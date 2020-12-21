В Казахстанской Караганде приступили к производству рос-вакцины "Спутник V"

08:44 21.12.2020

Анна Светлова 21.12.2020



Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 21 декабря прибыл в Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-службы правительства республики.



Отмечается, что данный препарат будет разработан в Казахстане в рамках соглашения, которое было утверждено между президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и российским лидером Владимиром Путиным.



Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".



Подробнее - на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.