку

12:44 20.12.2020

Теперь он будет лишен воинского звания и ордена "Құрмет".



Экс-начальник департамента кадров и военного образования Министерства обороны РК генерал-майор Копбаев осужден за взяточничество, сообщает zakon.kz.



Антикоррупционной службой ранее окончено уголовное дело в отношении начальника Департамента кадров Министерства обороны РК генерал-майора Копбаева К.Р. по факту получения взятки.



Установлено, что в мае 2019 года Копбаев получил взятку в сумме 200 тыс. тенге за назначение на офицерскую должность в РГУ "Военный институт Сил Воздушной обороны им. Т. Бигельдинова" в Актобе, - сообщили в антикоррупционной службе.

Приговором военного суда Акмолинского гарнизона Копбаев осужден к 5 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.



Вместе с тем, судом будет внесено представление на имя Президента Республики Казахстан о лишении Копбаева воинского звания генерал-майор и ордена "Құрмет".