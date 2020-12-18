Умер от КОВИ российский писатель-фантаст Роман Арбитман ("Досье детектива Дубровского")

17:05 20.12.2020

19 декабря 2020, Наталья Ануфриева

Писатель-фантаст Роман Арбитман, известный под псевдонимом Лев Гурский, умер в возрасте 58 лет в Саратове после заражения коронавирусом.



На странице международного телекинофестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания" в соцсети "ВКонтакте" говорится, что "ушел Роман Арбитман", причиной смерти стал коронавирус.



"Для фестиваля было большой честью и радостью дружить с личностью такого масштаба, далеко не городского", – отметили авторы сообщения.



Информацию подтвердил и литературный критик Александр Архангельский. "От ковида умер Роман Арбитман. Не могу поверить", – написал он в Facebook.



Роман Арбитман родился 7 апреля 1962 года в Саратове. В 1984 году окончил филологический факультет Саратовского университета. Публиковался под несколькими псевдонимами: Лев Гурский, Рустам Станиславович Кац, Аркадий Данилов и Андрей Макаров.



Дебютировал как автор научно-фантастических рассказов. Является автором более 30 книг. По его роману "Перемена мест" в 1999 году был снят 18-серийный сериал "Досье детектива Дубровского". В октябре 2020 года презентовал свою последнюю книгу – "Министерство справедливости".



Кроме того, Арбитман печатался как критик детективной и фантастической литературы в "Литературной газете", в газетах "Сегодня", "Время МН", "Время новостей", в журналах "Урал", "Сфинкс", "Волга", "Знамя", "Литературное обозрение", "Октябрь", "Дружба народов", "Реальность фантастики".



Член Союза российских писателей и Академии современной российской словесности.