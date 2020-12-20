Пекин искореняет сепаратизм на национальных окраинах, - В.Скосырев

01:25 21.12.2020

В школах основные предметы будут преподавать на китайском



Владимир Скосырев

20.12.2020



Представители нацменьшинств демонстрируют свои наряды у фасада парламента в Пекине.

Каждый год, когда открывается сессия парламента КНР, в него направляется ряд депутатов в красивых, иногда экзотических нарядах. Это служит символом единения этнических общин вокруг Коммунистической партии. Но КПК одновременно искореняет малейшие признаки брожения среди нацменьшинств. Именно поэтому партийным секретарем Госкомитета по делам национальностей впервые в истории КНР назначен ханец (китаец). Задача этого органа, подчиненного отделу единого фронта ЦК, состоит в том, чтобы обеспечить расстановку преданных партии кадров в Синьцзяне, Внутренней Монголии и других приграничных регионах.

Считается, что на ханьцев приходится до 92% населения Китая численностью в 1,4 млрд человек. Наряду с ними насчитывается и 55 этнических меньшинств. Еще в эпоху Мао Цзэдуна центру нелегко было установить свои порядки в этих районах, где люди не желали принять коммунизм, будучи привержены своей религии и традициям. В Тибете и Синьцзяне это выливалось порой в кровопролитные бунты.



Ради мирного улаживания этих конфликтов и постепенной интеграции меньшинств в рамках единого государства еще в 1950-х годах был создан Государственный комитет по делам национальностей при Госсовете. С тех пор неукоснительно соблюдалась традиция, согласно которой этот орган возглавлял представитель национальных меньшинств. Первым из них был знаменитый монгольский генерал Уланьфу. Такой порядок был призван подчеркнуть, что меньшинства обладают автономией в своих внутренних делах.



И вот, по сведениям газеты South China Morning Post, политбюро ЦК КПК впервые назначило секретарем парторганизации этого комитета, то есть практически его главой ханьца по имени Чэнь Сяоцзян. Этот 66-летний кадровый работник раньше работал в партийной комиссии по проверке дисциплины. Он сменил монгола Багатура, ранее занимавшего этот пост.



Это назначение стало еще одним шагом воплощения так называемой политики второго поколения в отношении этнических меньшинств. Она предусматривает, что все национальности должны вписаться в структуры великого китайского государства. Джеймс Лейболд, доцент университета La Trobe в Мельбурне, говорит, что кадровая перестановка служит предвестником кончины Госкомитета по делам национальностей, который был призван отстаивать региональную этническую автономию и охранять культуру и языки меньшинств.



Лейболд, правда, не уверен в том, что Госкомитет будет ликвидирован, но он превратится не более чем в печать, штампующую директивы отдела единого фронта ЦК. Неожиданная перетасовка кадров в ведомстве породила слухи о том, что монгола Багатура якобы сняли неспроста. Ему вменяется то, что в районе Внутренняя Монголия ранее в этом году вспыхнули протесты. Монголы протестовали против того, что в школах преподавание главных предметов на их языке было прекращено. Вместо этого было введено преподавание на китайском. Лейболд и другие зарубежные эксперты связывают изменения в Госкомитете с событием в сфере образования в неспокойном Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Раньше президентом Университета Синьцзяна традиционно был уйгур, а теперь вуз возглавляет ученый-китаец.



Соответствует эта версия иностранных специалистов реальности или нет, факт состоит в том, что китайское правительство подвергается обвинениям со стороны США и европейских стран за притеснение уйгур. При этом западные информационные агентства и организации, проводящие расследования, игнорируют другой аспект проблемы. Коммунистическому режиму удалось не только добиться успокоения в нестабильных регионах, но и обеспечить определенный подъем жизненного уровня на окраинах страны.



Как утверждает газета Asia Times, успехи в искоренении бедности не могут служить оправданием нарушениям прав человека. На деле Пекин в долгосрочной перспективе намеревается превратить Китай в государство одной нации.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Утверждения о планах Пекина создать государство одной нации – это не более чем выдумка. Ведь перед избранным президентом США Джозефом Байденом стоит задача сколотить международную коалицию против Китая. Тут пущены в ход все версии. Что касается кадровой перестановки, то не исключено, что КПК решила активизировать работу структур, занимающихся национальным вопросом. Партии нужны эффективные менеджеры, а не номинальные фигуры из нацменьшинств".