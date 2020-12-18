Какие государства создали туркмены, кроме самой Туркмении?

16:07 20.12.2020

Современный Туркменистан является сравнительно небольшим государством на юге Средней Азии, большую часть территории которого занимает пустыня. Из его шести с лишним миллионов населения только 4,2 миллиона составляют этнические туркмены. Этот народ является современным потомком исторических огузов, которые в раннем средневековье были одним из главных тюркских племен, наряду с кипчаками, карлуками и булгарами.



Как считается, огузы получили свое нынешнее имя после перехода этого народа в ислам (туркмен переводится, как "тюрок, принявший веру", т.е. ислам). После распада Тюркского каганата у них была своя мощная держава за Каспием, однако из-за междоусобиц среди кочевников, от нее стали откалываться те или иные роды, которые уходили на восток и на запад искать собственную судьбу.



В это время туркмены стали основателями множества крупных государств по всей Азии.



Первым и крупнейшим из них стала грандиозная империя Сельджуков, получившая название от ее правящего клана. Не желавшие бороться за пастбища для скота со своими братьями огузами, эти люди форсировали Амударью, намереваясь поступить на службу державе Газневидов, но когда их предложение отвергли, начали завоевывать регион и в результате дошли до самого Средиземного моря.



Сельджуки



Именно сельджуки, которые за несколько десятилетий захватили весь Ближний Восток, вовсю рубились с европейскими крестоносцами в Палестине и защитили исламский мир от западного вторжения. Правда, их держава быстро скатилась к феодальной раздробленности, но на нее основе возникло несколько новых государств эпохи высокого средневековья. Ими являются Кара-Коюнлу, Ак-Коюнлу и Османская империя, а также исторические наследники этих стран – современные Турция и Азербайджан.



Исторически первым из пучины феодализма вынырнул Османский бейлик (т.е. княжество), который быстро поглотил последние византийские владения в Анатолии и перекинулся в Европу. С помощью туркменских добровольцев, которые постоянно прибывали с востока, османы быстро привели в покорность Балканы, а затем построили огромную средиземноморскую империю. Их государство получило независимость от султанов сельджуков в 1290-е годы и существовало до начала 20-о века.



Кара-Коюнлу



Кара-Коюнлу, названное по имени туркменского клана, на флаге которого был черный баран, существовало в 1375-1468-х годах и занимало территорию Закавказья, восток Малой Азии, северо-запад Ирана и основную часть Ирака. Эти ребята были из мелких сельджукских феодальных владетелей, но сумели возвыситься в результате распада ближневосточного монгольского государства Хулагуидов. Они потерпели поражение от Тамерлана, но быстро восстановили свое могущество.



Его сломили только наиболее принципиальные противники, такие же сельджук-туркмены из племени баяндур, что основали государство Ак-Коюнлу ("белобаранные"). Их первоначальные владения были зажаты между Византией и землями Кара-Коюнлу, но эта держава вступила в союз с потомками Тамерлана и сумела значительно приумножить свою территорию.



Ак-Коюнлу



Тем не менее, военное противостояние с Османской империей оказалось началом их падения. Это привело к феодальным смутам, а изгнанные султанами Стамбула шиитские мятежники во главе с Исмаилом Сефеви восстановили древнюю славу Ирана под началом союза туркменских племен, которые прозвали себя кызылбашами. После этого тюркские династии правили Персией до самой исламской революции 1979-о года.



Несмотря на то, что большая часть туркмен-огузов отправилась на запад вместе с Сельджуками, многие остались в Средней Азии. Их руками была создана империя Хорезмшахов, которая правила регионом до прихода монголов. Она успешно осуществляла вторжения на восток и на запад, и за малым не захватила столицу исламского мира Багдад. Но войско Чингисхана оказалось сильнее.