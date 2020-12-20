 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мусульмане опасаются желатина в вакцинах. На пути прививок от COVID-19 могут встать религиозные убеждения, - "НГ"
00:21 21.12.2020

Данила Моисеев

20.12.2020

Для Индонезии содержание в вакцинах желатина может стать проблемой национального масштаба. Фото Reuters
По мере разработок вакцин от коронавируса и заключения контрактов на поставку сотен миллионов доз по всему миру в мусульманском сообществе опасаются того, что для их производства может использоваться желатин. Заверения компаний-разработчиков в том, что компонентов свинины в вакцинах нет, не сильно обнадеживают приверженцев ислама, поскольку со временем при огромном спросе ситуация может измениться.
Ранее в британской газете Metro отмечалось, что среди мусульман после выхода вакцины Pfizer распространились ложные слухи о том, что в ней содержится желатин. Он зачастую используется в вакцинах, в том числе для удобства и надежности транспортировки. Причиной слухов могло стать то, что вакцины от других заболеваний в Британии свиной желатин как раз таки содержали.

Среди других известных заблуждений: наличие в вакцинах абортивного материала, а также их якобы низкая эффективность.

Дезинформация среди национальных меньшинств может серьезно осложнить процесс вакцинации, предупреждает генеральный секретарь Британской исламской медицинской ассоциации (BIMA) Салман Вакар. Поэтому он призвал медицинские организации лучше информировать меньшинства о составе вакцин.

Вместе с тем он выразил опасения, что из-за существующего спроса на вакцины и необходимости налаживания цепочек поставок желатин может все-таки использоваться. Ведь этот компонент повысил бы столь необходимую надежность транспортировки вакцины и гарантировал бы ее эффективность. Причем не в качестве краткосрочного варианта, а для производства на годы вперед. В итоге в Индонезии вакцины не смогут получить сертификат о том, что в препарате отсутствует желатин. А для этой страны это важно.

AP напомнил о том, что, когда в октябре власти страны уже собирались заключить контракт на поставку китайских вакцин, религиозные деятели поинтересовались, насколько их применение будет соответствовать шариату. Правда, после массовых проверок контракт на несколько миллионов доз все-таки был заключен.

Однако дилемма, прививаться вакциной с желатином или не прививаться вообще, все равно встанет перед небогатыми мусульманскими странами, у которых нет денег на покупку швейцарской халяльной вакцины Novartis или на разработку собственных вариантов, как это сделали Саудовская Аравия совместно с Малайзией. Хотя, возможно, братья по вере все-таки помогут друг другу. Впрочем, в Малайзии проблему решили довольно просто: заставили на законодательном уровне вакцинировать детей, в противном случае родителей ожидает штраф или даже тюремное заключение. Нечто подобное предпринималось и в Пакистане для предотвращения вспышки полиомиелита.

А вот последние решения индонезийского Совета улемов, а вслед за ним и мусульманского сообщества страны были достаточно консервативны: в 2018 году орган не признал вакцины от краснухи и кори халяльными из-за того, что в состав вакцины входил желатин. В итоге местные общины призвали население не прививаться. Это, в свою очередь, привело к тому, что вскоре Индонезия заняла третье место в мире по заболеваемостью корью. Тогда совет все-таки разрешил вакцины, однако населению изменить первоначальные предписания было уже непросто.

С желатином непростые отношения и у тех, кто исповедует иудаизм. Однако в данном случае религиозные законы являются менее строгими: не разрешается лишь употреблять продукты свиного происхождения в пищу.

Источник - ng.ru
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