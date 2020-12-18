Буржуазная дуэль. Куда ведут выборы в США? - С.Кожемякин

00:06 21.12.2020 "По-старому жить нельзя". Куда ведут выборы в США?



Смена власти в США не приведет к отказу от неолиберального курса и агрессивной внешней политики. Формируемая администрация состоит из давно скомпрометировавших себя лиц. От левых сил это требует пересмотра тактики.



Буржуазная дуэль



Читая В.И. Ленина, не перестаешь удивляться злободневности его работ. Анализируя президентские выборы 1912 года в Соединенных Штатах, он сделал несколько выводов. Во-первых, демократия лишь прикрывает господство капитала, что проявляется в чередовании у власти Демократической и Республиканской партий. "Борьба этих партий велась преимущественно из-за вопроса о большей или меньшей высоте таможенных пошлин. Никакого серьезного значения для массы народа эта борьба не имела. Народ обманывали, отвлекали от его насущных интересов посредством эффектных и бессодержательных дуэлей двух буржуазных партий", - подчеркивал Ленин.



Во-вторых, обещаниями реформ капиталистические силы защищают себя от тех, кто действительно выражает интересы трудящихся. Более ста лет тому назад это проявилось в популизме кандидата Теодора Рузвельта. Перед лицом роста левых настроений он обещал ввести "передовое фабричное законодательство" и государственный контроль над трестами. "Рузвельт заведомо нанят миллиардерами-ловкачами для проповеди этого обмана. "Государственный контроль", обещаемый им, превратится - при сохранении капитала за капиталистами - в средство борьбы со стачками и удушения их", - объяснял Ленин.



Сегодня ситуация отличается только деталями. Правящий класс по-прежнему разыгрывает спектакль с "бессодержательными дуэлями" двух партий. А поскольку углубляющиеся противоречия капитализма способствуют росту левых настроений, в ход идут затасканные популистские трафареты. В 2016 году они помогли победить Дональду Трампу, эксплуатировавшему лозунги "возвращения старой доброй Америки" и ее величия. Четыре года спустя конъюнктура изменилась. Пандемия и глубочайший со времен "Великой депрессии" кризис сделали актуальной социально ориентированную повестку.



Это поняла даже та часть истеблишмента, что еще недавно пугала обывателя "призраком коммунизма", якобы стоящим за спиной Джо Байдена. Министр юстиции Уильям Барр заявил об отсутствии масштабных фальсификаций на выборах, а Верховный суд отклонил иски о признании недействительными итогов голосования. Наконец, 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты с разгромным для действующего президента "счетом": 306 против 232. Продолжающиеся угрозы Трампа - просто игра с прицелом на будущее. Прекрасно осознавая поражение, президент не хочет разочаровывать собственный электорат. Помимо прочего, это позволило ему за месяц после выборов собрать свыше 200 млн долл. пожертвований.



Спокойному транзиту власти способствовали сигналы Байдена, что он не будет спешить с выполнением обещаний. Среди них продление выплаты пособий по безработице, рост корпоративных налогов, бесплатное обучение в колледжах для малоимущих, повышение роли профсоюзов и т.д. "Помощь в пути! Мы исцелим и объединим Америку!" - самоуверенно заявлял политик.



Команда из прошлого



Уже первые "кадровые анонсы" показывают, что истеблишмент не идет даже на символические уступки. Так, Байден отказался давать должности представителям левого течения в Демократической партии - своим соперникам по праймериз Элизабет Уоррен и Берни Сандерсу. Последнего прочили в министры труда, однако, как заявил избранный президент, в его команде "уже в достаточной степени представлены политики прогрессивного крыла". Это явная издевка, ведь подавляющее большинство вероятных членов правительства - бывшие функционеры администрации Барака Обамы и даже Билла Клинтона. Так, будущий руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн возглавлял администрации двух вице-президентов США - Альберта Гора и самого Байдена. А его заместительница Джен О’Мэлли Диллон является членом руководства Демократической партии, курировавшей две последние президентские кампании. В ее обязанности входили не только контакты со спонсорами, но и двусмысленные поручения вроде недопущения победы Сандерса.



