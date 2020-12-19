"Помощник Жапарова" вымогал деньги у депутата КырПарламента Жумалиева

08:24 21.12.2020

21 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Вымогательство у депутата. Задержанный представлялся помощником Садыра Жапарова



Задержанный за вымогательство денег у депутата парламента Кубанычбека Жумалиева мужчина представлялся помощником Садыра Жапарова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.



Уточняется, что Кубанычбек Жумалиев обратился в милицию 5 декабря. Он просил принять меры в отношении неизвестного лица, который три недели вымогал у него деньги за прекращение досудебного производства в Финполе.



"Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье "Вымогательство". Милиция задержала 24-летнего А.Т. накануне при передаче $2 тысяч. Задержанный водворен в ИВС. По некоторым данным, А.Т. нигде не работает", - сообщили редакции.