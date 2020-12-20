Как Турция ответит на американские санкции, - Дм.Родионов

00:18 21.12.2020

Покупка российских С-400 не сделает разногласия Эрдогана и США непреодолимыми

Дмитрий Родионов



Об авторе: Дмитрий Николаевич Родионов – директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития

20.12.2020



Власти Турции рассматривают вариант с лишением США возможности использования авиабазы Инджирлик. Таким может быть ответ на введенные за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 американские санкции. Об этом сообщают турецкие СМИ.



Санкции, конечно, были неизбежны. Наивно было ожидать, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган испугается угроз США и разорвет сделку с Россией, особенно после того, как она была оплачена. Но дело далеко не в деньгах. Финансовые потери американцы с радостью компенсировали бы туркам, если бы это решило проблему.



Покупка С-400 Анкарой стала следствием годами копившихся противоречий в турецко-американских отношениях. Она стала ответом на многое в поведении США, что не нравилось туркам: от пособничества организаторам переворота 2016 года и укрывательства проповедника Фетхуллаха Гюлена, главного личного врага Эрдогана, до заигрываний с курдами. Ответ должен был быть дерзким – в соответствии с вызовами.



Заставить Эрдогана отказаться от С-400 США не могли никак. Ведь в этом случае был бы нанесен непоправимый репутационный ущерб и Турции как участнику международной торговли, и лично ее президенту, даже если бы американцы вдруг прислали ему голову Гюлена и ушли из Сирии, да еще бы и денег дали.



Американцы решили употребить кнут. Важно было не столько заставить Турцию отказаться от С-400, сколько наказать зарвавшегося вассала, посмевшего купить оружие у предполагаемого противника, заодно и продемонстрировать другим, что покупать у России чревато. Тем более что заинтересованность в российском оружии начинают демонстрировать другие союзники Штатов, например Саудовская Аравия…



В общем, наказать Турцию было для США вопросом принципа. Хотя наказание едва ли можно назвать жестоким – санкции распространяются пока лишь на нескольких чиновников Управления оборонной промышленности Турции.



Почему американцы не ввели санкции в отношении приближенных главы государства, как сделали по отношению к КНР? Понимали, что это будет переход "красной черты", за которым последуют решительные шаги со стороны Турции? Взять все тот же Инджирлик, который для турецкого лидера является едва ли не главным предметом торга и шантажа американцев. Всего у США и НАТО на территории Турции более полусотни объектов. Однако, пожалуй, только Инджирлик имеет такое значение.



Во-первых, это основной аэродром подскока, позволяющий США контролировать Ближний Восток и Средиземноморье. Он использовался еще во время ливанского кризиса 1958 года, отсюда взлетали самолеты, отправлявшиеся бомбить Ирак в 1991-м. Потом базу использовали для переброски войск в Афганистан в 2001-м и снова в Ирак в 2003-м. Здесь базировались самолеты, используемые в Сирии. Очевидно, что в случае войны с Ираном Инджирлик будет играть важнейшую роль.



Эта база занимает ключевое место в военно-стратегической инфраструктуре США и НАТО и в вопросе противостояния России. Вообще-то Турцию именно с этой целью изначально и приняли в альянс – как важный плацдарм для гипотетического противостояния с СССР. И сегодня эта база является ключевым элементом так называемой стратегии "сдерживания". Терять такую базу для американцев – значит сильно сдать позиции в столь важном для них регионе.



Кроме того, Инджирлик давно используется в качестве места для хранения американского тактического ядерного оружия, в частности бомб B61. Примечательно, что это самое крупное их хранилище за пределами США. 20 бомб находятся в Италии, 20 – в Нидерландах, 20 – в Бельгии, а на Инджирлике – аж 50!



При этом в американских СМИ регулярно поднимается тема опасности хранения там ядерного оружия, которое в случае резкого обострения отношений с Анкарой фактически становится "заложником" Эрдогана.



New York Times год назад писала, что американские власти рассматривают планы вывоза из Турции B61. По данным источников газеты, этот вопрос был поднят после начала турецкой операции "Источник мира" против курдов в Сирии. Сразу после попытки переворота в Турции в 2016-м, в которой, по некоторым данным, участвовал персонал базы, в СМИ появилась информация о том, что CША приступили к вывозу боеприпасов в Румынию. Однако что-то помешало.



Понятно, что именно. Для Вашингтона забрать бомбы – это значит признать поражение, это крайний шаг, на который он может пойти лишь в исключительном случае. И еще это будет означать конец американо-турецкого военно-политического союза и членства Турции в НАТО.

Конечно, другие члены НАТО, особенно Франция и Греция, были бы в восторге от такого поворота. Но Штаты Турцию упускать не намерены – как не намерена и Турция окончательно разрывать с Западом.



Примечательно, что каждый раз, когда начинаются споры Турции с США, турецкие СМИ сообщают о возможности закрытия базы Инджирлик, а американские – что Вашингтон должен вывезти бомбы. Все это остается не более, чем словесными перепалками, причем не на уровне официальных лиц. Впрочем, санкции – это уже официально, это аргумент, даже если они символические.



Самый громкий конфликт между Вашингтоном и Анкарой ранее случался в 1974 году, когда после турецкого вторжения на Кипр США ввели оружейное эмбарго против союзника. А турки в ответ объявили о закрытии американских военных объектов, кроме двух, включая Инджирлик. Уже спустя четыре года эмбарго было снято и забыто. Оказалось, что все разногласия преодолимы.

Преодолимы они и в этот раз. Ведь Турция по-прежнему очень нужна Америке, а Эрдоган, несмотря на имперские амбиции, понимает, что без поддержки Вашингтона реализовать их не сможет.



Милые бранятся – только тешатся. Не ввести санкции США не могли – тогда бы американцы потеряли лицо. Но и сняты они будут тихо и незаметно, а на предмет спора, С-400, просто закроют глаза, как закрыли их на турецкую оккупацию Северного Кипра.

И, возможно, все произойдет уже скоро. Американские эксперты сегодня говорят, что Трамп "потерял" Турцию, толкнув ее в объятия России. Очевидно, Байдену предстоит это исправлять. И вот в прошлом месяце Bloomberg со ссылкой на "знакомые с ситуацией источники" пишет, что Турция намерена добиться улучшения отношений с США в связи с победой Байдена и ростом противоречий с Россией по Сирии и Ливии.



Что ж, сценарий вполне реалистичный…