Наиболее вероятный кандидат на пост министра финансов Джанет Йеллен при Обаме возглавляла Федеральную резервную систему - аналог центробанка - и запомнилась противоречивыми инициативами. С одной стороны, она выступала за усиление регулирования финансовой сферы, а с другой - поддержала помощь близким к банкротству корпорациям и банкам. Этот парадокс объясняет сама Йеллен, призывающая "подправлять выходящий из-под контроля капитализм". Близкий к Республиканской партии телеканал "Фокс ньюс" сообщил, что "Уолл-стрит любит Йеллен", и назвал ее назначение "признаком того, что ничего экстремального не будет".



Но если Йеллен с натяжкой еще можно отнести к "прогрессивному крылу", то Нира Танден прямо враждебна ему. Эту женщину прочат в руководители административно-бюджетного управления - органа, занимающегося разработкой федерального бюджета. Танден известна своими выпадами против левых сил и призывами к сокращению социальных расходов. Будучи близкой соратницей Хиллари Клинтон, она предлагала потребовать от Ливии бесплатных поставок нефти за… "освобождение страны".



Схожие тенденции - в силовом блоке и госдепартаменте. Будущий глава последнего Энтони Блинкен уже занимал пост первого заместителя госсекретаря, отвечая за ближневосточное направление. На этой должности он требовал жесткого вмешательства в дела Сирии, вплоть до открытой интервенции, а ранее поддержал бомбардировки Ливии. Известны выступления Блинкена с обвинениями России в "агрессии на Украине". Экспансионистские идеи проскальзывают и сегодня. Так, Блинкен выступает за усиление давления на Китай в вопросе прав человека и советует не спешить с выводом американских войск из Ирака и Афганистана. Любопытно и то, что будущий госсекретарь США является соучредителем компании "Вест Эксек Адвисорс" - посредницы в заключении контрактов Пентагона с оборонными предприятиями.



Такие же "ястребиные" замашки у Джейка Салливана - бывшего члена команды Хиллари Клинтон, выдвинутого в советники президента по национальной безопасности. А новый министр обороны Ллойд Остин "прославился" тем, что в должности главы центрального командования вооруженных сил США курировал подготовку сирийских боевиков. Программа стоимостью 500 млн долл. завершилась вливанием большинства "выпускников" в террористические группировки. Также Остин входит в совет директоров корпорации "Рэйтеон", производящей ракеты "Томагавк", ЗРК "Пэтриот" и другие вооружения.



Да и сама внешняя политика явно не будет миролюбивой. Байден грозит бороться с "дестабилизирующей деятельностью Ирана" и заявляет, что пока не собирается отменять повышенные пошлины на китайские товары. Палата представителей США, большинство в которой принадлежит демократам, одобрила рекордный оборонный бюджет. Из общей суммы в 740 млрд долл. 69 млрд пойдут на "чрезвычайные операции за рубежом". Разница лишь в том, что Байден собирается действовать в более тесной координации с союзниками.



Еще одно отличие двух команд - в национальном и гендерном составах. Если администрация Трампа за редкими исключениями состояла из белых мужчин, то Байден щедро раздает должности другим группам. Так, будущий глава Пентагона Остин и наиболее вероятный постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд - афроамериканцы, кресло министра внутренней безопасности может занять уроженец Кубы Алехандро Майоркас. Что касается прекрасного пола, его представительницы, помимо уже указанных постов, возглавят национальную разведку (Эврил Хейнс) и "оккупируют" команду Белого дома по коммуникациям. Наконец, нельзя забывать о Камале Харрис - первой женщине, да еще и индийско-ямайского происхождения, избранной вице-президентом.



