США готовы развязать Третью мировую войну. В киберпространстве, - П.Сергеев

08:02 21.12.2020

Администрация избранного президента Джо Байдена собирается "закрутить гайки" в международной политике



Платон Сергеев

20.12.2020



В США еще не отговорили пушки выборных баталий, а в администрации фьючерсного президента Джо Байдена задумались над преодолением тяжелого наследия "трампизма". Старый авторитарный режим оставил "сонного Джо" и его команду демократов наедине с рядом международных вызовов.



Проблемы готовы доставить, во-первых, союзники. Некоторые из них при Трампе сумели прогрызть клетку НАТО и порезвиться на свободе, а конкретно - Германия и Турция. Во-вторых, Штатами недовольны страны-наложницы, вроде Японии и Южной Кореи, которыми Дональд Трамп не раз оскорбительно пренебрегал во время своего конфликтного султаната. В-третьих, геополитические враги - Россия и Китай, последние годы кое-где изрядно потеснили американцев. В частности, в сфере агрессивной пропаганды, которая прежде была вотчиной США.



Новая администрация не скрывает, что даже возврат к существовавшему до Трампа статусу-кво будет неадекватным ответом на перечисленные вызовы. Гайки придется закручивать туже. Например, Роберт Гейтс, который при Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме занимал пост главы Минобороны США, считает, что команда Байдена должна для начала сделать два решительных шага:



1) Жестко одернуть Германию



Германию, по мнению Гейтса, нужно призвать к ответу, так как немцы до минимума сократили взносы в военный бюджет НАТО и превратились из партнеров в халявщиков. Но военные расходы - не единственный разнотык в отношениях США и Германии. Немцы должны покаяться и лечь под розги учителя за попытку поставить собственные экономические интересы выше интересов безопасности Польши и Украины. Речь, понятно, идет о выгоде от эксплуатации "Северного потока-2", идущего из России в Германию по дну Балтийского моря.



2) Показательно проучить Турцию



Америка неоднократно предупреждала турок не покупать "неправильный мед от неправильных пчел": а именно - российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Но Турция не послушалась и должна теперь заплатить за своеволие высокую цену. Над степенью жестокости наказания США еще будут думать, но недавно введенные против Анкары санкции - хорошее, типа, начало. Кроме того, Анкару дополнительно следует наказать за вмешательство в дела в Ливии, Сирии, и агрессию в отношении Греции, которая привела к конфликту с Францией. Как подчеркнул Роберт Гейтс, действия члена НАТО, идущие вразрез с интересами других союзников, нельзя игнорировать.



Кстати, неприятное послевкусие, с окончанием президентства Трампа и началом правления Байдена, могут ощутить, помимо Турции, еще Венгрия и Польша. Эти государства, по мнению демократов, в политическом поле сместились в сторону тоталитаризма, и уже откровенно используют инструменты из автократического набора.



Что касается сладких азиатских дев - Японии и Южной Кореи, достаточно-де вновь перейти к уважительному диалогу с этими странами, который был прерван Трампом, чтобы они вновь почувствовали себя любимыми женами в гареме США.



Однако, основная головная боль Соединенных Штатов в данный момент - это многоплановые вызовы со стороны России и Китая. Победившие в США демократы, слава Богу, отдают себе отчет: в мире остались страны, которые нахрапом к ответу не призовешь. А международные карательные инструменты, вроде санкций, таможенных тарифов и торговых ограничений последние годы теряют свою эффективность. Соединенным Штатам нужно быть более креативными в поисках новых рычагов давления, при этом не перегибая палку, чтоб не спровоцировать вооруженный конфликт.



Пока, как стало известно, из арсенала невоенных инструментов воздействия на враждебные государства, команда Байдена собирается взять на вооружение кое-какие старые наработки СССР и коммунистического Китая.



Роберт Гейтс напомнил, что в 1970-е и 1980-е годы СССР имел отточенную и надежную стратегию идеологического влияния: в структуры ООН и иные значимые всемирные организации внедрялись "свои люди", которые успешно влияли на их политику. Китай сегодня использует аналогичную стратегию. Дональд Трамп демонстративно пренебрегал дружбой с международными неправительственными организациями. Хороший пример: выход США из ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Этот шаг сразу дал Китаю возможность доминировать в сфере, если можно так выразиться - медицинской идеологии.



Так что, одной из важнейших задач в администрации Байдена считают восстановление своего присутствия в авторитетных неправительственных организациях: они могут быть эффективными проводниками американского влияния по всему миру.



Но самым убойным невоенным средством политического влияния в США признаны социальные сети и другие новые кибер-технологии. В этой сфере, якобы, Соединенные Штаты также здорово отстали от России и Китая - надо срочно догнать и перегнать.



Что интересно, в названных пунктах планы "байденевцев" абсолютно совпали с планами английского Генерального штаба, которые недавно озвучил главнокомандующий генерал Ник Картер.



Глава Генштаба Великобритании заявил, что Россию и Китай надо победить "в их собственной игре". То есть: усилить позиции "демократических государств" в киберпространстве, в информационном пространстве (СМИ), в неправительственных организациях. Таким образом, будет создана широкая удушающая паутина, в которой Москва и Пекин запутаются, ослабнут (и подохнут). Давление на каждой ниточке "паутины" будет мягким и неагрессивным - "ниже порога войны", как высказался Картер. При этом позиции вооруженных сил Соединенного Королевства в реальном воздушном и морском пространстве будут смягчены.



Этот план с виду согласуется с намерениями Джо Байдена шире использовать невоенные инструменты для укрепления авторитета США в мире. И такой пацифизм англосаксов можно было бы только приветствовать, если не знать о пропасти между идеальными предвыборными намерениями президентов США и их грешным земным воплощением.