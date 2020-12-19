Обвинивший Узбгенпрокурора в преступлениях прокурор Бухары Фозилов восстановлен в должности

09:01 21.12.2020

Продолжение: После обвинений генпрокурора Узбекистана в преступлениях создана комиссия для изучения доводов прокурора Бухары Предыстория: Прокурор Бухары Джасур Фозилов обвиняет генерального прокурора Узбекистана в преступлениях (видео)



Прокурор города Бухары Жасур Фозилов с 20 декабря возобновил работу на своей должности, сообщило УзА со ссылкой на главу пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаета Шамсиддинова.



Ранее, 11 декабря, прокурор Бухары выступил с видеообращением к президенту Шавкату Мирзиееву и главе его администрации Зайнилобиддину Низомиддинову. В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, Джасур Фозилов обвинил генерального прокурора Нигматиллу Юлдашева в причастности к преступной деятельности в Бухаре и коррупции в регионе.



В частности, Фозилов утверждал, что в отношении него началась проверка, когда он поручил вызвать на допрос представителя компании Mustahkam Qurilish Development, который якобы в хороших отношениях с главой Генпрокуратуры.



14 декабря была создана Республиканская межведомственная комиссия для "тщательной и объективной" проверки доводов прокурора Бухары Джасура Фозилова, который ранее заявил о фабрикации против него дела.



В состав комиссии вошли сотрудники Администрации президента, Сената Олий Мажлиса, уполномоченного по защите прав и законных интересов предпринимателей при президенте (бизнес-омбудсман), Агентства по противодействию коррупции, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Народной приемной президента.



В своем очередном видеообращении к президенту, появившемся в социальных сетях, Жасур Фозилов напоминает, что будучи прокурором, был вынужден обратиться к главе государства за восстановлением справедливости.



Он отмечает, что республиканская межведомственная комиссия для изучения его доводов о незаконном давлении была создана по инициативе президента, благодарит Шавката Мирзиеева и заявляет, что готов работать во благо родины и торжества верховенства закона до последнего вздоха.



Ознакомившись с решением комиссии, он говорит, что поднятые им вопросы были изучены справедливо и объективно. При этом комиссия подтвердила и недостатки в работе самого прокурора, за которые он должен понести ответственность.



О том, понесет ли ответственность генпрокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев и обнаружила ли комиссия в его работе те правонарушения, о которых говорил прокурор Бухары, не уточняется.