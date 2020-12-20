 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 21.12.2020
01:25  Пекин искореняет сепаратизм на национальных окраинах, - В.Скосырев
00:21  Мусульмане опасаются желатина в вакцинах. На пути прививок от COVID-19 могут встать религиозные убеждения, - "НГ"
00:18  Как Турция ответит на американские санкции, - Дм.Родионов
Воскресенье, 20.12.2020
22:11  Йемен оказался не по зубам аравийским монархиям. Саудовская Аравия и ОАЭ примирили своих ставленников из страха перед хуситами
19:33  Почему Америка кричит о всемогуществе "русских хакеров"
17:05  Умер от КОВИ российский писатель-фантаст Роман Арбитман ("Досье детектива Дубровского")
16:37  Турция точит зубы на еще одного соседа, - Геворг Мирзаян

16:34  От ядерного Ирана до израильских поселений. Каким будет Ближний Восток между Байденом и Кремлем, - К.Светлова
16:07  Какие государства создали туркмены, кроме самой Туркмении?
15:54  Великобритания стала изгоем Европы из-за мутации COVID-19. Люди в панике бегут из Лондона
13:30  Вторая Приднестровская. Амбиции Молдовы могут стать детонатором войны России против США и Турции, - К.Сивков
12:44  Казахстанский генерал Копбаев (экс-глава департамента кадров МО) осужден на 5 лет за взятку
12:42  США потребовали призвать к ответу Берлин и Анкару
09:26  В Казахстане запретили условно-досрочное освобождение осужденных коррупционеров
09:21  Скончалась экс-аким Восточно-Казахстанской области Вера Сухорукова
02:03  Российско-китайские отношения как стержень глобальной стабильности, - В.Павленко
01:59  Перешли границы. Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан, - Н.Мендкович
01:04  Состоится ли последний бой ЕС в Закавказье? - С.Тарасов
00:58  Крым и притяжение ЕАЭС, - Алексей Чичкин
00:55  "Да пошли они все". Как Ельцин находил для России союзников, - Л.Решетников
00:22  Китай заподозрили в создании климатического оружия
00:21  COVID-19 – начало великой перестройки, - В.Катасонов
Суббота, 19.12.2020
21:02  В кыргызском Таласе построят парк-мемориал в память усопшего родо-племенного князька и экс-МВД Болота Шера
18:17  В Киргизии вместо стадионов решили возводить хоромы для чиновников, - "ВБ"
16:51  У Казахстана нет будущего, если он не хочет знать, кто такие Кен Уилбер и Стэн Гроф, - Н.Нуртазина
16:48  В США созданы новые войска - "космическая стража". Чубакка и R2D2 спешат на помощь
16:01  Выборы-2021. Как разместились кандидаты в президенты Кыргызстана в избирательном бюллетене
15:24  "Чехарда какая-то". Путин признался, что не понимает, что творится в Киргизии
13:07  Это позор. Соцсети всколыхнула новость о введении платы за вход в Tashkent city на новогодние праздники
12:48  Казахстанцев начали прививать отечественной вакциной QazCovid-in
11:50  Ойбек Усманов снова поедет послом Узбекистана в Пакистан
10:02  Бакинский эмиссар. Чей бенефис состоялся на саммите СНГ, - репортаж А.Колесникова
10:00  Геннадий Головкин сокрушил Камила Шеремету в титульном бою за пояс чемпиона IBF
02:18  Почему казахи и узбеки были единым народом и когда они разделились?
02:13  В лидеры Кубка мира по биатлону вырвалась белорусо-казашка Динара Алимбекова
00:18  Как будет строиться "дивный новый мир" при следующем президенте США, - Св.Князев
00:03  Аркадаг перестал красить волосы
00:01  Хвала Аллаху! "Дом-2" закрывается
Пятница, 18.12.2020
19:44  Исход из Казахстана продолжается
18:38  Умер от КОВИ депутат Госдумы России коммунист Шурчанов
17:43  Ядерная гонка у подножия Гималаев. Угрозы мировой безопасности, исходящие от Индии и Пакистана, вполне реальны, - "ВПК"
16:36  Умер Джон Ле Карре - британский разведчик и автор шпионских романов
16:35  Как в СССР таджиков превратили в узбеков
16:32  "Многоликая элита Востока". Том 1. Новая книга Института востоковедения РАН
16:26  Асель Калаганова: "Став моделью я почувствовала себя свободнее" (каково жить казашке-альбиносу)
16:25  Жить стало хуже, но демократия нужна. Что происходит со странами "арабской весны" через 10 лет
16:22  Может ли бедная Узбекская экономика содержать убыточные мега-проекты? - Ю.Юсупов
16:21  Идеология или наука. Загадка величайшего неизвестного Абая, - З.Батаева
16:17  Техас начал процесс выхода из состава США. Неужели опять Путин виноват
16:13  Экономика Кыргызстана продолжает стремительное падение. Итоги ноября
16:08  Нур-Султан. Построенную 20 лет тому по проекту Елбасы Триумфльную арку... размыло талыми водами
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пекин искореняет сепаратизм на национальных окраинах, - В.Скосырев
01:25 21.12.2020

