Великобритания стала изгоем Европы из-за мутации COVID-19. Люди в панике бегут из Лондона

15:54 20.12.2020

Распространение новой инфекции спровоцировало отмену авиарейсов в Туманный Альбион

Правительства Нидерландов и Бельгии приняли решение о закрытии авиасообщения с Великобританией, где обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции. К двум европейским государствам могут присоединиться Франция и Германия.



В этот же день об отмене рейсов в Британию заявил итальянский МИД. Также к активному обсуждению закрытия авиарейсов с Британией подключился Израиль, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".



В настоящее время Париж занят поиском "европейской координации" в принятии решения. В Нидерландах также заявили, что с 20 декабря и до 1 января Амстердам отменяет все пассажирские рейсы с Великобританией в рамках профилактических мер, нацеленных на максимальное сдерживание распространения нового вида коронавируса. В нидерландском правительстве пояснили, что в начале декабря в стране был обнаружен тот же штамм, что и в Великобритании.



Вскоре аналогичное решение озвучила Бельгия, которая также приостановила полеты и железнодорожное сообщение с британской стороной с 20 декабря, передает телеканал BFM.



В консультационном совете Британии заявили, что новая коронавирусная инфекция имеет большую скорость распространения, из-за чего примерно на 70% заразнее исходного типа инфекции.



По информации Daily Mail, жители Лондона в эти выходные заполнили крупнейшие столичные железнодорожные вокзалы, стремясь покинуть город до наступления местных ограничений в виде закрытия магазинов непродовольственных товаров, спортивных залов и парикмахерских.



20.12.2020



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Абдулла Шакиров

Жители Лондона начали массово покидать город после объявления правительством о введении в столице новых ограничений на фоне распространения коронавируса и выявления нового мутировавшего типа COVID-19, сообщили британские СМИ.



В субботу вечером толпы лондонцев заполнили крупные вокзалы Сент-Панкрас, Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон, пытаясь уехать из столицы до вступления ограничений в силу, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.



Также возникли серьезные пробки на основных автомобильных дорогах, ведущих из Лондона в другие регионы королевства, в частности Уэльс. Между тем лидер партии Brexit Найджел Фараж сравнил происходящее с тем, что происходило в столице во время начала Второй мировой войны, обвинив премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в "первой с 1939 года эвакуации из Лондона". Отмечается, что главой правительства недовольны и его однопартийцы, считающие введенные ограничения чрезмерными. Некоторые из них выступают за немедленную отставку министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, говорится в сообщении.



В субботу правительство Великобритании решило ввести жесткие ограничения на фоне стремительного распространения коронавируса. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. Также власти Британии заявили о доминировании в Лондоне более заразного штамма коронавируса.



В сентябре Джонсон сообщил, что в Соединенном Королевстве началась вторая волна пандемии. В конце октября премьер объявил о введении в Великобритании общенационального карантина. Он отметил, что "вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий научных советников". С 3 декабря локдаун в Англии решили заменить новой трехуровневой системой ограничений.