Пробуждение рабочего класса



Такие шаги можно считать подачкой левым силам, которые, надо признать, нередко ставят гендерные и расовые вопросы выше социальных и тем более классовых. В целом же избрание Байдена даже частично не разрешит противоречий, в которые все глубже погружается страна. Среди них - проблема неравенства. Так, с 1979 по 2019 год средняя годовая зарплата у 90% работающих граждан выросла лишь на 26 процентов, с 31 до 36 тыс. долл., а с учетом инфляции даже снизилась. В то же время доход верхнего процента американцев увеличился на 160 процентов, причем богатейшего 0,1 процента - и вовсе на 345 процентов: с 649 тыс. до 2,9 млн долл. Еще больше разрыв в состояниях. На углубление неравенства никак не повлияло чередование двух партий.



К началу пандемии свыше 30 млн граждан жили в бедности, с тех пор их число увеличилось на 8 млн. Характерным является количество посетителей благотворительных столовых, только в Нью-Йорке возросшее на 65 процентов. Еще около 100 млн - каждый третий житель США - находятся недалеко от этой черты и могут пополнить ряды малоимущих. И это вполне реально. Число новых заявок на получение пособий по безработице составляет 700-800 тыс. еженедельно, что почти вчетверо больше, чем до кризиса. Всего же такие пособия получают более 20 млн американцев, оставшихся без работы. Разорилось каждое пятое малое предприятие, а массовые увольнения набирают силу. Бедные являются главными жертвами коронавируса, ежедневное число которых превышает 3 тыс. В то же время американские миллиардеры увеличили свое совокупное состояние почти на 1 трлн долл.



Тем важнее для левых выработка политики на будущее. Все последние годы они называли главной целью свержение Трампа. При этом подразумевалось, что администрация Байдена будет проводить более социально ориентированный курс. Такие идеи присутствуют среди некоторых активистов даже сейчас. "И Харрис, и, в меньшей степени, Байден продемонстрировали ограниченную, но обнадеживающую склонность двигаться влево под давлением", - заявляет журнал "Якобинец".



Более трезвой выглядит позиция движения "Демократические социалисты Америки" (ДСА) - крупнейшей на сегодняшний день левой организации. "Мы предупреждаем новую власть, что рабочий класс требует реальных изменений, а не просто возврата к статус-кво, который привел нас к Трампу", - говорится в заявлении ДСА. Со своей стороны, Компартия США отмечает, что поражение Трампа должно открыть двери новому периоду борьбы. "Еще более сильная, широкая и сплоченная мобилизация на низовом уровне должна потребовать от новой администрации отмены прежней политики и удовлетворения потребностей в выживании, которые побудили миллионы людей голосовать за Байдена", - отмечают там.



Потенциал для мобилизации есть. На ноябрьских выборах в законодательные органы 16 штатов были избраны свыше 30 выдвиженцев ДСА. Успехи позволили действовать более активно. Нью-йоркское отделение движения инициировало кампанию по увеличению налогообложения богатых горожан. Тем самым ДСА предлагает альтернативу планам местных властей снизить расходы на образование из-за дефицита бюджета.



Превращение левых в самостоятельную влиятельную силу тем более необходимо, что буржуазия мобилизует ресурсы для их подавления. В конгрессе создана антисоциалистическая группа "Сила свободы", в которую вошли несколько законодателей латиноамериканского происхождения, а также уроженка Украины Виктория Спартц, сделавшая лозунг "Остановим социализм!" главным в своей кампании. В этом их поддерживает правое крыло демократов.



Обязательным условием появления левой партии является соединение с рабочим движением. В 2018 и 2019 годах в США прошли 45 крупных забастовок с числом участников свыше 1 тыс. - рекорд за 30 с лишним лет. Только в последние недели бастовали медработники Калифорнии и Невады, в Огайо против сокращения зарплаты протестуют рабочие завода автозапчастей.



Здесь полезно снова обратиться к Ленину. Возможностью разбить двухпартийную гегемонию он считал рост рабочего движения и появление сильной социалистической партии.



"…американский пролетарий уже проснулся и стоит на своем посту, - писал Ленин. - С бодрой иронией встречает он успехи Рузвельта. - Вы увлекли 4 миллиона человек своими посулами реформ, любезный шарлатан Рузвельт? Прекрасно! Завтра эти четыре миллиона увидят, что ваши посулы - обман, а ведь идут эти миллионы за вами только потому, что чувствуют: по-старому жить нельзя".



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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