В школах основные предметы будут преподавать на китайском

Владимир Скосырев
20.12.2020

Представители нацменьшинств демонстрируют свои наряды у фасада парламента в Пекине.
Каждый год, когда открывается сессия парламента КНР, в него направляется ряд депутатов в красивых, иногда экзотических нарядах. Это служит символом единения этнических общин вокруг Коммунистической партии. Но КПК одновременно искореняет малейшие признаки брожения среди нацменьшинств. Именно поэтому партийным секретарем Госкомитета по делам национальностей впервые в истории КНР назначен ханец (китаец). Задача этого органа, подчиненного отделу единого фронта ЦК, состоит в том, чтобы обеспечить расстановку преданных партии кадров в Синьцзяне, Внутренней Монголии и других приграничных регионах.
Считается, что на ханьцев приходится до 92% населения Китая численностью в 1,4 млрд человек. Наряду с ними насчитывается и 55 этнических меньшинств. Еще в эпоху Мао Цзэдуна центру нелегко было установить свои порядки в этих районах, где люди не желали принять коммунизм, будучи привержены своей религии и традициям. В Тибете и Синьцзяне это выливалось порой в кровопролитные бунты.

Ради мирного улаживания этих конфликтов и постепенной интеграции меньшинств в рамках единого государства еще в 1950-х годах был создан Государственный комитет по делам национальностей при Госсовете. С тех пор неукоснительно соблюдалась традиция, согласно которой этот орган возглавлял представитель национальных меньшинств. Первым из них был знаменитый монгольский генерал Уланьфу. Такой порядок был призван подчеркнуть, что меньшинства обладают автономией в своих внутренних делах.

И вот, по сведениям газеты South China Morning Post, политбюро ЦК КПК впервые назначило секретарем парторганизации этого комитета, то есть практически его главой ханьца по имени Чэнь Сяоцзян. Этот 66-летний кадровый работник раньше работал в партийной комиссии по проверке дисциплины. Он сменил монгола Багатура, ранее занимавшего этот пост.

Это назначение стало еще одним шагом воплощения так называемой политики второго поколения в отношении этнических меньшинств. Она предусматривает, что все национальности должны вписаться в структуры великого китайского государства. Джеймс Лейболд, доцент университета La Trobe в Мельбурне, говорит, что кадровая перестановка служит предвестником кончины Госкомитета по делам национальностей, который был призван отстаивать региональную этническую автономию и охранять культуру и языки меньшинств.

Лейболд, правда, не уверен в том, что Госкомитет будет ликвидирован, но он превратится не более чем в печать, штампующую директивы отдела единого фронта ЦК. Неожиданная перетасовка кадров в ведомстве породила слухи о том, что монгола Багатура якобы сняли неспроста. Ему вменяется то, что в районе Внутренняя Монголия ранее в этом году вспыхнули протесты. Монголы протестовали против того, что в школах преподавание главных предметов на их языке было прекращено. Вместо этого было введено преподавание на китайском. Лейболд и другие зарубежные эксперты связывают изменения в Госкомитете с событием в сфере образования в неспокойном Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Раньше президентом Университета Синьцзяна традиционно был уйгур, а теперь вуз возглавляет ученый-китаец.

Соответствует эта версия иностранных специалистов реальности или нет, факт состоит в том, что китайское правительство подвергается обвинениям со стороны США и европейских стран за притеснение уйгур. При этом западные информационные агентства и организации, проводящие расследования, игнорируют другой аспект проблемы. Коммунистическому режиму удалось не только добиться успокоения в нестабильных регионах, но и обеспечить определенный подъем жизненного уровня на окраинах страны.

Как утверждает газета Asia Times, успехи в искоренении бедности не могут служить оправданием нарушениям прав человека. На деле Пекин в долгосрочной перспективе намеревается превратить Китай в государство одной нации.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Утверждения о планах Пекина создать государство одной нации – это не более чем выдумка. Ведь перед избранным президентом США Джозефом Байденом стоит задача сколотить международную коалицию против Китая. Тут пущены в ход все версии. Что касается кадровой перестановки, то не исключено, что КПК решила активизировать работу структур, занимающихся национальным вопросом. Партии нужны эффективные менеджеры, а не номинальные фигуры из нацменьшинств".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608503100
Новости Казахстана
- Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ
- Институциональная память и реформы: что делать с государственным управлением
- Отчетных дел мастера. Часть четвертая. Транспортно-канализационная
- Кадровые перестановки
- Вскрылась болевая точка в отношениях Казахстана с Россией
- Как будет строиться "дивный новый мир" при следующем президенте США
- Сверхтяжелый проект: спасет ли реанимация "Ангары" имидж космонавтики России
- Турция точит зубы на еще одного соседа
- Русскому языку в Молдавии вернули статус
- Наши кадры (командная сказка)
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  