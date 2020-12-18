 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В России растет могущество "детей Кремля", - Le Monde
07:14 21.12.2020

18 декабря 2020 г.
Бенуа Виткин | Le Monde

"Приближенные Владимира Путина составляют династии, стоящие во главе крупных госкомпаний и ведомств", - пишет Le Monde.

"(...) В середине ноября ежедневная "Новая газета" разместила длинную статью, которая выглядит как объявление о последних перестановках в этом маленьком закрытом мире. Можно сказать, о последнем "продвижении " элитных детей к вершине, - говорится в публикации. - Там есть дети Михаила Фрадкова, бывшего премьер-министра, бывшего главы внешней разведки и главы оружейной компании "Алмаз-Антей". 42-летний Петр назначен председателем правления Промсвязьбанка, ведущего государственного банка вооружений. 39-летний Павел перешел в администрацию президента. (...) Сергей Матвиенко, сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и бывшего губернатора Санкт-Петербурга, занялся бизнесом, долгое время проработав вице-президентом государственного банка ВТБ", - передает журналист.

"(...) За членами первого круга следуют еще около десяти других более или менее известных имен. Служебные обязанности, которые выполняют их дети, имеют одну общую черту: даже если речь идет о должностях, которые предполагают власть и ответственность, это всегда связано с очень хорошей прибылью", - отмечает автор публикации Бенуа Виткин.

"Первый "путинизм" характеризовался подчинением олигархов ельцинской эпохи, такое движение началось с ареста Михаила Ходорковского в 2003 году и поглощения его компании ЮКОС. На смену российским хозяевам 1990-х, которых просили вести себя сдержанно, быстро пришел новый правящий класс, наиболее важные члены которого превратились в новых олигархов. Их главная отличительная черта - близость к вождю: друзья детства, деловые партнеры - из кооператива "Озеро", созданного в 1996 году группой дачных соседей, в том числе Владимиром Путиным, все они стали миллиардерами - бывшие члены КГБ, бывшие сослуживцы петербургских лет...", - напоминает журналист.

"Это движение давно закончилось, и последним воплощением путинизма является приход к управлению детей новых бояр. Для тех, кто не хочет довольствоваться ленивой и роскошной жизнью, возможности безграничны", - пишет Le Monde.

"(...) Это феодальное наследие, - считает политолог Федор Крашенинников, хороший знаток российских элит. - Тем, кто попадает в окружение вождя, предоставляется право делить страну. Большинство из них не стремятся к официальным должностям, но политика и бизнес настолько переплетены, что именно они оказываются самыми влиятельными людьми в стране, к которым мы обращаемся за решением проблем. И теперь такие полномочия можно передавать, как это делается у саудовских принцев или "красных принцев" китайского режима".

"Большинство наследников присоединяются к крупным государственным или полугосударственным корпорациям страны. Игорь Сечин, бывший помощник Владимира Путина, ставший главой "Роснефти", сделал своего сына Ивана вице-президентом нефтяной компании, а его дочь вышла замуж за сына генерального прокурора. Юрий Ковальчук, давний партнер президента и глава банка "Россия", содействовал тому, что его сын Борис возглавил "Интер РАО" - крупнейший холдинг по сбыту электрической и тепловой энергии в стране", - говорится в статье.

"(...) Не все приближенные к представителям элиты идут по пути бизнеса или политики, но почти все высшие члены элиты имеют потомков в стратегическом секторе", - резюмировали в 2019 году авторы доклада Польского института международных отношений на тему "Кремлевские дети".

"Нередко отучившись в школах или университетах на Западе, где преподают принципы надлежащего управления, они в полной мере находят свое место в российской клановой системе и готовы прийти на смену своим родителям. Для последних может оказаться весьма полезным распределение капиталов между членами семьи для того, чтобы обойти направленные против них европейские и американские санкции", - подчеркивает Бенуа Виткин.

"(...) В СССР дети правителей были привилегированными, но разница колоссальная, - отмечает Крашенинников. - Данное явление также сложно сравнить с медленным и сдержанным воспроизводством элит на Западе. В России вам не дают возможности воспользоваться контактами, чтобы выстроить карьеру, вас с самого начала делают магнатом. Здесь жена Франсуа Фийона была бы миллиардершей в 30 лет, и никто бы ей не задавал вопросов". Бывшая гимнастка, которую часто представляют как бывшую любовницу Владимира Путина, получает годовой оклад в 9 млн евро за свою работу в медиа-холдинге", - указывает автор статьи.

"Возникновение таких династий укрепляет целостность системы и верность ее членов. (...) Вопрос о верности становится еще более актуальным с приближением возможного транзита власти в 2024 году", - говорится в публикации. "Представители второго поколения склонны уклоняться от официальных должностей, где возможности обогащения ограничены и где их могут привлечь к ответственности за их действия, - отмечает директор аналитической фирмы R.Politik Татьяна Становая. - Но это не мешает им видеть себя будущей элитой страны, менее связанной даже с личностью Владимира Путина".

По мнению Федора Крашенинникова, именно перспектива возможного транзита объясняет удвоенную жадность представителей российской элиты и их поспешность при защите своих позиций. "Все они осознают, что их имущество, за исключением счетов за рубежом, является фиктивным и может быть отобрано у них в одно мгновение, - поясняет политолог. - Даже если кто-то из этой правящей группы сменит нынешнего президента, это не будет означать какую бы то ни было гарантию безопасности".

Источник: Le Monde

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608524040
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