Йемен оказался не по зубам аравийским монархиям. Саудовская Аравия и ОАЭ примирили своих ставленников из страха перед хуситами

22:11 20.12.2020

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

20.12.2020



Власти Йемена объявили о создании единого кабинета министров с участием представителей Южного переходного совета (ЮПС). Несмотря на то что обладающие поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) южане заключили мирные договоренности с тесно связанными с Саудовской Аравией сторонниками законного правительства еще в прошлом году, их реализация не раз срывалась. Не исключено, что к выполнению сделки участников конфликта и их покровителей в последние месяцы подтолкнула угроза со стороны еще одних игроков на йеменском поле – повстанцев-хуситов.



В новом кабмине портфели между ЮПС и правительством поделены поровну. Формирование новых структур исполнительной власти стало возможным благодаря реализации военной составляющей мирной сделки между южанами и признанным международным сообществом правительством Йемена, заключенной в ноябре прошлого года в столице Саудовской Аравии. "Осуществление военной части Эр-Риядского соглашения близится к завершению в соответствии с намеченными планами, – отмечалось в заявлении аравийской коалиции под командованием Саудовской Аравии. – Размежевание сил в Абьяне и их отвод из Адена проходили дисциплинированно в рамках полной приверженности сторон их обязательствам".



Эр-Риядское соглашение предусматривает не только формирование единого органа власти, посты в котором распределены между южными и северными провинциями, но и слияние всех вооруженных формирований и силовых структур под эгидой Минобороны и Министерства внутренних дел. Сделка также предполагает объединение под руководством аравийской коалиции операций против хуситов, которые, как считается, сотрудничают с Ираном, и таких группировок, как "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ. – "НГ"). За счет этих договоренностей Саудовская Аравия рассчитывала стабилизировать ситуацию на юге страны. Это произошло только на время. Позже ЮПС обвинил правительство в срыве сделки и столкновения возобновились.



В этом году Саудовская Аравия напомнила правительству Йемена и южанам-сепаратистам о необходимости вернуться к выполнению условий Эр-Риядского соглашения. В частности, власти королевства предложили прекратить боевые действия, в первую очередь в Абьяне и призвали враждующие стороны провести передислокацию их вооруженных формирований, а ЮПС – вывести свои силы из портового города Адена, который считается временной столицей. Возвращение двух лагерей вооруженного конфликта к выполнению пунктов сделки отчасти могло быть вызвано интенсификацией нападений со стороны хуситов, которые выступают противниками законного правительства и южан, и необходимостью объединения сил перед этой растущей угрозой.



Хуситы в последние месяцы постоянно проверяли на прочность саудовскую инфраструктуру. Одна из последних атак, за которой могли стоять повстанцы, была нацелена на сингапурский танкер в порту саудовской Джидды. На судне произошел взрыв, а затем – пожар, что, по словам его владельцев, стало результатом "внешнего воздействия". "Нападение было устроено с использованием заминированной лодки и привело к пожару, который удалось потушить, авария не привела к травмам или гибели людей, а также не привела к повреждению разгрузочного топлива и поставки энергоносителей", – говорилось в официальном сообщении саудовского Министерства энергетики. Эксперты подтверждали, что заминированные лодки – это почерк хуситов.



В ноябре повстанцы нанесли удар и по одному из заводов компании Saudi Aramco в Джидде. Тогда официальный представитель командования аравийской коалиции Турки аль-Малики заметил, что нападение "было нацелено не только на национальные ресурсы королевства, но и на ядро мировой экономики и маршруты ее снабжения, а также безопасность мировой энергетической системы". "Оно является продолжением террористических актов, направленных против нефтяных объектов в Абкаике и Хурайсе, ответственность за которые взяли на себя хуситы, и все улики доказывают причастность иранского режима к этим терактам с использованием произведенных им современных обычных вооружений – крылатых ракет и заминированных дронов", – отметил он.



Череда ударов стала свидетельством убыточности продолжения военной кампании в Йемене. Однако вооруженный конфликт на юге Аравийского полуострова становится рискованным еще по одной причине. В свете прихода к власти администрации избранного президента Джозефа Байдена велика вероятность, что Йемен станет одним из поводов для политического давления на саудовский правящий дом – наряду с преследованием оппозиционных деятелей. Однако для умиротворения новой команды в Белом доме сделки между южными и северными провинциями недостаточно: важным элементом любой формулы урегулирования должны стать и сами хуситы. В противном случае конфликт будет двигаться по траектории эскалации.